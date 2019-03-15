Ödemiş'te direniş kazandı, JES projesi iptal edildi

Özer AKDEMİR

İzmir'in Ödemiş ilçesi Küre ve Çamlıca mahallelerinde açılmak istenen jeotermal kaynak kuyusuna izin çıkmadı. İzmir Valiliği, DSİ ve Tarım İl Müdürlüğünden gelen olumsuz görüşler üzerine jeotermal kuyuları için başlatılan ÇED sürecini sonlandırdı.

DERE YATAĞI VE TARIM ALANI

İzmir Çevre Şehircilik İl Müdür Vekili Akif Kahya imzasıyla Ödemiş Kaymakamlığına gönderilen yazıda, Ödemiş'in Küre Mahallesinde ABN Madencilik Ticaret Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan "Jeotermal kaynak arama sondajı" için hazırlanan ÇED dosyasına yönelik kurum görüşlerinin istendiği aktarıldı. Projenin ÇED süreci ile ilgili DSİ 2. Bölge Müdürlüğünün değerlendirme yazısında "Sondaj alanı ve sondaj noktası Küre Deresi yatağı içinde kalmaktadır... Proje bu haliyle uygun bulunmamaktadır" denildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazısında da bölgede yapılan incelemelerde alanın jeotermal kaynak arama sondajı için uygun görülmediği ifade edildi.

DAHA ARAMA AŞAMASINDA İPTAL EDİLDİ

Fotoğraf: Koza-Der

Bu iki kurumdan gelen olumsuz görüşlere dikkat çeken İzmir Çevre Şehircilik İl Müdür Vekili Akif Kahya, proje ile ilgili olarak sürdürülen ÇED sürecinin iptal edildiğini belirtti.

Bu gelişme ile ilgili görüştüğümüz Ödemiş'teki madencilik ve jeotermal kaynaklı çevre sorunlarına karşı mücadele eden Ödemiş Koza-Der Başkanı Mehmet Taşlı, projenin henüz arama aşamasında iptal edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. JES yapılmak istenen alanların birinci sınıf tarım toprağı, zeytinlik ve dere yatağı olduğunu aktaran Taşlı, "Türkiye'nin en bereketli topraklarına bu türden tarıma, doğaya, canlı yaşamına zarar verecek faaliyetlerin yapılmasına kesinlikle izin verilmemeli. Anayasa'nın 56. maddesi bize çevremizi koruma ödevi veriyor. Biz bu ödevi yerine getirebilmek için dernek olarak 10 yıldır mücadele ediyoruz" dedi.

İŞLETME KURULSAYDI ZARAR EDECEKTİ

Ödemiş'te yapılması planlanan JES projesinin iptal edildiğine dair İzmir Valiliğinin yazısı | Fotoğraf: Koza-Der

Geçtiğimiz ay içerisinde Ödemiş'te yaptıkları panelde hem JES hem tohum meselesini tartıştıklarını ifade eden Taşlı, son yıllarda enerji elde etmek ve kar amaçlı yapılan ve denetlenmeyen JES'lerin, yaşam alanlarına verdikleri zararların bu toplantıda vurgulandığını belirtti. Taşlı, "Özellikle Küçük Menderes Havzası, Aydın Dağları ve Bozdağlar civarında kurulması düşünülen işletmeler gerekli hammaddeyi, basıncı, enerjiyi sağlayamayacakları için zarar edecektir. Ayrıca Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay, Kazdağları vb. yakın havzalar, ülkemizin verimli, anaç, tarım, orman, su, arkeolojik, kültürel, yerleşim alanlarıdır" dedi.