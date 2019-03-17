    • EYT’liler bugün Maltepe'de düzenlenecek mitingde buluşacak

    Daha önce kitlesel toplantılarla gündeme gelen EYT'liler bugün talepleriyle İstanbul Maltepe'de miting düzenleyecek.

    17 Mart 2019 10:27
    Son Güncellenme Tarihi: 17 Mart 2019 10:31
    Paylaş

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 1 milyon kişi hedefiyle bugün İstanbul Maltepe meydanında miting gerçekleştirecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSYDD) Adana Temsilcisi Cengiz Yıldız, saat 12.00-15.00 arasında Maltepe Miting alanında gerçekleştirilecek miting ile ilgili Evrensel’e konuştu. Cengiz, “Biz yıllardır çalışarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Şu anda üzerine düşeni yapma sırası devlette. Devlet de üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Biz kazanılmış haklarımızın bize verilmesi ile ilgili mücadele yapıyoruz” diyerek bugün gerçekleştirecekleri mitinge herkesi beklediklerini söyledi.

    ‘MALTEPE SAHİLİNDE MİTİNGİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ’

    Yıldız, en son kapalı toplantılarını Ankara’da yaptıklarını ve oradan çıkan kararla "Bu işi mitinge dökelim, orada daha gür sesimiz çıksın" denilerek bir ay önce miting kararı aldıklarını aktardı. Miting taleplerinin iki gün önce valilik tarafından onaylandığını ifade eden Yıldız, “Son iki gün içinde onay çıktığı için biraz toparlanmakta, organizasyonu yapmakta sıkıntılar yaşadık. Bütün temsilciliklerin aldığı bir karar. Bu bizim ilk mitingimiz. Şu ana kadar yaptıklarımız salon toplantısıydı. En son Ankara’da yaptığımız toplantıda salon dolup taştı, dışarıda da 200-300 bin insan vardı. Bu çok büyük bir başarı bizim için. Bununla yetinmedik, ‘ne yapalım ne edelim’ derken miting kararı alındı. Bugün saat 12:00 ile 15:00 arası Maltepe sahilinde mitingimizi gerçekleştireceğiz. Zaten akşam herkes yola çıkıyor, tam sayıyı bilmiyoruz ama akşama kadar netleşir bu durum” diye konuştu.

    ‘4447 SAYILI YASA İPTAL EDİLSİN’

    Türkiye genelinde mağduriyet yaşayan kesimin çok büyük olduğunun altını çizen Yıldız, “Yani direkt etkilenen 4-5 milyon insan var ama bunların içinde 3600 ek göstergeye takılanlar, staj mağdurları ve EYT mağdurları da var. 2009'da çıkan bir yasa ile maalesef geriye dönük emeklilik haklarımız gasbedilerek elimizden alındı. Bizim bütün mücadelemiz 4447 sayılı yasanın iptali. Bu yasanın siyasiler tarafından bir an önce iptal edilmesi için mücadele ediyoruz” dedi.

    ‘48'İNDEN SONRA KİM İŞ VERİR?’

    Herhangi bir siyasi parti ile ilişkilerinin olmadığını belirten Yıldız, “Tek bir şiarımız, ‘her zaman bizim yanımızda olanın yanında olacağız’ dedik. Bundan hiç ödün vermedik. Aylardır, yıllardır hak mücadelesi veriyoruz. Bize o kadar çok şey söylediler ki, ben 30 yıldır çalışıyorum, 8300 gün primim var. Bize '25 yılda, beş bin prim ile emekli olursunuz' dediler, protokolümüz böyleydi. 25 yılı da geçtik, primi de ikiye katladık. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Şu anda üzerine düşeni yapma sırası devlette, devlet de üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Biz kazanılmış haklarımızın elimizden alınması ile ilgili mücadele veriyoruz. Ben 48 yaşındayım, şimdi işten çıkarılırsam ne yapacağım? Özel sektör 'yaşlısın' diye beni işe almaz, devlet de 35'inden sonra 'yaşlısın' diye almıyor ama hakkımız olanı istediğimizde 'yaşın genç' deniliyor. Biz ne yapacağız, 48'inden sonra kim iş verir, kimse vermez. Bizim siyasilere mesajımız çok açık ve net. Hatta bütün partilerin ortak bir mücadelesi ile Mecliste toplanılıp karar alınabilir. Verdikleri sözü tutsunlar” diye konuştu.

    ‘BİZ HERKES İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ’

    “Biz herkes için mücadele ediyoruz” diyen Yıldız, “3600 ek gösterge dediğimiz memurlarımız, öğretmen, polisler için de mücadele ediyoruz. 3600 ek gösterge vermeleri gerekiyor. Bir buçuk milyon staj mağduru var. Ülkenin tamamını kapsıyor mücadelemiz. Yasa geçince biz derneği kapatıp gitmeyeceğiz. 30-35 yıl çalışan insan işten çıkmışsa sağlık hizmetinden yararlanamayacak. Böyle bir şey olabilir mi? Ben şu an işten çıksam, bu yasa çıkmazsa mağdur olacağım” değerlendirmesinde bulundu.

    ‘EYT MAĞDURU OLSUN OLMASIN HERKESİ BEKLİYORUZ’

    Türkiye’nin bütün illerinden bugünkü miting için yola çıkılacağını aktaran Yıldız son olarak şunları söyledi: Buradan bütün İstanbul’a, bütün Türkiye’ye hak mücadelemizde yanımızda yer almaları gerektiğini söylemek istiyorum. Yani bu hak mücadelesi hepimizi ilgilendiriyor. Çocuklarımızın gelecek mücadelesini veriyoruz. O yüzden herkesi bugün saat 12:00’de Maltepe miting alanına bekliyoruz. Kendileri için değilse bile çocukları için gelip bu davaya sahip çıksınlar. EYT mağduru olsun olmasın herkesi bekliyoruz. (İstanbul/EVRENSEL)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Ev işçisi kadınlar: Daha yola çıkmadan yoruluyoruz
    SONRAKİ HABER

    Venezuela’da muhalefetin hedefi başkanlık sarayı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘İslamofobia’ya karşı ‘Haçlıfobia’ ile mücadele edilemez!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Kalkın, ayağa kalkın, geliyor bu çocuklar...

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Zindan Deresi

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Reklam verene tehdit mi, siyasi hesaplaşma mı?

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Militarizm ölüm demektir!

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Yangınsızlık

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Av zamanı: Daha başlamadı mı av mevsimi? Ben çoktan başladığını sanıyordum

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    ABD hukuku Nazileri koruyor

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Neyse halim, çıksın falım’ meselesi

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    Çelebi Şair Eray Canberk
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Venezuela’da muhalefetin hedefi başkanlık sarayı
    Venezuela’da muhalefetin hedefi başkanlık sarayı

    Kendini başkan ilan eden sağcı lider Guaido, "Kısa süre sonra Miraflores'e gideceğiz" diyerek hedeflerinin başkanlık sarayı olduğunu yineledi.

    On binlerce EYT'li Maltepe mitinginde: EYT burada, devlet nerede!
    On binlerce EYT'li Maltepe mitinginde: EYT burada, devlet nerede!

    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), taleplerinin yerine getirilmesi ve Meclisten yasa çıkarılması için düzenledikleri Maltepe mitinginde buluşuyor.

    Posta, Hürriyet ve CNN Türk'ten Sezai Temelli çarpıtması
    Posta, Hürriyet ve CNN Türk'ten Sezai Temelli çarpıtması

    Hürriyet, Posta ve CNN Türk, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin söylemediği sözleri ‘haberleştirdi’.

    Bağımsızlık yanlısı Katalanlar Madrid'de eylem yaptı
    Bağımsızlık yanlısı Katalanlar Madrid'de eylem yaptı

    Bağımsızlık yanlısı Katalanlar, yargılanan ya da firari Katalan siyasetçilere destek vermek için ilk kez Madrid'de eylem düzenledi.

    İki savcı "FETÖ" ile para pazarlığı yaptığı için açığa alındı
    İki savcı "FETÖ" ile para pazarlığı yaptığı için açığa alındı

    "FETÖ" üyeleriyle para pazarlığı yaptığı ileri sürülen Savcı Lütfi Karabacak ve İsmet Bozkurt açığa alındı.

    İşçiler oy hakkını özgürce kullanabiliyor mu?
    İşçiler oy hakkını özgürce kullanabiliyor mu?

    Halil İmrek, yerel seçimlere doğru işçilerin durumunu, bağımlılık ilişkilerini ve örgütlülük düzeyini yazdı.

    Ev işçisi kadınlar: Daha yola çıkmadan yoruluyoruz
    Ev işçisi kadınlar: Daha yola çıkmadan yoruluyoruz

    Sabah erken saatlerde yola düşüp aynı belediye otobüsünde buluşuyor ev işçisi kadınlar... İşe giden kadınlarla sorunlarını ve taleplerini konuştuk.

    En büyük silah tüccarları NATO ülkeleri
    En büyük silah tüccarları NATO ülkeleri

    Avrupa'nın gündeminde bu hafta Fransa'da havalimanı özelleştirmesi, Brexit tartışması ve Almanya'nın silah ticareti vardı.

    ‘I Subscribe’ abone kampanyası Evrensel ve BirGün ile devam ediyor
    EVRENSEL İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    Yazar Muharrem Erbey: Tahir Elçi’nin nasıl yaşadığını yazmak istedim
    Yazar Muharrem Erbey: Tahir Elçi’nin nasıl yaşadığını yazmak istedim
    Pelin Ünker tehdit altında bulunan gazeteciler listesinde
    Pelin Ünker tehdit altında bulunan gazeteciler listesinde
    İYİ Parti Adayı Emre Kınay'ın da rol aldığı Vurgun erken final yaptı
    İYİ Parti Adayı Emre Kınay'ın da rol aldığı Vurgun erken final yaptı
    O Ses Türkiye birincisi Ferat Üngür gözaltına alındı
    O Ses Türkiye birincisi Ferat Üngür gözaltına alındı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart’ı sabırla bir geçelim...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart’ı sabırla bir geçelim...

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlanmentosunun Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması yönündeki kararına tepki gösterdi.

    FKÖ, Gazze'deki zam karşıtı eylemlere destek verdi
    FKÖ, Gazze'deki zam karşıtı eylemlere destek verdi

    Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki gruplar, Gazze'de zamlara karşı yapılan eylemlere destek verdiğini açıkladı.

    TMMOB Kocaeli İKK: Kentin sakini değil, sahibi olmak istiyoruz
    TMMOB Kocaeli İKK: Kentin sakini değil, sahibi olmak istiyoruz

    TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, basın toplantısı düzenleyerek yerel yönetimlere ilişkin seçim bildirgesini yayımladı.

    Direnişteki Zümrüt Gıda işçilerine EMEP’ten dayanışma ziyareti
    Direnişteki Zümrüt Gıda işçilerine EMEP’ten dayanışma ziyareti

    Emek Partisi ve Başpınar’daki çeşitli fabrikalardan işçiler, alacakları için direnen Zümrüt Gıda işçilerini ziyaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Sarı Yelekliler: Sağır ve dinlemek istemeyen bir hükümet var
    Sarı Yelekliler: Sağır ve dinlemek istemeyen bir hükümet var

    Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron'un istifası talebiyle 4 aydır eylem yapan Sarı Yeleklilerin eylemine polis biber gazı ve tazyikli suyla saldırdı.

    Londra ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı yürüdü
    Londra ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı yürüdü

    Londra'da ‘Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü’ dolayısıyla ırkçılığa karşı kitlesel yürüyüş gerçekleştirildi.

    GÜNCELLENDİ
    Gençler her yerde haykırdı: Buradayız, çünkü geleceğimizi çaldınız
    Gençler her yerde haykırdı: Buradayız, çünkü geleceğimizi çaldınız

    Dünyanın 1700 kentinde gençler iklim için sokağa çıktı, ‘geleceğimizi çaldınız’ dedikleri politikacılara seslendi: Yalan söylemeyin, bir şeyler yapın!

    Onur Hamzaoğlu: Kürt sorununun çözümü için müzakere gerekli
    Onur Hamzaoğlu: Kürt sorununun çözümü için müzakere gerekli

    Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Diyarbakır Tabip Odası tarafından verilen Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülüne layık görüldü.

    Hollandalı eğitim emekçileri ‘eğitime yatırım’ için greve çıktı
    Hollandalı eğitim emekçileri ‘eğitime yatırım’ için greve çıktı

    Hollandalı eğitim emekçileri, “eğitime yatırım” talebiyle başlattıkları eylem dizisi kapsamında 1 günlük greve çıktı.

    Biyokütle enerji santralinde  durdurma kararı
    Biyokütle enerji santralinde  durdurma kararı

    Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde yapılması planlanan biyokütle enerji santrali için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

    Dersim’de Devrimci Güçbirliği adayları kadınlarla buluştu
    Dersim’de Devrimci Güçbirliği adayları kadınlarla buluştu

    Yenigün Kadın Derneği Dersim'de Devrimci Güçbirliği'ne destek için kadın buluşması gerçekleştirdi.

    Şuayyip Çetin: Görevleri rant olanlar halkımızı sanata aç bırakıyor
    Şuayyip Çetin: Görevleri rant olanlar halkımızı sanata aç bırakıyor

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, tiyatro emekçilerini ziyaret etti.

    Gençlerden Reyhan Başaran’a: Keşke ülkenin başına gelseniz
    Gençlerden Reyhan Başaran’a: Keşke ülkenin başına gelseniz

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Adayı Reyhan Başaran kendisine sosyal medyadan ulaşan gençlerle buluştu.

    Tuzlalı bir işçi: Bizi bizden daha iyi kim temsil edebilir?
    Tuzlalı bir işçi: Bizi bizden daha iyi kim temsil edebilir?

    Seçime sayılı günler kala Tuzla Belediye Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan, işçi emekçilere ev ziyaretlerini sürdürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır'da Newroz 21 Mart'ta, İstanbul'da 24 Mart'ta kutlanacak
    Diyarbakır'da Newroz 21 Mart'ta, İstanbul'da 24 Mart'ta kutlanacak

    HDP, Diyarbakır, Van ve İstanbul başta olmak üzere 27 yerde Newroz Bayramı’nı kutlayacak; 9 yerde de miting düzenleyecek. İşte, il il Newroz programı.

    Tayaş Gıda’da sendika düşmanlığı devam ediyor
    Tayaş Gıda’da sendika düşmanlığı devam ediyor

    Sendikalaşma mücadelesi veren Tayaş Gıda işçileri, fabrikada yaşanan baskı ve yıldırma politikalarını anlattı.