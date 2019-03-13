İzmir'de metro vagonu yer altı inşaatında göçük: 2 işçi kayıp

İzmir'de metro vagonları için yapılan yer altı park alanının inşaatında göçük meydana geldi.

Konak'ta Halkapınar Spor Salonu önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanının inşaatında, sabaha karşı göçük olduğu bilgisi üzerine, yüklenici firma Barankaya İnşaat ve belediye yetkilileri olay yerine geldi. İnceleme yapan ekipler, gece görevli olan 2 bekçiden haber alınamayınca polis, itfaiye, AKS ve AFAD ekipleri bölgeye geldi. Bekçilik yapan 2 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Evrensel İzmir muhabiri Metehan Ud'un verdiği bilgiye göre, göçük altında kalan işçilerden birinin Mehmet Çiftçi, diğer işçinin ise Mehmet Ali Yalçın olduğu öğrenildi. Çiftçi'nin 69 yaşında olduğu, emekli olabilmek için gece bekçiliği yaptığı ve prim günlerinin dolması için çalıştığı öğrenildi. Çiftçi'nin çalışmaya 2 ay önce başladığı bildirildi. Ulaşılamayan diğer güvenlikçi Mehmet Ali Yalçın'ın da 65 yaşında olduğu ve emekli olduğu halde çalıştığı öğrenildi.

Ayrıca, göçük altında kalan işçilerin yüklenici firma Barankaya'nın alt taşeron işçileri olduğu öğrenildi.

Öte yandan göçüğün devam etme tehlikesinden kaynaklı şantiye alanı boşaltılıyor. Sadece arama kurtarma ekipleri kaldı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada toprak altındaki 2 güvenlik görevlisi için arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonlarının depolanması için inşa ettiği 115 vagon kapasiteli yer altı otoparkının yapım çalışmaları sürerken, inşaatın bir bölümünde göçme meydana geldi. Mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar nedeniyle aşırı yüklenen zeminin diyafram duvarlarının arkasında baskı yaratması sonucu yaklaşık 20 metrelik bir bölümde sabaha karşı göçük oluştu. Toprak altında kaldığı tahmin edilen Mehmet Ali Yalçın ve Mehmet Çiftçi ismindeki iki güvenlik görevlisini arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye, Fen İşleri, İZSU, Yapı İşleri ve ilgili tüm birimlerin yanı sıra AFAD ekipleri de olay yerinde görev yapıyor."

Fotoğraf: DHA

Göçük nedeniyle Şehitler Caddesi ve Halkapınar Köprüsü tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Göçüğün yayılma riskine karşı hafriyat dolgusu çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri de geniş bir alanda güvenlik önlemi aldı.

AA'nın geçtiği bilgiye göre, olay yerinden görüntü almaya çalışan basın mensupları, görevliler tarafından engellenmeye çalışıldı.

Fotoğraf: Evrensel

DİĞER İŞÇİLER FARK ETMİŞ

DHA'nın verdiği bilgiye göre, göçüğü sabah saatlerinde şantiyeye gelen işçilerin fark ettiği belirtildi. Göçük sırasında, su borusu patlarken, yer altındaki imalatın beton duvarları ve demirler açığa çıktı.

İşçilerin haber vermesinin ardından şantiyeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD görevlileri, göçük alanında eğitimli köpeklerle arama yaptı. İlk aramadan sonuç alınamadı. Ekipler, arama çalışmalarını sürdürüyor. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA