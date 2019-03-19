FETÖ Çatı Davası'nda Mehmet Özhaseki ayrıntısı

‘FETÖ’ye ilişkin Ankara’da sonuçlanan Çatı Davası’nın gerekçeli kararından Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Mehmet Özhaseki’nin başkan olduğu dönemde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin FETÖ’ye verdiği destek çıktı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre; Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 7’si tutuklu 75 sanık hakkında görülen FETÖ Çatı Davası’nın 15 Ocak 2019’da açıklanan gerekçeli kararında Mehmet Özhaseki’nin Kayseri Belediye Başkanlığı dönemi de girdi.



“FETÖ’nün hukuka aykırı diğer gelirleri” başlığı altında “cebren arsa toplamak”ın sayıldığı kararda, buna örnek olarak Kayseri Belediye Meclisi’nin FETÖ tarafından kurulan Melikşah Üniversitesi arazisi için 2005-2010-2011 ve 2012 yıllarında imar değişiklikleri yaptığı vurguladı. Kararda, örgütün de bu sayede vatandaşlardan arsalarını tehdit ve zorbalıkla düşük fiyattan topladığı belirtildi.

İMAR PLANLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Karara göre, FETÖ’ye ait Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı, Kayseri Talas Haramidere mevkiinde, ticaret ve konut alanı olarak belirlenen yerden 2003’te 3 bin m2 arsa aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, 10 Ocak 2005’te imar planı değişikliği yaparak arsanın eğitim tesisi alanı olarak planlanmasına karar verdi. Melikşah Üniversitesi olarak kurulmaya başlanan üniversite çevresindeki arsalar da 7 Mart 2005’te eğitim alanı ilan edildi. 2008 yılında da burada Melikşah Üniversitesi kuruldu.

Daha sonra, belediye meclisi 17 Aralık 2010’da imar planında bir değişiklik daha yaparak, burayı özel (vakıf) üniversite alanı ilan etti. 13 Haziran 2011’de üniversite alanının kuzeyinde ticaret alanı olarak planlanan yerin de üniversite alanı olarak planlanmasına karar veren belediye meclisi, 14 Kasım 2011’de bir değişiklik daha yaparak, “eğitim tesisi” diye işaretlenen yeri doğrudan “Melikşah Üniversitesi” olarak ilan etti. Belediye meclisinin bu kararlarından sonra bir de Melikşah Üniversitesi Rektörlüğü’nün başvurusu üzerine, 5 Haziran 2012’de üniversite alanının etrafındaki konut alanlarının da, üniversite alanı olarak planlanmasına karar verildi.

BELEDİYEYE SUÇLAMA

Gerekçeli kararda, suç duyuruları üzerine Kayseri’de başlatılan soruşturma kapsamında, üniversite vakfı mütevelli heyetinin gözaltına alındığı belirtilerek, “İmar planında önceden ticaret ve konut alanı olarak ilan edilip değeri yüksek olan arsaların imar planı değişikliği ile sonradan eğitim alanına çevrilip değerinin düşürülmesi ile ilgili sanıkların Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni suçladıkları” ifade edildi.

Cumhuriyet gazetesinin manşetten verdiği bu haberin hemen altında İklim Öngel'in Mehmet Özhaseki ile yaptığı röportaj da yer aldı. (HABER MERKEZİ)

ÖZHASEKİ: BİR TEK KURBAN PARASI VERMEDİM

Öte yandan cumhurşyet gazetesinin manşetten verdiği bu haberin hemen yanında Özhaseki'nin röportajı yer aldı. İklim Öngel'in sorularını yanıtlayan Özhaseki, “Siz ‘Tek metrekare FETÖ’ye vermedim’ dediniz. CHP’li Gürsel Tekin 48 yer verdiğinizi iddia ediyor” yönündeki soruya, “Belediyeden bir metrekare bunların vakıflarına hangi değişik isim altında kurarlarsa kursunlar ne kurdularsa vermemiş, bir tek kurban parası vermemiş bir Allah’ın kuluyum ben” diye iddia etti.

Röportajdan öne çıkan kısımlar şöyle:

Kayseri’de sizinle ilgili iddialara ne dersiniz?

Kayseri’de de FETÖ yöneticiliğinden içeride olan biri iftira olsun diye “Bizi ABD’ye Özhaseki götürdü” dedi. Herkesin her kaydını almış adamlar, göstersinler fotoğrafımı. Böyle bir şey yok ki.

Siz ‘Tek metrekare FETÖ’ye vermedim’ dediniz. CHP’li Gürsel Tekin 48 yer verdiğinizi iddia ediyor...

Göstersin bir tanesini. Bu kadar yalan iftira olmaz. Bir metrekare belediyede vermemiş ender başkanlardan biriyim. Öyle bir şey varsa göndersin, hepsine baktırayım. Belediyeden bir metrekare bunların vakıflarına hangi değişik isim altında kurarlarsa kursunlar ne kurdularsa vermemiş, bir tek kurban parası vermemiş bir Allah’ın kuluyum ben. Ben müsteşar, genel müdür 250’ye yakın üst düzey görevli atadım. Biri bile FETÖ’cülükten atılmadı.

‘Çözüm süreci dönemindeki bir konuşmanızın yer aldığı videoya erişim engeli getirdiğiniz çok tartışıldı...

Evet doğru, aynen öyle. Mahkemeye müracaat ettim. O günlerde çözüm süreci, dağdan insinler düz ovada siyaset yapsınlar mantığı var. Onlar da “Silah bırakıyoruz” dediler. Sözün başında diyorum ki “Onlar da diyorlar ki ‘Böyle ölerek bitmez kardeşim, elinde silahı olmayan insan öldürmemiş gerillalar geldiğinde hiç değilse artık barış ortamından istifade edilsin” dedikten sonra “ama” diyerek devam eden bölüm var. Aradan kesiyorsunuz bir bölümünü yayımlamaya çalışıyorsunuz. Ben bunu engellemeyeyim mi?.. Mahkemeye ben işin başından sonuna kadar anlattıklarımı götürdüm, verdim. Montajladıkları, kestikleri yeri de verdim. Mahkeme hemen karar verdi ve yasakladı.

“Tetöristlere ‘gerilla’, şehitlere ‘Neden öldükleri belli değil’ demedim” diyor musunuz?

Elbette ki hiç olacak bir şey mi... (HABER MERKEZİ)