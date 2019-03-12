Gazi Katliamı'nda yaşamını yitirenler 24. yılında unutulmadı

Eylem NAZLIER

İstanbul

İstanbul Gazi Mahallesi’nde 12 Mart 1995’te başlayan ve Ümraniye’de halkın sokaklara dökülmesiyle devam eden katliamda hayatını kaybedenler anıldı. Polis şiddetinin lanetlendiği katliamın 24. yılında kitlesel bir yürüyüş gerçekleşti, adalet talebi yinelendi.

Gazi Mahallesi’nde sabah erken saatlerden itibaren toplanan yüzlerce yurttaş ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu “Gazi, Ümraniye Katliamını Unutma, Unutturma” pankartı açarak Gazi Cemevinden eski postaneye yürüdü.

Gazi, Ümraniye ve Gezi direnişinde hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okunarak ‘yaşıyor’ yanıtı verildi. Yürüyüş boyunca sık sık “Devrim şehitleri ölümsüzdür”, “Katil devlet hesap verecek”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Adalet istiyoruz”, “Leyla Güven onurumuzdur”, “Katiller halka hesap verecek” sloganları atıldı.

Anmaya katılanlar arasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Musa Piroğlu, CHP, Emek Partisi (EMEP), ESP, Kaldıraç, Halk Cephesi, Sokak Kültür Merkezi, Halkevi, Partizan, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Demokratik Alevi Dernekleri vardı.

Yürüyüş boyunca mahalleli ve esnaf alkışlarla destek verdi. Eski postane önüne gelen kitle, katliamda yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Aileler adına basın açıklamasını okuyan Erkan Çelik, “Gazi Mahallesi ve Ümraniye’de katledilen canlarımızı anmak için toplandık. Onlara olan vefa borcumuzu yerine getirmek için bir kez daha katledildikleri yerdeyiz” dedi.

"AMAÇ ALEVİ-SÜNNİ ÇATIŞMASI YARATMAKTI"

23 yıl önce Gazi Mahallesi’nde kahvehane ve pastanelerin taranması olayını hatırlatan Çelik, “Eli kanlı katillerin amacı halkı birbirine kırdırmak suretiyle Alevi-Sünni çatışması yaratmaktı” ifadelerini kullandı. Halkın bu gerçeği bildiği için sokağa çıktığını ve provokasyonu boşa düşürmek istediğini söyleyen Çelik konuşmasının devamında şunları dile getirdi: “Gazi halkının zalime ve zulme direnişi, sokağa çıkma yasağına, katliamlara, devletin polisinin sergilediği vahşet görüntülerine, 18 şehit, yüzlerce yaralıya rağmen 3 gün boyunca sürmüştür. Basında çok net görüldüğü üzere vuranların kim olduğu belli olmasına rağmen, açılan göstermelik davada yargılanan katiller cezalandırılamadı. Gazi olaylarını planlayan, organize eden sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz.”

Kitle daha sonra olayın ilk gerçekleştiği kahvehaneye doğru sloganlara yürüyüşüne devam etti. Kahvehane önüne de karanfil bırakan kitle mezarlığa doğru yürüyüşüne devam etti.

1 dakikalık saygı duruşunun ardından dualar edildi. Mezarlara karanfil bırakıldıktan sonra katliamda yaşamını kaybedenler için cemevinde lokma verildi.