Siirt ve Batman'da 100 sandığın taşınmasına karar verildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Siirt'in 5 ilçesinde "güvenlik" gerekçesiyle 78, Batman'ın 3 ilçesinde de 22 sandığın başka bölgeye taşınmasına karar verdi.

YSK tarafından 31 Mart yerel seçimleri öncesi 5 Mart tarihli ve 2019/1366 sayılı karar ile Siirt'in 5 ilçesinde sandıkların taşınmasına dönük karar alındı. Söz konusu karar, Siirt Valiliği tarafından 15 Şubat'ta yapılan "Siirt ili Jandarma sorumluluk sahasında kurulan sandıkların etkin güvenlik tedbirlerinin alınabilmesi, ulaşımın güçlüğü ve seçmen sayısı gibi kriterlerin göz önüne alınması suretiyle, en yakın sandık bölgesine taşıma/birleştirilmesinin istenilmesi" şeklindeki başvurusu üzerine alındı.

Siirt merkezde 11, Eruh ilçesinde 36, Kurtalan ilçesinde 7, Pervari ilçesinde 11 ve Şirvan ilçesinde ise 13 sandık başka merkezlere taşınırken, verilen kararda bazı köy sandıklarının mezralara taşınması dikkat çekti.

YSK tarafından güvenlik gerekçesiyle taşınan sandıklar şöyle:

SİİRT MERKEZ

Meşelidere köyü seçim bölgesinin, Yokuşbağları köyü seçim bölgesine,

Sağlarca köyü seçim bölgesinin, Demirkaya Köyü (Akarsu Mezrası) seçim bölgesine,

Kavaközü, Yazlıca, Ormanardı köyleri seçim bölgelerinin, Kemerli köyü (Erdoğdu Mezrası) seçim bölgesine,

Konacik köyü seçim bölgesinin, Zorkaya köyü seçim bölgesine,

Koçlu köyü seçim bölgesinin, Akdoğmuş köyü seçim bölgesine,

Bayraktepe ve Çağbaşı köyleri seçim bölgelerinin, Sağırsu köyü seçim bölgesine,

Bağlar Mahallesi (Gökçebağ Beldesi), Koçpınar Mahallesi (Gökçebağ Beldesi) seçim bölgelerinin, Yenimahalle (Gökçebağ Beldesi Abdi İpekçi Caddesi seçim bölgesine;

ERUH

Oymakılıç ve Ufaca köyleri seçim bölgelerinin, Kavakgölü seçim bölgesine,

Payamlı ve Kılıçkaya köyleri seçim bölgelerinin, Yeşilören köyü seçim bölgesine,

Ortaklı ve Dalkorur köyleri seçim bölgelerinin, Çırpılı köyü (Kohan Kümeevleri) seçim bölgesine,

Yerliçoban, Karadayılar ve Bozkuş köyleri seçim bölgelerinin, Yokuşlu köyü seçim bölgesine,

Ballıkavak köyü seçim bölgesinin, Erenkaya köyü seçim bölgesine,

Dadaklı, Dönerdöver, Özlüpelit ve Gülburnu köyleri seçim bölgelerinin, Dağdöşü köyü seçim bölgesine,

Bayramlı, Bölüklü, Bilgili ve Kuşdalı köyleri seçim bölgelerinin, Çizmeli köyü seçim bölgesine,

Bingöl, Gönülaldı ve Bozatlı köyleri seçim bölgelerinin, Dikboğaz köyü seçim bölgesine,

Yanıkses köyü seçim bölgesinin, Okçular köyü seçim bölgesine,

Yediyaprak, Gelenkardeş, Akdiken ve Budamış köyleri seçim bölgelerinin, Üzümlü köyü seçim bölgesine,

Demiremek köyü seçim bölgesinin, Cintepe köyü seçim bölgesine,

Çeltiksuyu, Ekinyolu ve Kaşıkyayla köyleri seçim bölgelerinin, Bağgöze Köyü seçim bölgesine,

Savaşköy, Yelkesen ve Çimencik köyleri seçim bölgelerinin, Salkımbağlar köyü seçim bölgesine,

Gedikaşar, Yanılmaz ve Gölgelikonak köyleri seçim bölgelerinin, Eruh Emniyet Amirliği (Eruh Merkez Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi) seçim bölgesine;

KURTALAN

Ekinli köyü seçim bölgesinin, Taşoluk köyü seçim bölgesine,

Derince köyü seçim bölgesinin, İncirli köyü seçim bölgesine,

Yürekveren ve Yuvalı köyleri seçim bölgelerinin, Bağlıca köyü (Aşağı Dibekli Mezrası) seçim bölgesine,

Tatlı, Çattepe ve Çeltikbaşı köyleri seçim bölgelerinin, Tulumtaş köyü (Akbulut Mezrası) seçim bölgesine;

PERVARİ

Erkent köyü ve bağlı Sığırlı Mezrası seçim bölgelerinin, Doğanca köyü seçim bölgesine,

Sarıyaprak köyü seçim bölgesinin, Doğanköy (Karamik Mevkii) seçim bölgesine,

Kışlacık köyü seçim bölgesinin, Belenoluk köyü seçim bölgesine,

Keskin köyü seçim bölgesinin, Karşıyaka köyü (Belkevir Mevkii) seçim bölgesine,

Dolusalkım köyü seçim bölgesinin, Çavuşlu köyü seçim bölgesine,

Kocaçavuş ve Aşağıbalcılar köyleri seçim bölgelerinin, Yukarıbalcılar köyü seçim bölgesine,

Tosuntarla köyü seçim bölgesinin, Palamutlu köyü seçim bölgesine,

Begendik Beldesi Sökmen Mezrası ve Gümüşören köyü seçim bölgelerinin, Beğendik Beldesi seçim bölgesine;

ŞİRVAN

Otluk, Akyokuş, Meşecik ve Akçayar köyleri seçim bölgelerinin, Madenköy köyü seçim bölgesine,

İkizler köyü seçim bölgesinin, Kasımlı köyü seçim bölgesine,

Akpeçit köyü seçim bölgesinin, Kirazlı köyü seçim bölgesine,

Hürmüz ve Çınarlı köyleri seçim bölgelerinin, Yarımtepe köyü seçim bölgesine,

Gümüş köyü seçim bölgelerinin, Doğruca köyü seçim bölgesine,

Sandana, Dişlinar ve Yalkaya köyleri seçim bölgelerinin, Yolbaşı köyü seçim bölgesine,

Kalkancık köyü seçim bölgesinin, Daltepe köyü seçim bölgesine taşımasına karar verilmiştir.

BATMAN’DA 22 SANDIK TAŞINDI

YSK, aynı gerekçeyle Batman'ın Hasankeyf, Sason ve Gercüş ilçelerine bağlı 22 köyde bulunan 22 sandığın başka bölgeye taşınmasına karar verdi. Hasankeyf'te 4 sandıkta 219 oy, Gercüş'te 11 sandıkta 528 oy, Sason'da 7 sandıkta 793 oy başka bölgeye kaydırıldı.

Batman’da sandıkları taşıma kararı verilen köylerin isimleri şöyle:

HASANKEYF

Güneşli ve Palamut köyleri seçim bölgesinin, Öğütlü köyüne,

Kayıklı ve Kelekçi köylerin seçim bölgesinin, Yolüstü köyüne;

GERCÜŞ

Sargın köyü seçim bölgesinin, Çukurtyurt köyüne,

Koyunlu köyü seçim bölgesinin, Kantar köyüne,

Dercici, Aydınca, Kutlu, Cevizli köyleri seçim bölgesinin, Becirman köyüne,

Ardıç ve Serinköy köyleri seçim bölgesinin, Gökçepınar köyüne,

Develi, Çalışkan ve Poyraz köyleri seçim bölgesinin, Yavaşlı köyüne;

SASON

Balbaşı köyü seçim bölgesinin, Acar köyüne,

Kelhasan ve Kilimler köyleri seçim bölgesinin, Tekevler Mahallesine,

Dereiçi köyü seçim bölgesinin, Umurlu köyüne,

Karayün köyü seçim bölgesinin, Sarıyayla köyüne,

Altındere köyü seçim bölgesinin, Yuvalar köyüne

Yakabağ köyü seçim bölgesinin, Dörtbölük köyüne taşınmasına karar verildi.

(MA)

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