12 Mart 2019 01:26
Brexit Anlaşması'ndaki "tedbir maddesi"ne ilişkin değişiklik yapıldı
Brexit Anlaşması'ndaki "tedbir maddesi"ne ilişkin, yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde edildiği bildirildi.
Fotoğraf: Pixabay
İngiliz Hükümeti, Brexit Anlaşması'ndaki "tedbir maddesi"ne ilişkin, yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde edildiğini bildirdi. (AA)
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