Jeotermal kuyusu patladı, üzüm bağları sıcak su altında kaldı

Özer AKDEMİR

Geçtiğimiz günlerde bağların ortasında patlayan jeotermal kuyusu ile gündeme gelen Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yeni bir jeotermal kuyu patlaması daha meydana geldi. Kemaliye köyü yakınlarında Enerjeo şirketinin kuyusunda meydana gelen patlamada İdris Şentürk adlı çiftçinin bağı sular altında kaldı.

"ZARARIM ÇOK BÜYÜK"

Telefonla görüştüğümüz 54 yaşındaki çiftçi Şentürk, patlamanın sabah saat 07:00 gibi olduğunu ve hemen jeotermal kuyusunun yanı başında bulunan 13 dönümlük bağın 5 dönümünün sıcak suların altında kaldığını söyledi. Şentük, "Sıcak suya asit mi döküyorlarmış işte bir işlem yapıyorlarmış. Tahliye havuzları var bunların. Oraya suları koyvermişler. Havuzun başındaki işçiler uyudu mu artık ne yaptıysa bilmiyoruz. Sular benim bağın alt tarafını basmış" dedi.

Zararının çok büyük olduğunu söyleyen Şentürk, "150-200 derecelik su bunlar. Asmalar, çevresindeki bitkiler hep buruşmaya başlamış. Şimdiden kuruyorlar, kuruyacaklar. Bir yılık değil bu zarar. Ben şimdi bu bağı kaldırıp yerine bağ diksem beş sene de bu bağı tutturamam artık" diye konuştu.

"ÖNCE KUYU SULARIMI KİRLETTİLER"

Üzüm bağları sıcak su altında kalan İdris Şentürk, bağının kullanılamaz hale geldiğini söyledi | Fotoğraf: Hüseyin Şentürk

Yıllardır jeotermalden şikayet ettiklerini ama seslerini kimseye duyuramadıklarını belirten Şentürk, "5-6 sene oldu bunlar buraya geleli. Bunlar gelmeden önce elimde yeraltı sularının temiz olduğuna dair raporum var. Hatta benim yukarıda da bağım var. Oraya da buradan su götürüyordum. Şimdi yeraltı sularının ağır metal değerleri 2-3 misli artmış ve kullanılamaz raporu verdiler artezyendeki sulara. Suyum bozuldu!" dedi.

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"ÜZÜMÜ DE ÇİN'DEN GETİRİRLER ARTIK!"

"Bu kadar değersiz mi bu topraklar" diye tepki gösteren Şentürk, şöyle konuştu: İki enerji üreteceğim diye bu toprakların başı yenir mi böyle? Kimse duymuyor sesimizi. Para susturuyor, zengin kodamanların şirketi bunlar. Yukarıdan hallediyorlar işlerini. 'Zararınızı karşılayacağız' diyorlar. Yıllarca emek veriyoruz bu bağa. Bu memlekette bir yerli üzüm kalmıştı, onu da Çin'den getirsinler artık!

"KÖYLÜ GEREKEN TEPKİYİ GÖSTERMİYOR"

Geçenlerde meydana gelen jeotermal patlamasının bağına 2 km mesafede olduğunu aktaran Şentürk, "Hatta orada protesto gösterisi yaptık. Millet duyarsız kardeşim. Koskoca Kemaliye'den 5 kişi vardı, Toygar köyünden 4-5 kişi vardı. Gelenler hep dışarıdandı, köylü gelmiyor" dedi.

Patlamanın ardından jandarmaya haber vererek tutanak tuturduklarını ifade eden Şentürk, "Artık hukuki yola başvuracağız. Yan tarafındaki komşumun bağına da akmış su. Bel kalınlığında bu sular. 50 dönüm yeri 1 saatte doldurur. Allahtan çabuk fark etmişler. 54 yaşımdayım, çocukluğumdan beri çiftçiyim" dedi.