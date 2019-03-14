Milas’ta ücretleri ödenmeyen inşaat işçileri iş bıraktı

Muğla Milas’a bağlı Bozbük’te villa inşaatında çalışan işçiler ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı. İş bırakma eylemi üzerine şirket yöneticileri, işçilerden kaldıkları barakaları boşaltmalarını ve şantiyeyi terk etmesini istedi. Haklarını almadan şantiyeden ayrılmayacağını söyleyen işçiler ise Kaplankaya Vilları’nın giriş ve çıkışlarını kapattı.

Bunun üzerine şirket yetkilileri eylemi engellemek için jandarma çağırdı. 5 aylık ücretlerinin ödenmediğini söyleyen işçiler, suçlu olanın kendileri değil ücretlerini ödemeyenler olduğunu söyledi.

Şantiye girişinde eylemler devam ederken işçiler kendi aralarında oluşturdukları bir heyet ile hukuki yardım istemek üzere Didim Barosuyla görüşmeye gitti.

Fotoğraf: Evrensel

İşçilerden Anıl Tezgör, Berko İnşaat’ın alt taşeronu olan ‘Artiz inşaat’ firmasının elemanı olarak 5 aydır vilların etrafındaki taş duvarları ördüklerini belirtti. Sadece ocak ayında 20-30 işçinin ücretlerinin asgari ücret yatırıldığını belirten Tezgör, “Diğer işçilere harçlık dağıtıldı. 5 ay boyunca ücretlerimizi istediğimizde, ‘Ana firma para ödemedi, ödediğinde toplu halde vereceğiz’ diye bizi oyaladılar. Şimdi de taşeron firma patronu Nevzat Aslan ortadan kayboldu. Ana firma Berko inşaat ‘Sizin 5 kuruş alacağınız yok. Ben parayı Nevzat Aslan’a ödedim’ diyor. Sen nasıl işçi ücretlerini ödemeden firmaya tüm parayı verirsin? En azından bir teminatın olması lazım değil mi? Ama yok, bizi yemekhaneden çıkardılar, şantiyeyi terk edin diyorlar. İşçinin hakkını gasp etmek bu kadar kolay mı? Arkadaşlarımız da şantiyenin giriş çıkışını kapattı. Alacaklarımız ödenmeden, şantiyeyi terk etmeyeceğiz. Eylemimiz tüm alacaklarımız ödeninceye kadar devam edecek” dedi.

İşçiler, 1 ay önce de aynı şantiyede ücretleri ödenmeyen taşeron işçilerin şantiyeyi terk etmeme eylemi yaparak ücretlerini alabildiğini söyledi. (Muğla/EVRENSEL)