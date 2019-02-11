Ekoloji Birliği Ege Bölge Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı

Özer AKDEMİR

Ekoloji Birliği bileşenleri Aydın Çevre Platformu ( AYÇEP) ve Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) ile Menderes İnsiyatifi'nin ev sahipliğinde Aydın’da gerçekleştirilen Ekoloji Birliği Bölge Toplantısı, Şükran Güngör Tiyatro Sahnesi'nde yapıldı.

Toplantıya Ege Bölgesinde son yıllarda artan JES ve madencilik karşıtı mücadelelerden köylülerin katılımı dikkat çekerken, Aydın kent merkezinden katılımın az olması köylüler tarafından eleştirildi. Kızılcaköy, Başköy, Yatağan Turgut, Yılmaz Köy’den gelen kadınlar coşku içinde gerçekleştirdikleri mücadele deneyimlerini anlattılar. Dereağzı, Germencik köylüleri, Gökgedik, Ayvalık, Turgutlu, Karaburun, Foça, Yeni Foça, Kazdağı, Çine, Kuşadası, Söke, Denizli, Uşak ve Ödemiş gibi yerlerden ekoloji örgütleri ve yaşam savunucuları da yaptıkları konuşmalarda mücadelelerini aktardılar.

Fotoğraf: Evrensel

"MÜCADELEYE SİLİKOZİS HASTASI MADEN İŞÇİLERİNİ DE KATMALIYIZ"

Toplantı sonunda hazırlanan sonuç bildirgesi alkışlarla kabul edilirken, Ekoloji Birliği Ege Bölge toplantılarının yılda en az iki kez olmak üzere devam ettirilmesi kararlaştırıldı. AYÇEP, EGEÇEP ve diğer ekoloji örgütlerinde birleşme çağrısının yapıldığı sonuç bildirgesinde, Ekoloji Birliğinin ülkedeki yerel direnişleri birleştirme çabasına güç verilmesi gerektiği dile getirildi. Sonuç bildirgesinde ayrıca Aydın yöresindeki kuvars ve felspat madenlerinde çalışırken silikozis hastalığına yakalanan işçilerle bağ kurularak ekoloji örgütlülüğü içerisine bu işçilerin de katılımının sağlanması vurgusu dikkat çekti.

Fotoğraf: Evrensel

EKOLOJİ BİRLİĞİ EGE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Toplantının sonuç bildirgesi şöyle:

"Aydın’da yapılan Ekoloji Birliği Ege Bölge toplantısına katılan köylüler, ekoloji örgütleri ve hareketleri olarak;

Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Ege Bölgesinde de şirketler jeotermal, madencilik, RES, GES, HES ve diğer yıkım projeleri ile yaşam alanlarımızı, havamızı, suyumuzu tehdit ediyor. Yüzyıllardır üzerinde yaşadığımız topraklar artık kan ağlıyor. En önemli geçim kapımız kutsal incir ve zeytin ağaçlarımız gözlerimizin önünde kuruyor. Ağaçlarımızın kurumasının, topraklarımızın zehirlenmesinin, sularımızın, havamızın kirlenmesinin geleceğimizin de yok edilmesi anlamına geldiğini çok iyi biliyoruz.

Biz Alangülü’de kuruyan zeytin ve incir ağaçlarının çığlığını dinledik bu salonda.

Kadim Menderes nehrinin artık el değemez kadar kirletilmesinin nedenlerini konuştuk. Bunun, daha çok kâr elde etmekten başka bir kaygısı olmayan sistemden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz.

Yüzbinlerce balık ölümü ile "ben ölürsem siz de ölürsünüz" diyen Menderes’in çığlığını duyduk salonda.

Dağından yağ, ovasından bal akan Aydın'ın nasıl çürük yumurta kokulu kent haline geldiğini ibretle dinledik, anlattık...

Bu salonda ayrıca;

Başköylülerin incirlerini korumak için nasıl direndiklerini ve başardıklarını öğrendik.

Kızılcaköylülerin kahramanca mücadelesini direnişin önünde yürüyen kadınların ağzından dinledik, o görüntüleri izledik.

Yılmazköy, Turgutlu, Yatağan, Selçuk, Uşak, Kuşadası, Ödemiş, Foça, KazDağı, Cerattepe ve Söke'de yaşadığımız ekolojik sorunları ve mücadelelerimizi birbirimize anlattık.

Birbirimizin yarasını gördük, anladık, ağusunu aldık...

Şimdi diyoruz ki;

■ Mücadelelerimizi birleştireceğiz, güçlerimizi birleştireceğiz. Birleşerek direneceğiz....

■ Birbirimizin mücadelesini daha iyi anlamak, dayanışmak için Ekoloji Birliği bölge toplantısının yılda en az iki kere, örgütlü - örgütsüz, ekoloji mücadelesi veren en geniş kesimleri katarak yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

■ Bu toplantıda örgütlü olarak mücadele etmenin önemini bir kez daha gördük. Toplantıya katılan ekoloji hareketlerine AYÇEP'te, EGEÇEP'te ve Ekoloji Birliğinde örgütlenme çağrısı yapıyoruz. Ekoloji Birliğinin ülkedeki ekoloji mücadelesini birleştirme çabasının bir parçası olmanın gereğine inanıyoruz.

■ Bunun için birbirimizin sosyal medya hesaplarını takip ederek, bütün iletişim araçları ile en yoğun şekilde iletişimimizi arttırarak, teknolojinin bize sunduğu olanakları kullanarak ve geliştirerek dayanışmanın gelişmesini sağlayacağız.

■ Yatağan Turgut ve Gökgedik köylülerinin mart ayında yapacağı etkinliğe en geniş katılımı sağlamak için çaba göstereceğiz.

■ Örgütlenmelerimizin içine Aydın Çine, Karpuzlu gibi yerlerdeki maden ocaklarında çalışırken silikozis hastalığı ile boğuşan maden işçisi arkadaşlarımızı da katmalıyız.

■ Birlikte olursak güçlüyüz. Birlikte direnirsek kazanabiliriz, geleceğimizi kurtarabiliriz.

■ Birleşirsek başarabiliriz...

Birlik - Mücadele - Yaşam...

EKOLOJİ BİRLİĞİ Ege Bölge Toplantısı katılımcıları"