18 Mart 2019 11:14
Son Güncellenme Tarihi: 18 Mart 2019 15:25

İnşaat sektörü ocak ayında çakıldı

Ülke ekonomisinin motoru haline getirilen inşaat sektöründe verilen destekler sonuç vermiyor. Şubat ayında konut satışları yüzde 18 düştü.

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İnşaat sektörü ocak ayında çakıldı

Fotoğraf: Akın Çeliktaş/DHA

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    Ülke ekonomisinin motoru haline getirilen inşaat sektöründe verilen destekler sonuç vermiyor. Ocakta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 daralan satışlar, şubatta da yüzde 18 düştü. TÜİK verilerine göre şubat ayında 78 bin 450 konut satıldı. Yılın ilk ayında bu sayı 72 bin 937 olmuştu. Konut satışları bir önceki aya göre hafif toparlanmış gözükse de tarihinin en düşük satış dönemini yaşıyor. 100 binin oldukça altındaki satışlar sektörde derin bir krize işaret ediyor.

    İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI DİPTE

    Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68.2 oranında azalış göstererek 8 bin 890 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11.3 olarak gerçekleşti.

    İpotekli satışlarda İstanbul 1724 konut satışı ve yüzde 19.4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 25 ile Ardahan oldu.

    Diğer konut satışları ise Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 oranında artarak 69 bin 560 oldu.

    İLK DEFA SATILAN KONUTTA YÜZDE 25 DÜŞÜŞ

    Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.3 azalarak 32 bin 648 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 41.6 oldu.

    İlk satışlarda İstanbul 6 bin 365 konut satışı ve yüzde 19.5 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 2 bin 527 konut satışı ile Ankara ve 1800 konut satışı ile İzmir izledi.

    İnşaat sektörünün durumunu asıl belirleyen mevcut konutların el değiştirmesi değil, inşaat firmalarının vatandaşa sattığı, yani ilk defa satılan konutların sayısı. Bu rakam aylardan beri alarm veriyor! Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.3 azalış göstererek 45 bin 802 oldu.

    YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTSA DA...

    Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92.1 artarak 3 bin 321 oldu.

    Yabancılara yapılan konut satışlarında, şubat 2019’da ilk sırayı 1440 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 672 konut satışı ile Antalya, 196 konut satışı ile Ankara, 192 konut satışı ile Bursa ve 138 konut satışı ile Yalova izledi.

    Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 628 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 307 konut ile İran, 236 konut ile Rusya Federasyonu, 166 konut ile Afganistan ve 150 konut ile Kuveyt izledi.

    Veriler gösteriyor ki yabancı satışlardaki büyük artışın karşılığı 3 bin gibi, sektörün kaybına merhem olamayacak düşük bir rakam.

    EKONOMİYİ VURUYOR!

    Hükümetin sektöre uyguladığı suni teneffüs işe yaramıyor ve inşaat sektörü ayağa kalkamıyor. Üstelik ekonominin lokomotifi haline getirildiği için diğer bütün sektörleri de etkiliyor.

    Camdan çimentoya, mimariden mobilyaya 200 alt sektörle bağlantısı bulunan inşaattaki daralma diğer sektörleri de peşinden sürükleyerek ekonomide durgunluğu tetikliyor.

    ÇÖKÜŞÜN SEBEPLERİ

    * Konut sektörü tıpkı otomotiv sektörü gibi kredili (ipotekli) satışlara bağımlı. Yüksek faiz ortamı ipotekli satışları gözden düşürdüğü için konut satışları hızla geriledi.

    * Yüksek enflasyon ortamında hızla yoksullaşan vatandaşların konut alabilme gücü yok denecek kadar azaldı.

    * Konut talebinin bir bölümü yatırım amaçlı. Enflasyonun yüzde 20’de konut fiyat artışlarının yüzde 10’da olması yatırımcıya zarar ettirmeye başladı. Bu durum parası olanı da sektörden uzak tutuyor. 

    Konut satışı düştü, yabancılara satışlar arttı

    Konut satışı düştü, yabancılara satışlar arttı

    FİKİRTEPE'DE ARAPLAR DA DOLANDIRILDI!

    İstanbul’un kentsel dönüşümün sembollerinden biri Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe’de kentsel dönüşüm projesini üstlenen birçok firmanın  geçtiğimiz aylarda konkordato ilan etmesinin ardından birçok müteahhidin konut satışları durma noktasına gelmiş durumda.

    Hak sahipleri ise kendilerine vadedilen sözlerin yerine getirilmediğini söylerken emlak şirketleri Araplara satış yaparak krizi aşmaya çalışıyor. Fakat bu yönelim de yeni sorunları beraberinde getirdi. Fikirtepe’de birçok kentsel dönüşüm uyuşmazlığında avukatlık yapan Hürriyet Azak, ‘gazeteduvar’dan Hacı Bişkin’e,  Arapların daha önce burada konut satın almak istediğini söyleyerek, “Müteahhitlerin çoğu Arapları dolandırdı. Davaları sürüyor” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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