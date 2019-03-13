Boeing 737 Max Tipi uçakların uçuşları ABD'de de durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

Yaklaşık 50 ülke hava sahasını Boeing 737 Max 8 yolcu uçağına kapattı

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz 10 Mart’ta Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, kalkışından 6 dakika sonra düşmüş, 157 kişi hayatını kaybetmişti. 29 Ekim 2018’de ise Lion Air’e ait bir Boeing 737 Max 8, kalkıştan kısa süre irtifa kaybederek Endonezya açıklarında düşmüş ve 189 kişi yaşamını yitirmişti.

Türkiye; Birleşik Krallık, Singapur, Çin ve Avustralya ardından bu modeli hava sahasından yasaklayan son ülke olmuştu. (HABER MERKEZİ)