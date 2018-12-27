Mordoğan'da RES şirketinin kapasite artışına 3. kez izin verilmedi

Özer AKDEMİR

İzmir 3. İdare Mahkemesi Danıştay'dan dönen Mordoğan RES kapasite artışı, ÇED iptal kararında direndi. Mahkeme bir kez daha RES şirketinin kapasite artışına geçit vermedi.

Ayen Enerji A.Ş. tarafından, eski Mordoğan köyü karşısındaki tepelik alanda yapılması planlanan 5 türbinlik kapasite artış projesine ilişkin "ÇED Olumlu" kararı, daha önce İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından 28.06.2016 günü iptal edilmişti. Bu iptal kararından sonra, aynı projeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ikinci kez "ÇED Olumlu" kararı verilmesi üzerine bu karar da Karaburunlular tarafından yargıya taşınmıştı. İzmir 6. İdare Mahkemesi de 24/11/2017 tarihinde verdiği kararla, ikinci kez verilen ÇED Olumlu kararını iptal etmişti.

Fotoğraf: Karaburun Kent Konseyi

Bu esnada, İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin ilk iptal kararı Danıştay tarafından bozulmuş ve dosya yeniden görülmeye başlamıştı. Yeniden görülen dosyada geçtiğimiz aylarda bir kez daha keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı.

Yapılan keşif ve alınan rapor sonucunda, İzmir 3. İdare Mahkemesi, daha önce iptal ettiği ancak Danıştay tarafından bozulan iptal kararında bir değişikliğe gitmeye gerek görmedi ve proje hakkında verilen ÇED Olumlu kararını oybirliğiyle bir kez daha iptal etti.

Böylece Ayen Enerji A.Ş.’nin Mordoğan RES projesi kapasite arttırımı talebi, mahkemeler tarafından 3.kez iptal edilmiş oldu.

Karaburun Kent Konseyi konuya dair yaptığı açıklamada Anayasa'nın çevreyi korumakla ilgili vatandaşlara verdiği ödevi eksiksiz yerine getirmeye devam edeceklerini belirterek, "Karaburun’u korumaya kararlıyız" denildi.

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