Lösemi hastası Nazlı Çiçek Gezginer yaşamını yitirdi

21 yaşındaki lösemi hastası Nazlı Çiçek Gezginer yaşam mücadelesini kaybetti. İzmir’de yaşayan Nazlı Çiçek Gezginer'e kök hücre nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konulmuştu. Gezginer de kendisine ilik nakli yapılabilmesi için uygun donör arıyordu.

Buca Şirinyer’de oturan emekli aşçı Ziya Gezginer (46) ile giyim firmasında çalışan Pınar Sedef Gezginer (45) çiftinin kızı Nazlı Çiçek Gezginer, liseden mezun olduktan sonra pastacılığa başladı. Bir pastanede ikinci usta olarak çalışan Gezginer, 13 Ocak günü kök hücre nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için donör oldu. 21 Şubat’ta ise kendisinin de lösemi hastası olduğunu öğrendi. Hastaneye kulak ve boğaz ağrısı ile ateş şikayetleri ile giden genç kız, doğum günü olan 27 Şubat günü kemoterapi tedavisi görmeye başladı. Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümünde tedavi altına alınan Gezginer, hayatını kaybetti.

Gezginer'in yaşamını yitirdiğini kız kardeşi Müjdem Gezginer sosyal medya hesabında "Kardeşim N. Çiçek Gezginer'i kaybettik. Cenazesi, yarın Alsancak Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Işıkkent mezarlığında toprağa verilecektir" sözleri ile duyurdu.

BABA GEZGİNER DONÖR OLMA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

DHA'ya konuşan ve kızı için donör çağrısında bulunan baba Ziya Gezginer, “Bunun yayılmasını, duyulmasını istememizin tek sebebi, insanların umut olmaları. Umut olup, sonuna kadar gideceklerse donör olsunlar. Çünkü Sağlık Bakanlığından açıklanan veriler, donörlerin yüzde 95’inin vazgeçtiğini gösteriyor. Siz donör olarak gidip imza atıyorsunuz, uyumluysa hasta yakınlarına ‘donör, ilik bulundu’ deniyor. Hasta hazırlanıyor, umutlanıyor. Belki de ölümü bekliyor. Kemoterapiden bıkmış, hastanede aylarca yatmış hastalar bunlar. Ama insanlar üç dakika, beş dakika canları acıyacak diye korkup vazgeçiyorlar” demişti. (HABER MERKEZİ)