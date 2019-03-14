Gazeteci Mehmet Gündem’in tutukluluğuna devam kararı verildi

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 500 gündür tutuklu yargılanan gazeteci yazar Mehmet Gündem’in tutukluluğuna devam kararı verdi.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’na yönelik operasyon kapsamında aralarında 1 Kasım 2017’de “Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY)” yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mehmet Gündem’in dördüncü duruşması İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Gündem ve avukatları hazır bulundu. Savcı, Gündem’in üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması ve suçu işlediğine dair delillerin olması sebebiyle tutukluluk halinin devamını istedi.

‘CEZA MI TEDBİR Mİ’

Gündem savunmasında, 500 gündür tutuklu olduğunu ve isnat edilen suçlarda somut delil bulunmadığını söyledi. 25 yıllık gazeteci olduğunu belirten Gündem, “Gazetecilikte temel olan iletişimdir. Mesleğimde insana ulaşmak diye bir ilke vardır. Okuru ciddiye alırsanız okurla aranızda interaktif ilişki gelişir. Ulaşılabilir olmak, eleştiriye açık olmak mesleğin gereklerinden. Böylece yıllar içinde birilerini tanıyor ve irtibat kuruyorsunuz. Telefon irtibatı olmuş olması terör irtibatı olarak adlandırılıyor. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Bu telefon irtibatlarının çoğunda suç teşkil edecek bir organizasyon planı yok.” dedi. Bank Asya’ya “moral ve motivasyon amaçlı para yatırdığı” iddialarına da cevap veren Gündem, söz konusu bankada 2001’den beri hesabı olduğunu ve bunun hayatın akışına uygun olduğunu söyledi. Gazeteciler Yazarlar Vakfına 2015 Ocak ayının sonunda üye olduğunu anlatan Gündem, “Gazetecilik çalışması dolayısıyla üye olmuştum, 11 ay sonra istifa ettim. Onursal başkan olarak karar alınmış öyle toplantıya katılmadığımı beyan etmiştim. İstifa ettiğimde istifa imzası attım. Sonraki kararlar geriye dönük olarak vakıf defterine yapıştırılmış. Üyeliğim olsaydı böyle kritik zamanda vakfı terk etmezdim. Vakıf onursal üyelikle ilgili karar alındığında ilgili merciler itiraz etmemiş. Vakıf darbe girişiminden sonra KHK ile kapatılmış. Benden sonra alınmış kararlar beni bağlamaz” diye konuştu. Gündem, ByLock kullandığı yönündeki suçlamaları da reddetti. Mahkeme başkanı Gündem’in savunmasına müdahale ederek, “Dosya kapsamına gelelim. Her duruşma aynı şeyleri söylüyorsunuz. Talebiniz varsa onu söyleyin.” dedi. Gündem ise, “İçeride sürekli azalıyoruz babamı ve dedemi kaybettim cenazelerine gidemedim. 500 gün ceza mı, tedbir mi takdirini size bırakıyorum.” yanıtını vererek savunmasını bitirdi.

‘VERİLMEMİŞ CEZANIN İNFAZINI ÇEKİYOR’

Gündem’in avukatları da, yöneltilen suçlamaların somut olmadığını ve Gündem’in verilmemiş cezanın infazını çektiğini belirterek tahliye talep ettiler. Mahkeme, Gündem’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dijital materyallerin incelenmesine ilişkin bilirkişi raporunun teslim edilmesi için gerekli yazının yazılmasına karar veren mahkeme duruşmayı 8 Mayıs saat 11.30’a erteledi. (İstanbul/EVRENSEL)