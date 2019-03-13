CHP’li Antmen’den AKP’nin yıktığı ve sattığı camiler listesi

AKP’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Taksim’de düzenlenen gece yürüyüşü sırasında ezanın protesto edildiği yönündeki çarpıtmasına cevap veren CHP’li Alpay Antmen, AKP’nin rant için gerektiğinde camileri yıktığını ya da sattığını söyledi.

Bu camilerin listesini yapan Antmen, “Kutsal Kitabımız Kur’an'la ‘Bakara Makara’ diyerek alay edenlere tepki göstermeyenler, ezan iftirasına ortak oluyor. Kuldan utanmıyorsunuz bari Allah'tan korkun!” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Antmen, “İstanbul’da, Malatya’da, Ankara’da ve daha birçok ilde inşaat ve AVM için cami yıktılar. Sonra da çıkıp dinimiz ve manevi değerlerimiz üzerinden bize iftira atıyorlar. Onlarınki açık iftira, bizim yayınladığımız liste ise açık gerçek! AKP anlayışı rant için, AVM için cami yıktı. Gezi’de namaz kılanlara biber gazı atılmasın, kimse rahatsız etmesin diye koruma çemberi kuran düşüncedeki insanlara ‘Ezan'ı protesto ettiler’ demek ‘Yüzyılın İftiralar’ kitabının kapağında yer alacak bir yalandır!” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yol için gerekirse cami yıkarız” sözlerini hatırlatan Antmen, “Bunların şimdiki İzmir Büyükşehir Adayı Nihat Zeybekci de Denizli’de belediye başkanı iken cami yıkıyordu. ‘Milletin menfaati söz konusuysa gerekirse cami bile yıkarız’ diyordu. Görüldü ki milletin değil; şirketlerin menfaati söz konusu olduğunda cami yıkmakta üzerlerine yok. Bunu Malatya’da da, İstanbul’da da gördük. Ezana ve camiye saygısızlık arıyorlarsa aynaya baksınlar” ifadelerini kullandı.

CHP’li Antmen’in ‘AKP’nin yıktığı ve sattığı Camiler listesi’ şu şekilde:

Malatya’da AVM kurmak isteyen Hollandalı bir şirket, içinde cami olan alanı 2013 yılında 52 milyon 500 bin TL’ye satın aldı. Şirket, alandaki inşaat çalışmaları kapsamında Hal Camii’ni yıktı.

İstanbul Üsküdar Esentepe Cami

İstanbul Bulgurlu Mahallesi, Amine Hatun Cami

İstanbul Bulgurlu Mahallesi, Alvarlızade Cami

İstanbul Selamiali Mahallesi, Bağlarbaşı Huzur Cami

İstanbul Çengelköy Mahallesi, Bahçelievler Cami

İstanbul Çengelköy Güzeltepe Birlik Cami

İzmit Çınarlı Cami olarak bilinen Baç Urgancı Ahmet Çelebi Cami

Batman Yıldız Cami

Rize Orta Cami

İstanbul Üsküdar Esentepe Cami

İstanbul Güngören’de 6 tane cami

İzmir Kozbeyli Köyü Cami

Trabzon Zeytinlik Cami

Denizli Çaybaşı ve İbadullah Cami

İstanbul Piyalepaşa Kur’an Kursu

(HABER MERKEZİ)