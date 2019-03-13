Parasız mı eğitim?

Can Bulut

Ekin Temmuz Saltık

Elazığ

Gün geçtikçe daha da geriye giden Türkiye ekonomisi halkın her kesimini olduğu gibi öğrencileri de olumsuz etkiledi. Eğitimden yüzde 18’lik kesinti yapılmasının ardından kâğıt başta olmak üzere diğer kırtasiye ürünlerine gelen zamlar öğrencileri bu ihtiyaçları karşılamaları konusunda zor duruma düşürdü. Şimdi ise iktidar “parasız eğitim” gerekçesiyle önümüzdeki eğitim öğretim yılında özel kurs merkezlerinin kapatılacağı sinyallerini verdi. Biz de okulumuzdaki öğrencilerle kurs merkezlerinin kapatılması üzerine konuştuk.

“Kurs merkezlerinin kapatılması parasız eğitimi sağlayabilir mi?” diye konuştuğumuz arkadaşlarımızdan 11.sınıf öğrencisi Ferhat sağlayacağını düşünmüyor çünkü günümüz Türkiye’sinde eğitim sistemi yeterli değil. Derken şunları ekliyor: “ Bundan dolayı öğrenciler özel derslere, özel okullara veya dershanelere yöneliyor çünkü devlet okullarının tek başına yetmediğini düşünüyorum.” 11. Sınıf öğrencisi Taha ise: “Kurs merkezleri neden bu kadar rağbet görüyor diye düşündüğümüzde bence bu rağbetin nedeni devlet okullarında verilen eğitimin yetersizliğidir. Ülkemiz sınav merkezli bir eğitim sistemine sahip olduğu sürece özel kurumlara talep de devam edecektir. Bu yüzden kurs merkezlerinin kapatılması bir fayda sağlamayıp gereksiz kalacaktır. Kurs merkezlerinin kapatılması halinde özel okullara rağbet artacağından bu uygulamadan etkilenenler maddi yetersizliklerinden dolayı çocuklarını özel okula yollayamayan dar gelirli aileler olacaktır. Bu uygulama yalnızca maddi koşulları üst seviyedeki insanların işine gelir. Bu nedenle eğitimin parasız hale gelmesi bir yana, daha da paraya bağımlı hale getirir.” diyor.

“ÖZEL OKULA YÖNELİM ARTACAK”

”Sınav senesine kurs merkezlerinin kapatılması daha yüksek meblağlarla özel okula gitmeyi doğurur mu?” sorusuna ise Ferhat “Kurs merkezleri öğrenciler için bir çözüm yolu olarak görülüyor. Kurs merkezleri kapatılırsa öğrenciler özel okullara yönelecektir. Çünkü öğrencilerin gözünde sınavı kazanabilmek için büyük bir destek olan kurs merkezlerinin kapatılması özel okulları kalan son çere olarak gösterecektir.” derken özel okulların fiyatlarının daha da artacağını düşündüğünü söylüyor. Cemre ise sınav odaklı eğitim sisteminde özel okulların devlet okullarına kıyasla daha iyi olduğunu söylüyor.