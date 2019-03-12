Tartışma olanağı veren kongre

Evrim Şemsi SANCI

Marmara Üniversitesi

Türkiye’nin dört tarafından gelen İİBF öğrencileriyle gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi’nin iktisadın sadece arz-talep grafikleriyle açıklanan, matematiksel verilere indirgenen bir bilim olmadığını tartışan; ekonomik ve politik bir altyapıya sahip olduğunu anlatan, öğrenciler için tartışma olanağı açan bir kongre olduğunu söyleyebiliriz.

İŞSİZLİĞİN KAYNAĞI KAPİTALİZM

Bu yıl TÜOBİK’te gençliğin gelecek kaygısının ve işsizlik sorunun tartışıldığı sunumların bazılarında kapitalist sistemden kaynaklanan bir işsizlik sorununun olduğunu tartıştık. Kapitalist sistemde kapitalistlerin her zaman yedek bir iş gücünü alternatif olarak tutma isteğini, çalışma saatlerinin düşürülmesiyle işsizliğini bitirilebileceğini ama bunun kapitalistlerin çıkarlarına ters düştüğü için kapitalizm koşullarında gerçekleştirilemeyeceğini konuştuk. Bu koşulların yanı sıra çalışma koşullarının gittikçe kötüleşmesi ve esnekleşmenin artmasıyla da genç işsizliğin ve gelecek kaygısının daha da arttığını tespit ettik.

Dünyada ve Türkiye’de zirvelerde tartışılan endüstri 4.0 sunumları da büyük ilgi çekti. “Otomasyon bir çıkış noktası mı?” başlığında bugün artık dünyada çeşitli yerlerde endüstri 4.0’ın uygulanmaya başlandığı, az gelişmiş ülkelerin içerisinde uygulanabilirliğinin tartıldığı ve tamamen uygulanması noktasında karşımıza çıkacak sorunların tartışıldığı sunumlar gerçekleştirildi.

DAHA ÇOK BİR ARAYA GELECEĞİZ

Bu konular etrafında üniversitelerde gittikçe öğrencilerin yan yana gelebilme olanaklarını ortadan kaldırmaya çalışıldığı (kulüplerin ödeneklerinin kesilmesi ya da kulüplerin kapatılması, sansür uygulanması vb.) günümüzde TÜOBİK bizlere hem kendi yaşadığımız sorunlara karşı hem de yaşadığımız sisteme karşı farklı alternatifler ve tartışmalar geliştirmemize, yan yana gelip tartışmamıza olanak yaratıyor. Bugün pek çok üniversitede akademisyenlerin ders anlatıp derslikleri terk ettiği bir durumun karşısında beraber fikir üretmenin ve sorgulamanın önemi anlaşılıyor. Bu yüzden TÜOBİK sadece 3 gün süren bir süreç ama bizler okullarımıza döndüğümüzde tartışmak için bir sonraki TÜOBİK’i beklemeyeceğiz, sorunlarımızı tartışabilmenin olanaklarını yaratmaya çalışacağız.