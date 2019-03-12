Hedef gösterilen CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında soruşturma

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında "terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından" soruşturma başlatıldı.

Bankoğlu, Almanya'nın Köln kentinde Halk TV'den de yayınlanan programda sarf ettiği "PKK'lıların da Zillet İttifakı'nın da oylarına talibiz" sözleri nedeniyle hedef gösterilmişti. Bugün iktidara yakın çok sayıda gazete ve Aydınlık, Bankoğlu'nun bu sözlerini öne çıkarttı. Bankoğlu ise cımbızlanan cümlesini AKP sözcülerinin halkı yaftalayan nitelemelerine gönderme yaparak kullandığına vurgu yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu hakkında, 11 Mart 2019 tarihinde bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda "PKK'lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler, hiç fark etmez..." şeklindeki açıklamaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından resen soruşturma başlatıldığı" kaydedildi.

BANKOĞLU: AKP SÖZCÜLERİNİN HALKI YAFTALAYAN NİTEMELERİNE GÖNDERME YAPTIM

Bankoğlu konuya dair yaptığı açıklamada, "Bir televizyon programında yaptığım konuşmada kullandığımız bazı ifadeler konuşmanın içinden çekilip alınarak hakkımda bir karalama kampanyası başlatılmıştır" diyerek hakkındaki iddiaları şöyle yanıtladı:

"TV programında ve fırsat bulduğum her ortamda tüm seçmenlerin, eşit haklara sahip olduğu inancı ile oylarına talip olduğumuzu defaten ifade ettim. Her fırsatta ediyorum, edeceğim de. Programda ifade ettiğim 'PKK'lılar', 'Zillet İttifakı' nitelemeleri bana ait değil, AKP sözcülerinin seçim meydanlarında kendilerinden olmayan seçmenleri karalamak, ayrıştırmak, bölmek, yaftalamak üzere geliştirdikleri nitelemelerdir. Ben de onların bu yaftalamalarına kinayeli bir gönderme yaparak siz ne kadar seçmenleri 'PKK'lı, zillet ittifakçı vesair gibi kavramlarla bölmeye çalışırsanız çalışın biz onları esnaf, anne, genç, taşeron işçi yani yurttaşlarımız olarak görüyoruz. Sizin dışlamaya ve bölmeye çalıştığınız seçmenleri biz farklılıkları ile kabul ediyor ve oylarına talip oluyoruz dedim." (HABER MERKEZİ)