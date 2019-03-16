Servisçilerden ‘plaka tahdidi’ eylemi

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde servis taşımacılığı yapan çok sayıda esnaf, Maltepe'de bir araya gelerek 'plaka tahdidi' istedi. Araçlarıyla alan gelen servisçiler ellerinde taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla plaka tahdidi isteğini dile getirdi. Servisçiler adına yapılan açıklamada "Bizler İstanbul servis aracı işletmecileri esnafları olarak mesleki istikbalimiz adına olmazsa olmaz dediğimiz, ülkemizde 38 ilde ve bağlı ilçelerde uygulanan plaka tahdidi uygulaması hakkında yasal taleplerimizi anlatmak için toplanmış bulunmaktayız. Plaka tahdidi nedir? Toplu taşımacılık sisteminin geliştirilerek bireylerin en üst düzeyde ulaşım hizmeti alabilmesinin sağlanması, korsan taşımacılık gibi usulsüzlüklerin önlenmesi, haksız rekabetin ortadan kaldırılması, haksız kazancın önüne geçilmesi, ayrıca çalışan şoför esnafının haklarının korunması için minibüs, taksi ve servis araçlarına plaka sayısının sınırlandırılmasına plaka tahdidi denir" denildi. Eyleme katılan bir servisçi ise "Tahdit, sınırlandırmadır. Korsanın önünün kesilmesidir. Ve buradan hak etmeyen kişilerin bu işi rastgele yapmaması demektir" diye konuştu. (İstanbul/DHA)