İHD: 12 Mart darbesiyle yüzleşilmeli ve hesap sorulmalı

İnsan Hakları Derneğinin (İHD) İstanbul Şubesinin 12 Mart 1971 darbesiyle ilgili açıklamasında darbeyle yüzleşme sağlanması ve hesap sorulması gerektiği belirtildi.

12 Mart 1971’de, Türk Silahlı Kuvvetleri adına hareket eden Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç’ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri komutanı Celal Eyiceoğlu ve Hava Kuvvetleri komutanı Muhsin Batur'un imzasıyla Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra verildiği hatırlatılan açıklamada “Muhtıraya uygun olarak ve aksi halde askerin yönetime resmen el koyacağı tehdidi ile Süleyman Demirel başkanlığındaki hükûmet istifa ettirildi ve darbe anlayışına denk düşen yeni bir hükümet oluşturuldu. Sivil siyaset içinde görünen darbeci zihniyete sahip siyasetçilerin de desteğiyle siyasete asker damgası vuruldu. Demokrasi ve halkın talepleri göz ardı edilerek siyaset sivilleşme yolundan çıkartıldı” denildi.

Sıkıyönetim ilanı ile Nisan 1971’den itibaren darbenin kendisini daha fazla hissettirmeye başladığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi: “Demokrasi, sivil siyaset, insan hakları, hukuk alaşağı edildi. Adil yargılanmadıkları ve suçsuz yere idam edildikleri bugün hükümet tarafından dahi kabul edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan 6 Mayıs 1972’de idam edildi. 30 Mart 1972’de Mahir Çayan ve arkadaşlarının, 18 Mayıs 1973’te İbrahim Kaypakkaya’nın öldürülmesi, aydın ve yazarların tutuklanmaları ve işkence görmeleri, demokratik kurumların kapatılması da yine 1971 darbesinin icraatlarından sadece birkaçı. Darbelerin ve darbecilik mantığının siyasette ve yönetenlerde gördüğü kabul ve toplumun yeterli tepkiyi verememesi, ardından 12 Eylül’ü, 28 Şubat’ı, 15 ve 20 Temmuz’u getirdi. Yönetenler sıkıştıkları her noktada darbelere sığınarak kendilerini koruma altına aldılar, demokrasiyi, insan haklarını, hukuku hiçe saydılar.”

Gerçek bir yüzleşme ve hesaplaşma yaşanmadan darbelerin ve darbecilik mantığının yaşamdan çıkmasının mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada “12 Mart darbesinin üzerinden de tam 48 yıl geçti. Halen hiçbir sorumlu hesap vermedi. Bu nedenle, bir yıl dönümünde daha; sivilleşme, özgürlük, demokrasi ve adalet isteyen herkesi 12 Mart ve devamındaki darbelerin sorumlularından hesap sormaya çağırıyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)

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