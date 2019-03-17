Ovacık Eş Bakan Adayı Argın'la karşılaşan kadınlar cesaretleniyor

Beser KOÇ

Dersim

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala adayların çalışmaları hızlandı. Seçim sürecinde çok tartışılan bölgelerden biri olan Dersim’in Ovacık ilçesinde kadınların en çok ilgi gösterdiği aday Devrimci Güç Birliği’nin eş başkan adayı Serpil Argın. Henüz onunla doğrudan tanışmamış olan kadınlar bile Argın’ın adaylığından ve çalışmalarından haberdar. Çünkü Ovacık Belediyesi’nde şimdiye kadar hiçbir kadın başkan olmadığı gibi bir önceki dönem ve ‘80’li yılların başındaki bağımsız belediye başkan adayları dışında kadınlar yönetime aday dahi olmamış. 40 sene önce bağımsız aday olan kadına “elinin hamuruyla belediyede mi oturacaksın” denilirken, bugüne gelince “belediyeyi bir kadın yönetmeli” diyenlerin sayısı hiç de az değil.

Tabii bu tablo karşısında kadınların ihtiyaçları ve talepleri de belediyecilik politikalarında yer bulamamış. Kadınların ihtiyaçlarını ve taleplerini öncelik olarak gören Serpil Argın, seçmenlerle, özellikle de kadınlarla yüz yüze geldiğinde özetle şunları anlatıyor: “Biz projeci bir anlayışla belediyecilik yapmayacağız. Halk meclisleri kuracağız ve bu halk meclislerinin en önemli bileşeni biz kadınlar olacağız. Belediye yönetimine halkın doğrudan katılımını sağlayacak olan bu yöntemle, kadınların yaşadığı sokağa, mahalleye, ilçeye dair ihtiyaçlarını ve sorunlarını doğrudan belirleyecek ve çözümüne dair politikaları belirleyen de kadınlar olacak. Özellikle çocuk ve yaşlı bakımının kadınların sırtındaki bir yük olmaktan çıkaracağız, belediyeye bağlı kreş ve yaşlı bakımevi açacağız. Hem toplumsal yaşama katılabilmenin önüne açacağız hem de olanaklarımız dâhilinde kadınların beraber üretebileceği alanlar oluşması için çalışacağız.”

KADIN ADAY, KADINLARI CESARETLENDİRİYOR

Serpil Argın mahalle mahalle kadınlarla buluşuyor; yapılan kadın toplantılarında, ev ziyaretlerinde, esnaf gezilerinde yüzlerce kadınla bir araya geliyor. Bu buluşmalarda en çok dikkat çeken şey kadınların Serpil Argın’ı görünce cesaretlenmeleri, belediyecilik anlayışına dair ifade ettiği fikirleri sahiplenmeleri.

Ev ziyaretlerinde, kadınlarla yüz yüze yapılan görüşmelerde kadınlar Argın’ın projelerini destekliyor ve “Belediyede kadın bir başkan olursa oraya daha rahat gidebiliriz, derdimizi daha rahat anlatabiliriz, bu bizim için büyük bir rahatlık ve güven olur” diyor.

Serpil Argın’ı görmemiş ama adaylığını çevresinden, komşusundan ya da arkadaşlarından duyan kadınların sayısı da az değil. Örneğin Argın’la karşılaşınca CHP seçmeni olduğunu söyleyen bir kadın “Senin adını çok duydum, tanışmak istiyordum. CHP’liyim ama bir kadın olarak bu sefer oyumu sana vereceğim” diyor.

Belediyelerin bakım yükümlülüğünü üstlenebileceğini, kadınların çalışma yaşamına katılabilmesi için ön açıcı olabileceğini anlatan Argın, özellikle çocuk ve yaşlı bakımı işlerinden dolayı evinden çıkamaz durumda olan kadınlar tarafından sahipleniliyor. Çünkü daha önce herhangi bir aday tarafından, belediyenin böyle olanaklara sahip olduğu kadınlara anlatılmamış bile.

KADINLARA İŞKUR TEHDİDİ

Devlet imkânlarını kullanarak İŞKUR aracılığıyla verilen geçici işler ülkenin pek çok yerinde olduğu gibi Ovacık’ta da AKP tarafından tehdit işlevi görüyor. “Biz seçilirsek İŞKUR’a girersiniz, seçilmezsek İŞKUR Ovacık’tan gider” söyleminin aleni olarak yayıldığını biliyoruz. Halkın en önemli sorunların başında işsizliğin geldiği Ovacık’ta bu geçici işlerde çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Haliyle bu tehdit politikasının muhatabı da çoğunlukla kadınlar oluyor. Bu kadınlar da bir taraftan elindeki bu geçici imkânı kaybetmekten kaygılı, diğer taraftan da devlet olanaklarını bu biçimde kullanan iktidar partisi temsilcilerine tepkili.

Umarız seçimin sonucu Ovacıklı kadınların söylediği ve istediği gibi olur ve artık kadınların söz sahibi olduğu ve kadınlara dönük politikaların hayata geçirtileceği bir yerel yönetim hayata geçer. Belediyecilik anlamında bir model yaratılacaksa, sac ayaklarından bir tanesi de bu olur!