'Antep Katliamı dosyası fail belirlenmeden kapatılmak isteniyor'

Karar duruşması görülecek olan Antep Katliamı davasında gelinen süreci değerlendiren Avukat Mehmet Alagöz, savcının iddianameyi neredeyse birebir kopyalayarak mütalaa verdiğini belirterek, “Bu kadar insanı öldüren kişinin kimliği belli değilken eldeki sanıkların cezalandırılması bizim için yeterli değildir” dedi.

Antep’in Şahinbey ilçesine bağlı Beybahçe Mahallesi’nde 20 Ağustos 2016 tarihinde Kürt bir ailenin düğününe yönelik düzenlenen canlı bomba eyleminde 40’ı çocuk 56 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi de yaralandı. IŞİD tarafından düzenlenen katliama ilişkin görülen dava ‘güvenlik’ gerekçesiyle Antep’ten Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesine taşındı. 10’u tutuklu 12 sanığın yargılandığı davada şu ana kadar görülen 6 duruşmada hakikate ulaşma noktasında ilerleme yaşanmazken, 20 Aralık 2018 tarihinde görülen son duruşmada savcı, tutuklu yargılanan 10 sanığa 60’şar kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. İlk duruşmadan bu yana saldırıyı kimlerin organize ettiği, kimlerin finanse ettiği, kimlerin planını çizdiği noktalarında mahkemeden istenen tüm taleplerin mahkeme heyeti tarafından reddedildiğini söyleyen Avukat Mehmet Alagöz, dosyada bulunan tüm sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin yeterli olmayacağını söyledi.

“ELDEKİ SANIKLARA CEZA VERİLMESİ BİZİM İÇİN YETERLİ DEĞİL”

Dosyada patlamayı gerçekleştiren canlı bombayla aynı evde yaşamış olma olasılığı olan Fadile Cabael’in son birkaç duruşmaya kadar mahkeme başkanının muhalefetiyle tutuklu kaldığını belirtti. Geçtiğimiz duruşma öncesi gerçekleştirilen ara celsede Cabael’in sağlık sorunları gerekçe gösterilerek serbest bırakıldığını anlatan Alagöz, “Cabael tutuklu kalmış olsaydı belki daha sonraki aşamada canlı bombanın kimliğini ifşa edecekti. Bu kadar kişinin öldüğü bir dosyada Antep emirinin eşi ve bombaların taşındığı poşette parmak izi olan Cabael’in salıverilmesi gerçekten heyetin hakkaniyete, adalete, gerçeğe ulaşmak gibi bir hedefinin olmadığını çok net gösteriyor. Bu kadar insanı öldüren kişinin kimliği belli değilken eldeki sanıkların cezalandırılması bizim için yeterli değildir” diye konuştu. (Antep/MA)

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