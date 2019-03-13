Kolin Termik Santrali işçileri: Tahtakurularından uyuyamıyoruz

Metehan UD

İzmir

Soma Kolin Termik Santralinin inşaatında çalışan işçiler işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarından, barınma ve temizlik sorunların şikayet ediyor. Sorunların başında tahtakuruları, kırık lavabolar, yetersiz yemekler geldiğini ifade eden işçiler, sorunlarını bakanlığa taşıdıkları halde çözüm bulamadıklarını, patlama noktasında olduklarını anlattı.

AKP iktidarının ihaleleri ile zenginleşen Kolin Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Hidro-Gen AŞ tarafından Manisa’nın Soma ilçesinde yaptırılan Soma Kolin Termik Santralinin inşaatında sona geliniyor. İnşaatın bitmesi yaklaştıkça şantiyedeki işçilerin koşulları ise her geçen gün daha da kötüleşiyor. Şantiyede 1000’in üzerinde işçi çalışıyor.

İşçilerin sorunlarının başında tahtakuruları geliyor. Şantiyede 6 blok ve 200 koğuş bulunuyor. İşçiler 9 aydır tahtakurularıyla birlikte yaşadıklarını dile getiriyor. Bir çok kez Kolin’in temsilcileri ile konuştuklarını belirten işçiler, değişen bir şeyin olmadığını söylüyor. Şirket, koğuşları ilaçlamış ancak ilacın bir etkisi olmamış.

Çinli işçilerin kaldığı koğuşta ise sorun daha da büyüyünce işçiler başka koğuşlara dağıtılmış. İşçiler, sorunu Sağlık Bakanlığına ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne taşıdıklarını ancak bakanlık yetkililerin kontrole geleceklerini söylemelerine rağmen gelen giden bir yetkilinin olmadığını söylüyor.

"YEMEKLER DE HER GEÇEN GÜN KÖTÜLEŞİYOR"

İşçiler her geçen gün yemeklerin daha da kötüleştiğini belirtiyor. Dağıtılan poğaçalarda böceklere rastladıklarını söyleyen işçiler, böylece poğaça dağıtımının sona erdiğini söylüyor. Diğer bir sorun ise çamaşırların yıkanması. Kurutma makineleri olmadığı için çamaşırlar işçilere ıslak veriliyor. Ayrıca çamaşır deterjanı az olduğu için bazı çamaşırların deterjansız yıkandığı işçilerin söyledikleri arasında. Sıcak su ise düzenli akmadığı için işçiler duş almakta da sorun yaşadıklarını anlatıyor.

"GECELERİ KAŞINTILARDAN UYUYAMIYORUZ"

Evrensel’e konuşan işçiler inşaatın sonuna doğru yaklaştıkça sorunlarının arttığını belirterek, “Çalışmaların sonuna geldikçe kampın koşulları daha da kötüleşti, özellikle son bir aydır. Yaptığımız bütün girişimler çözümsüz kaldı. Masraf yapmak istemedikleri için doğru düzgün bir ilaçlama yapmıyorlar. Bize bunu çok görüyorlar. Tahtakurularından dolayı geceleri yatamıyoruz. Kaşıntılar oluyor. Çamaşır yıkanırken deterjan kullanmaları için illa başlarında durmamız gerekiyor” dedi.

"PATLAMA NOKTASINA GELDİK"

Sürekli kamp amirleri ile tartışmalar çıktığını dile getiren işçiler şunları söyledi: “İşçilerin de dayanma gücü kalmadı artık. Patlama noktasına geldik. İşin bitmesine sayılı günler kaldığı için bizi dinleyen yok. Tahtakuruları başka sağlık sorunlarına da neden olabilir. Bulaşıcı hastalık yayılma riski var. Bir iki ay sonra memleketlerimize döneceğiz ya da başka şantiyelere çalışmaya gideceğiz. Bu tahtakuruları bizim eşyalarımızla birlikte de gelebilir. Bu sorunu çözmek bu kadar zor olamaz. Kampın koşullarının ve yemeklerin işi bitireceğimiz güne kadar düzgün bir şekilde olmasını istiyoruz.”

İŞ CİNAYETLERİ VE İŞTEN ATMALARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Soma Kolin Termik Santrali inşaatı pek çok kez iş cinayetleriyle ve işten çıkarmalarla gündeme gelmişti.

26 Ocak 2018 tarihinde şantiyede 2 işçinin üzerine, forkliftle taşınan iskele kurmakta kullanılan demir profiller devrilmişti. Olayda 1 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi de yaralanmıştı.

Aynı inşaat 6 Kasım 2017’de de bir başka iş cinayeti haberiyle gündem olmuştu. 18 yaşındaki Mehmet Doğru, yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek olay yerinde yaşamını yitirmişti.

1 Ağustos 2017’de ise Yasin Adsız isimli bir işçi, tribüne iskele kurmak istediği sırada yüksekten düşerek yaşamını yitirmişti.

Geçen sene nisan ayında 2 bin işçi Efor Endüstriyel isimli taşeron şirketle Kolin arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklı işten çıkarılmıştı. Çıkarılan işçilerin yerine Çin’den göçmen işçi getirilmişti.

Termik santral inşaatında iş cinayeti

HAVALİMANI İŞÇİLERİ İSYAN ETMİŞTİ

Benzer sebepler nedeniyle İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan binlerce işçi isyan etmişti. Tahtakurularının kaynadığı koğuşlar, iş cinayetleri, ödenmeyen ücretler nedeniyle isyan eden işçiler için müfettiş yerine polis gönderilmiş, yüzlerce işçi gözaltına alınmış, kalanlar kolluk kuvveti zoruyla çalışmaya gönderilmişti. Gözaltına alınan işçilerin bir kısmı ise tutuklanarak aylarca cezaevinde kalmıştı.