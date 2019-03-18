ÇOMÜ GSF Dekan Vekili Köksal'dan provokatif Yeni Zelanda paylaşımı

Seçkin SAĞLAM

Çanakkale

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood Camilerinde meydana gelen katliama Çanakkale’den de provokatif bir ses yükseldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Dinçay Köksal, 24-25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları 104’üncü yıl dönümü ve Anzac törenlerini işaret ederek "Katledilen Müslümanların kanına karşılık o soysuzun kellesini vermedikçe Yeni Zelanda ve İngiliz tohumları ANZAC törenlerine de gelip topraklarımızı kirletmesin" paylaşımında bulundu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood Camilerinde yaşanan katliam, Türkiye’de de büyük yankı uyandırdı. ÇOMÜ’lü öğretim görevlisi Prof. Dr. Dinçay Köksal’dan provokatif bir çağrı içeren paylaşım geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili olarak görev yapan Prof. Dr. Köksal, söz konusu paylaşımında 24-25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılan Anzac törenleri ile ilgili provokatif bir paylaşımda bulundu.

Köksal paylaşımında, “Katledilen Müslümanların kanına karşılık o soysuzun kellesini vermedikçe Yeni Zelanda ve İngiliz tohumları ANZAC törenlerine de gelip topraklarımızı kirletmesin. ANZAC törenleri saçmalığına da bu kutsal topraklarda son verilmeli” ifadelerini kullandı.

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