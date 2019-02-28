Zümrüt Gıda işçileri ‘kriz’ bahanesiyle tazminatsız işten atıldı

Ali YILMAZ

Antep

Antep’te bulunan Zümrüt Gıda fabrikasında kriz bahanesiyle işçilerin ücretlerini düzensiz yatıran patron borçlarını gerekçe göstererek iki hafta önce üretimi durdu. İki aylık ücretleri ile tazminatları ödenmeden kapının önüne konulan işçiler, belirsizliğin sürdüğünü, patronun kendilerini oyaladığını belirtti.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Zümrüt Gıda’da 100’ün üzerinde işçi çalışıyor. Fabrikaya alacaklarını almak için gittiklerini aktaran bir işçi, personel müdürünün mart ayının 10’una kadar beklemelerini istediğini söyledi.

FABRİKADA NE VARSA YOKSA SATILACAKMIŞ

Fabrikada şu an 3-4 kişinin çalıştığını, onların da üretilmiş malları sevkiyata hazır hale getirdiğinin bilgisini veren işçi, “Rafları bile yerinden söktüler içeride ne var ne yoksa satacaklarmış” diye konuştu. İçeride iki aylık ücretlerinin olduğunu söyleyen işçi, patronun “Alacaklarınızı veremem belki iş yeri kapandıktan sonra işsizlik fonundan paranızı alırsınız” dediğini aktardı. Uzun yıllardır fabrikada çalıştığını söyleyen işçi şöyle devam etti: “Pek çok arkadaşla birlikte içeride 30-40 bin TL tazminatımız var, onu da vermeyeceklermiş. Bize 10 gün sonra işlerin netleşeceğini söylediler ama içerideki makineleri dışarı çıkarıyorlar. Bizi oyalıyorlar.”