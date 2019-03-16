16 Mart 2019 12:59

Karaburun Körfezi Özel Çevre Koruma alanı ilan edildi

Karaburun ve Ildırı Körfezi'nin bazı bölgeleri Koruma Bölgesi ilan edildi. Karaburun Kent Konseyi mevcut planların durdurulması çağrısı yaptı.

Karaburun Körfezi Özel Çevre Koruma alanı ilan edildi

Fotoğraf: Evrensel

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    Özer AKDEMİR

    14 Mart 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Karaburun ve Ildırı Körfezi'nin bazı bölgeleri Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. Bu kararı olumlu olarak değerlendiren Karaburun Kent Konseyi mevcut planların durdurulması ve uygulamaya izin verilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Öte yandan Karaburun'a 12 yeni RES tribünü yapılması amacıyla hazırlanan imar değişikliği Bakanlık tarafından res'en onaylandı.

    YILLARDIR SÜREN ÇABA

    Karaburun Kent Konseyi tarafından konuya dair yapılan açıklamada Doğu Akdeniz Havzasının en temiz bölümü olarak tanımlanan Karaburun Yarımadasının, özel ekosistemi ve uluslararası ölçekte koruma altına alınmış olan pek çok bitki ve hayvan türünü de  barındıran zengin biyoçeşitliliği olduğunun altı çizildi. Kent Konseyi zengin ekosistemi, doğası, sosyo-kültürel  yaşamı, özgün ürünleri ve  temiz tarım uygulamalarıyla kırsal yaşamı korunabilmiş nadir bölgelerden biri olan Karaburun Yarımadası'ınn bütüncül bir yaklaşımla korunması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, yarımadanın Biyosfer Rezerv Alanı ilan edilmesine yönelik çabalar aktarıldı. Bu süreçte İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Bölgesi Ön Raporu”nda açıklanan koruma bölgesinin yerleşimin nispeten yoğun olduğu kıyı şeridini kapsadığının görüldüğüne dikkat çeken Kent Konseyi, Yarımadanın bütünü değerlendirildiğinde yerleşimin daha az olduğu batı kıyı şeridi ile önemli varlıklara sahip karasal ve denizel alanın kapsam dışında kaldığının altını çizdi.

    Fotoğraf: Evrensel

    ÜÇ KEZ KAPIDAN DÖNEN KARAR

    Bu konuya dair itirazların da yer aldığı başvuruların üç kez Bakanlar Kuruluna sunulma aşamasına kadar gelmesine rağmen ve kurum itirazları sonucu ÖÇKA ilan sürecinin tamamlanamadığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi; "2017 yılında, aynı dosya bu kez sınırları genişletilerek (Ildırı Bölgesi dahil edilerek) hazırlanmış ve bilinen aşamaları geçtikten sonra itirazlar nedeniyle bu kez Başbakanlığa gelmişti. Son aşamada, Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 günlük programına alınmıştı.

    MEVCUT PLANLAR DURDURULSUN

    14 Mart 2019 tarihli Resmi Gazetede; “Bazı alanların Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine karar verilmiştir'  denmektedir. Bu karar; Mevcut planların durdurulması, uygulamaya izin verilmemesi anlamına gelmektedir. Planlama yetkisi T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçmiştir"

    KARAR OLUMLU AMA EKSİK

    Karaburun Yarımadası’nda ÖÇKA ilan sürecini gecikmiş olmakla birlikte olumlu olarak değerlendirdiklerini belirten Karaburun Kent Konseyi, "Yarımadanın  Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesine yönelik çalışmalara, bölgeye ilişkin bilgi ve deneyimlerden yararlanmak ve korumanın sürdürülebilirliğini sağlamak amacına yönelik olarak yerel aktörlerin de katılımının sağlanması, koruma alanlarının yukarıda belirtilen doğal ve sosyo-kültürel varlıkların bulunduğu alanları da kapsayacak şekilde bütünsel bir yaklaşımla tanımlanmasının gerektiğini düşünmekteyiz" dedi.

    KARABURUN'A YATIRIM YAĞMASI

    2014-2018 yılları arası RES’ler, Balık Çiftlikleri ve Taş/Mıcır/Mermer Ocaklarına karşı açılan 19 davanın yarımada da yatırım yağmasını ortaya koyduğunu belirten Kent Konseyi, "Karaburunluların yaşam alanları için mücadelesi bundan sonraki süreçlerde de devam edecektir. ÖÇKA Planlama süreçlerinde de yerelin katılımının olmazsa olmaz olduğunu düşünüyor, bu süreçlerin yapı taşlarının Yarımadalılar tarafından örüleceğine inanıyoruz" dedi.

    Öte yandan geçtiğimiz hafta içerisinde İzmir Çevre İl müdürlüğü internet sitesinde Lodos Karaburun Rüzgâr Enerji Santraline (2. etap) ilişkin toplam 48 MW kurulu güce sahip ilave 12 adet türbin yapımı için hazırlanan imar planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından res'en onaylandığı duyuruldu. Bu duyuru, bir yandan bazı bölgeleri ÖÇKA ilan edilen Karaburun'da RES talanının son hızla devam edeceğine yönelik bir gelişme olarak değerlendirildi.

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