EYT’liler bugün Maltepe'de düzenlenecek mitingde buluşacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 1 milyon kişi hedefiyle bugün İstanbul Maltepe meydanında miting gerçekleştirecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSYDD) Adana Temsilcisi Cengiz Yıldız, saat 12.00-15.00 arasında Maltepe Miting alanında gerçekleştirilecek miting ile ilgili Evrensel’e konuştu. Cengiz, “Biz yıllardır çalışarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Şu anda üzerine düşeni yapma sırası devlette. Devlet de üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Biz kazanılmış haklarımızın bize verilmesi ile ilgili mücadele yapıyoruz” diyerek bugün gerçekleştirecekleri mitinge herkesi beklediklerini söyledi.

‘MALTEPE SAHİLİNDE MİTİNGİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ’

Yıldız, en son kapalı toplantılarını Ankara’da yaptıklarını ve oradan çıkan kararla "Bu işi mitinge dökelim, orada daha gür sesimiz çıksın" denilerek bir ay önce miting kararı aldıklarını aktardı. Miting taleplerinin iki gün önce valilik tarafından onaylandığını ifade eden Yıldız, “Son iki gün içinde onay çıktığı için biraz toparlanmakta, organizasyonu yapmakta sıkıntılar yaşadık. Bütün temsilciliklerin aldığı bir karar. Bu bizim ilk mitingimiz. Şu ana kadar yaptıklarımız salon toplantısıydı. En son Ankara’da yaptığımız toplantıda salon dolup taştı, dışarıda da 200-300 bin insan vardı. Bu çok büyük bir başarı bizim için. Bununla yetinmedik, ‘ne yapalım ne edelim’ derken miting kararı alındı. Bugün saat 12:00 ile 15:00 arası Maltepe sahilinde mitingimizi gerçekleştireceğiz. Zaten akşam herkes yola çıkıyor, tam sayıyı bilmiyoruz ama akşama kadar netleşir bu durum” diye konuştu.

‘4447 SAYILI YASA İPTAL EDİLSİN’

Türkiye genelinde mağduriyet yaşayan kesimin çok büyük olduğunun altını çizen Yıldız, “Yani direkt etkilenen 4-5 milyon insan var ama bunların içinde 3600 ek göstergeye takılanlar, staj mağdurları ve EYT mağdurları da var. 2009'da çıkan bir yasa ile maalesef geriye dönük emeklilik haklarımız gasbedilerek elimizden alındı. Bizim bütün mücadelemiz 4447 sayılı yasanın iptali. Bu yasanın siyasiler tarafından bir an önce iptal edilmesi için mücadele ediyoruz” dedi.

‘48'İNDEN SONRA KİM İŞ VERİR?’

Herhangi bir siyasi parti ile ilişkilerinin olmadığını belirten Yıldız, “Tek bir şiarımız, ‘her zaman bizim yanımızda olanın yanında olacağız’ dedik. Bundan hiç ödün vermedik. Aylardır, yıllardır hak mücadelesi veriyoruz. Bize o kadar çok şey söylediler ki, ben 30 yıldır çalışıyorum, 8300 gün primim var. Bize '25 yılda, beş bin prim ile emekli olursunuz' dediler, protokolümüz böyleydi. 25 yılı da geçtik, primi de ikiye katladık. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Şu anda üzerine düşeni yapma sırası devlette, devlet de üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Biz kazanılmış haklarımızın elimizden alınması ile ilgili mücadele veriyoruz. Ben 48 yaşındayım, şimdi işten çıkarılırsam ne yapacağım? Özel sektör 'yaşlısın' diye beni işe almaz, devlet de 35'inden sonra 'yaşlısın' diye almıyor ama hakkımız olanı istediğimizde 'yaşın genç' deniliyor. Biz ne yapacağız, 48'inden sonra kim iş verir, kimse vermez. Bizim siyasilere mesajımız çok açık ve net. Hatta bütün partilerin ortak bir mücadelesi ile Mecliste toplanılıp karar alınabilir. Verdikleri sözü tutsunlar” diye konuştu.

‘BİZ HERKES İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ’

“Biz herkes için mücadele ediyoruz” diyen Yıldız, “3600 ek gösterge dediğimiz memurlarımız, öğretmen, polisler için de mücadele ediyoruz. 3600 ek gösterge vermeleri gerekiyor. Bir buçuk milyon staj mağduru var. Ülkenin tamamını kapsıyor mücadelemiz. Yasa geçince biz derneği kapatıp gitmeyeceğiz. 30-35 yıl çalışan insan işten çıkmışsa sağlık hizmetinden yararlanamayacak. Böyle bir şey olabilir mi? Ben şu an işten çıksam, bu yasa çıkmazsa mağdur olacağım” değerlendirmesinde bulundu.

‘EYT MAĞDURU OLSUN OLMASIN HERKESİ BEKLİYORUZ’

Türkiye’nin bütün illerinden bugünkü miting için yola çıkılacağını aktaran Yıldız son olarak şunları söyledi: Buradan bütün İstanbul’a, bütün Türkiye’ye hak mücadelemizde yanımızda yer almaları gerektiğini söylemek istiyorum. Yani bu hak mücadelesi hepimizi ilgilendiriyor. Çocuklarımızın gelecek mücadelesini veriyoruz. O yüzden herkesi bugün saat 12:00’de Maltepe miting alanına bekliyoruz. Kendileri için değilse bile çocukları için gelip bu davaya sahip çıksınlar. EYT mağduru olsun olmasın herkesi bekliyoruz. (İstanbul/EVRENSEL)