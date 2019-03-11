11 Mart 2019 19:55
Forkliftten düşen malzemelerin altında kalan işçi hayatını kaybetti
İstanbul Dudullu’da Umur Basım ve Kırtasiye işçisi Hüsnü Bozkurt, üzerine devrilen malzemelerin altında kalarak hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Evrensel
İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Umur Basım ve Kırtasiye işçisi Hüsnü Bozkurt, işyerinde gerçekleşen iş cinayetinde can verdi. 7 yıldır söz konusu şirkette çalışan Bozkurt, 15 metre yüksekten düşen malzemelerin altında kaldı. (İstanbul/EVRENSEL)
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