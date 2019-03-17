17 Mart 2019 23:48

Ovacık Eş Bakan Adayı Argın'la karşılaşan kadınlar cesaretleniyor

Dersim Ovacık'ta Devrimci Güç Birliği’nin Belediye Eş Başkan Adayı Serpil Argın, ev ziyaretlerinde yüzlerce kadınla bir araya geliyor.

Ovacık Eş Bakan Adayı Argın'la karşılaşan kadınlar cesaretleniyor

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Beser KOÇ
    Dersim

    31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala adayların çalışmaları hızlandı. Seçim sürecinde çok tartışılan bölgelerden biri olan Dersim’in Ovacık ilçesinde kadınların en çok ilgi gösterdiği aday Devrimci Güç Birliği’nin eş başkan adayı Serpil Argın. Henüz onunla doğrudan tanışmamış olan kadınlar bile Argın’ın adaylığından ve çalışmalarından haberdar. Çünkü Ovacık Belediyesi’nde şimdiye kadar hiçbir kadın başkan olmadığı gibi bir önceki dönem ve ‘80’li yılların başındaki bağımsız belediye başkan adayları dışında kadınlar yönetime aday dahi olmamış. 40 sene önce bağımsız aday olan kadına “elinin hamuruyla belediyede mi oturacaksın” denilirken, bugüne gelince “belediyeyi bir kadın yönetmeli” diyenlerin sayısı hiç de az değil.

    Tabii bu tablo karşısında kadınların ihtiyaçları ve talepleri de belediyecilik politikalarında yer bulamamış. Kadınların ihtiyaçlarını ve taleplerini öncelik olarak gören Serpil Argın, seçmenlerle, özellikle de kadınlarla yüz yüze geldiğinde özetle şunları anlatıyor: “Biz projeci bir anlayışla belediyecilik yapmayacağız. Halk meclisleri kuracağız ve bu halk meclislerinin en önemli bileşeni biz kadınlar olacağız. Belediye yönetimine halkın doğrudan katılımını sağlayacak olan bu yöntemle, kadınların yaşadığı sokağa, mahalleye, ilçeye dair ihtiyaçlarını ve sorunlarını doğrudan belirleyecek ve çözümüne dair politikaları belirleyen de kadınlar olacak. Özellikle çocuk ve yaşlı bakımının kadınların sırtındaki bir yük olmaktan çıkaracağız, belediyeye bağlı kreş ve yaşlı bakımevi açacağız. Hem toplumsal yaşama katılabilmenin önüne açacağız hem de olanaklarımız dâhilinde kadınların beraber üretebileceği alanlar oluşması için çalışacağız.”

    KADIN ADAY, KADINLARI CESARETLENDİRİYOR

    Serpil Argın mahalle mahalle kadınlarla buluşuyor; yapılan kadın toplantılarında, ev ziyaretlerinde, esnaf gezilerinde yüzlerce kadınla bir araya geliyor. Bu buluşmalarda en çok dikkat çeken şey kadınların Serpil Argın’ı görünce cesaretlenmeleri, belediyecilik anlayışına dair ifade ettiği fikirleri sahiplenmeleri.

    Ev ziyaretlerinde, kadınlarla yüz yüze yapılan görüşmelerde kadınlar Argın’ın projelerini destekliyor ve “Belediyede kadın bir başkan olursa oraya daha rahat gidebiliriz, derdimizi daha rahat anlatabiliriz, bu bizim için büyük bir rahatlık ve güven olur” diyor.

    Serpil Argın’ı görmemiş ama adaylığını çevresinden, komşusundan ya da arkadaşlarından duyan kadınların sayısı da az değil. Örneğin Argın’la karşılaşınca CHP seçmeni olduğunu söyleyen bir kadın “Senin adını çok duydum, tanışmak istiyordum. CHP’liyim ama bir kadın olarak bu sefer oyumu sana vereceğim” diyor.

    Belediyelerin bakım yükümlülüğünü üstlenebileceğini, kadınların çalışma yaşamına katılabilmesi için ön açıcı olabileceğini anlatan Argın, özellikle çocuk ve yaşlı bakımı işlerinden dolayı evinden çıkamaz durumda olan kadınlar tarafından sahipleniliyor. Çünkü daha önce herhangi bir aday tarafından, belediyenin böyle olanaklara sahip olduğu kadınlara anlatılmamış bile.

    KADINLARA İŞKUR TEHDİDİ

    Devlet imkânlarını kullanarak İŞKUR aracılığıyla verilen geçici işler ülkenin pek çok yerinde olduğu gibi Ovacık’ta da AKP tarafından tehdit işlevi görüyor. “Biz seçilirsek İŞKUR’a girersiniz, seçilmezsek İŞKUR Ovacık’tan gider” söyleminin aleni olarak yayıldığını biliyoruz. Halkın en önemli sorunların başında işsizliğin geldiği Ovacık’ta bu geçici işlerde çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Haliyle bu tehdit politikasının muhatabı da çoğunlukla kadınlar oluyor. Bu kadınlar da bir taraftan elindeki bu geçici imkânı kaybetmekten kaygılı, diğer taraftan da devlet olanaklarını bu biçimde kullanan iktidar partisi temsilcilerine tepkili.

    Umarız seçimin sonucu Ovacıklı kadınların söylediği ve istediği gibi olur ve artık kadınların söz sahibi olduğu ve kadınlara dönük politikaların hayata geçirtileceği bir yerel yönetim hayata geçer. Belediyecilik anlamında bir model yaratılacaksa, sac ayaklarından bir tanesi de bu olur!

    "Ovacık’ı halk meclisleri üzerinden yöneteceğiz"

    "Ovacık’ı halk meclisleri üzerinden yöneteceğiz"

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube yönetimi genel kurulunu tamamladı
    SONRAKİ HABER

    Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için bakanlığa çağrı: Kan örnekleri incelensin
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Tarihi buluşma ‘kırılma’nın değil yenilginin işaretini verdi!

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Tartışmanın tek kazananı masadaki saat

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Dağ fare doğurdu!..

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    "Yüzyılın anlaşması": Barış değil, işgal planı!

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Sosyalistler 64 Rum Sürgününü ne zaman anacak?

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Başakşehir’den geriye kalan
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için bakanlığa çağrı: Kan örnekleri incelensin
    Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için bakanlığa çağrı: Kan örnekleri incelensin

    İlik nakli bekleyen Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklar için bağışlanan kan örneklerinin bir an önce incelenmesi talep edildi.

    İstanbul - Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında seferler yağış nedeniyle durduruldu
    İstanbul - Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında seferler yağış nedeniyle durduruldu

    Sakarya'da sağanak nedeniyle Ankara-İstanbul YHT hattında seferler durduruldu.

    GÜNCELLENDİ
    Polisin üzerlerine ateş açtığı Suudi Arabistan'daki işçiler açıklama yaptı
    Polisin üzerlerine ateş açtığı Suudi Arabistan'daki işçiler açıklama yaptı

    Suudi Arabistan’da Baytur inşaat firmasına ait şantiyede hakları için grev yapan ve polisin üzerlerine ateş açtığı işçiler açıklama yaptı, "Hakkımızı alana kadar yılmayacağız" dedi.

    İBB seçime günler kala sosyal yardımı 100 liradan 400 liraya çıkardı
    İBB seçime günler kala sosyal yardımı 100 liradan 400 liraya çıkardı

    Seçime az bir zaman kala, İBB'nin "sosyal yardım kartları"na yüklediği 100 liralık yardımın 400 liraya çıkarıldığı belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    Trabzon'da HES borusu patladı: 6 ölü, 1 yaralı, 7 kişi için kayıp ihbarı var
    Trabzon'da HES borusu patladı: 6 ölü, 1 yaralı, 7 kişi için kayıp ihbarı var

    Trabzon'un Araklı ilçesinde HES borusunun patlaması sonucu meydana gelen taşkında bir mahalle sular altında kaldı. 6 kişi öldü, 1 kişi yaralı kurtarıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Beylikdüzü Posta Dağıtım Merkezinde taşeron olarak çalışan 9 işçi işten atıldı
    Beylikdüzü Posta Dağıtım Merkezinde taşeron olarak çalışan 9 işçi işten atıldı

    Beylikdüzü Posta Dağıtım Merkezinde çalışan 9 taşeron işçi, kadroya geçmeyi beklerken gönderileri yok ettikleri iddiasıyla işten atıldı. İşçiler, iddiaların uydurma ve dayanaksız olduğunu söylüyor.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'nin yaptırım tehdidi içeren S-400 mektubuna 12 gün sonra yanıt verildi
    ABD'nin yaptırım tehdidi içeren S-400 mektubuna 12 gün sonra yanıt verildi

    ABD'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alınmasına ilişkin yaptırım tehdidi içeren mektubuna resmi yanıt mektubu 12 gün sonra gönderildi.

    GÜNCELLENDİ
    Mücella Yapıcı: 6 yıl önce kurduğumuzu yeniden kriminalize etmeye çalışıyorlar
    Mücella Yapıcı: 6 yıl önce kurduğumuzu yeniden kriminalize etmeye çalışıyorlar

    Yüksek Mimar Mücella Yapıcı ile 24 Haziran'da görülmeye başlanacak Gezi davasını konuştuk.

    “Yalnız Efe” Documentarist’te gösterildi
    “Yalnız Efe” Documentarist’te gösterildi
    Genç mühendisler Adana’da "Çatlak baret" oyununu sahneledi
    Genç mühendisler Adana’da "Çatlak baret" oyununu sahneledi
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye’de yaz transfer dönemi: Gelenler-gidenler
    Türkiye’de yaz transfer dönemi: Gelenler-gidenler
    GÜNCELLENDİ
    Bir direnişin öyküsü "Yalnız Efe" belgeseli
    Bir direnişin öyküsü "Yalnız Efe" belgeseli
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika (Copa America) | Tüm sonuçlar ve günün programı
    2019 Kupa Amerika (Copa America) | Tüm sonuçlar ve günün programı
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    GÜNCELLENDİ
    "Kürt olduğumuz için hep dışlandık" diyen gencin intihar ettiği iddia edildi
    "Kürt olduğumuz için hep dışlandık" diyen gencin intihar ettiği iddia edildi

    İGA çalışanı İbrahim Layık'ın, instagram hesabında "Kürt olduğumuz için hep dışlandık" yazdıktan sonra İstanbul Havalimanı'nda intihar ettiği belirtildi. Ailesi ise iş cinayetinden şüpheleniyor.

    GÜNCELLENDİ
    Sanayi üretimi beklenenin üzerinde daraldı: Yüzde 4
    Sanayi üretimi beklenenin üzerinde daraldı: Yüzde 4

    Sanayi üretimi nisan ayında beklenenden daha fazla bir düşüş göstererek yüzde 4 geriledi.

    Erdoğan sahaya indi tehdit etti: Seçimden sonra haddini bilecek
    Erdoğan sahaya indi tehdit etti: Seçimden sonra haddini bilecek

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'yu hedef almayı sürdürüyor: Biz ne valimize it dedirtiriz, ne de polisimize şerefsiz dedirtiriz. Herkes yerini haddini bilecek

    GÜNCELLENDİ
    Sayıştay raporu gerçeği: İmamoğlu, Yıldırım, Sayıştay ne dedi?
    Sayıştay raporu gerçeği: İmamoğlu, Yıldırım, Sayıştay ne dedi?

    İmamoğlu ve Yıldırım'ın ortak programının ardından tartışılan Sayıştay raporlarına dair detaylar, tarafların açıklamaları ne oldu?

    “Dersim’de Engin Eroğlu’yu arama çalışmalarında profesyonel ekibe ihtiyaç var"
    “Dersim’de Engin Eroğlu’yu arama çalışmalarında profesyonel ekibe ihtiyaç var"

    Dersim’de hayvanlarını otlamaya götüren ve günlerdir haber alınmayan Engin Eroğlu’yu arama çalışmalarına katılanlar, çalışmalarda daha profesyonel ekiplere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bu vakıfları aklayacak ‘deterjan’ yok
    Bu vakıfları aklayacak ‘deterjan’ yok

    Yıldırım ile İmamoğlu’nun ortak yayınında Yıldırım’ın vakıflarla ilgili “Deterjanla yıkayarak mı karar vereceğiz?” yanıtı vakıflara aktarılan büyük paraları yeniden gündeme getirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Kadınların canına tak etti: 20 lirayla pazar yapıyoruz, artık AKP’ye oy yok!
    Kadınların canına tak etti: 20 lirayla pazar yapıyoruz, artık AKP’ye oy yok!

    Esenyurt’ta konuştuğumuz pazara giden kadınlar ellerindeki 20 lirayı göstererek isyan etti: Tenceremiz kaynamıyor. 20 lirayla pazara gidiyorum böyle şey olur mu?

    GÜNCELLENDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu: Gömleği yanlış iliklediniz, programlarla ekonomi düzelmiyor
    Kemal Kılıçdaroğlu: Gömleği yanlış iliklediniz, programlarla ekonomi düzelmiyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

    Demirtaş savunma yapıyor: AKP toplumsal parçalanmaya yol açıyor
    Demirtaş savunma yapıyor: AKP toplumsal parçalanmaya yol açıyor

    HDP’nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: ‘Tutukluluk esas olmamalıdır’ diyen Erdoğan, benim için ‘Ne tahliyesi ya’ demişti.

    GÜNCELLENDİ
    UEFA'nın eski Başkanı Michel Platini gözaltına alındı
    UEFA'nın eski Başkanı Michel Platini gözaltına alındı

    Futboldan men cezası alması sonrası UEFA başkanlığından ayrılan Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

    Yıldırım’ın seçmene gönderdiği 10 milyon mektubun parasını kim ödedi?
    Yıldırım’ın seçmene gönderdiği 10 milyon mektubun parasını kim ödedi?

    CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Binali Yıldırım’ın İstanbullu 10 milyon seçmene gönderdiği mektupların masraflarını TBMM gündemine taşıdı.

    ‘İsraf’tan sonra ‘talan’ demek de hakaret sayıldı
    ‘İsraf’tan sonra ‘talan’ demek de hakaret sayıldı

    ‘Demokrasi Kazanacak’ kampanyası kapsamında açılan stantta bulunan ‘Bir aşk hikayesi dediler, talan hikayesi çıktı’ yazılı afişe polisler el koydu.

    ABD'den İran adımı: Ortadoğu'ya bin asker sevkiyatı için talimat
    ABD'den İran adımı: Ortadoğu'ya bin asker sevkiyatı için talimat

    ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının ek kuvvet talebine karşılık yaklaşık bin asker sevk edilmesi yetkisi verdim.

    Demirtaş'tan İstanbul çağrısı: İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerekir
    Demirtaş'tan İstanbul çağrısı: İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerekir

    Selahattin Demirtaş’tan İstanbul seçimleri çağrısı: Toplumsal kutuplaşmayı daha da derinleştirmek için değil, çocuklarımızın aydınlık yarınları için kullanın oyunuzu.

    Berkin Elvan'ın vurulduğu yere ait keşif raporu: Rapor var, tespit yok
    Berkin Elvan'ın vurulduğu yere ait keşif raporu: Rapor var, tespit yok

    Gezi direnişinde yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın vurulduğu yerle ilgili keşif raporunda bilirkişiler “yetersiz” kaldı.

    Sabah’ın ‘şok’ haberine Küçükkaya’dan yanıt: İki adayla da görüştüm
    Sabah’ın ‘şok’ haberine Küçükkaya’dan yanıt: İki adayla da görüştüm

    Sabah gazetesi İsmail Küçükkaya’nın İmamoğlu ile ‘gizli’ görüştüğünü iddia etti. Küçükkaya ‘olağan’ görüşmenin Yıldırım’la da yapıldığını söyledi.