Erdoğan konuştu, Taksim'de "Ezana uzanan eller kırılsın" diye yüründü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, 8 Mart’ta Taksim’deki gece yürüyüşünü kastederek, "Ezana ıslıklarla terbiyesizlik ettiler" çarpıtmasının ardından sarıklı ve cübbeli bir grup Taksim’de toplandı ve “Ezana uzanan eller kırılsın” sloganlarını attı.

Olay, akşam saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi’nde bulunan Mis Sokak’ta meydana geldi. Cübbeli ve sarıklı bir grup tekbir getirerek, “Ezana uzanan eller kırılsın” sloganlarını attı ve barların bulunduğuı yerde yürüyüş yaptı. Ellerinde Türk bayrağı da taşıyan gruba polisin bir süre engel olmaması tepki çekti.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından, Taksim'de toplanan cübbeli ve sarıklı güruh "Ezana uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla barların olduğu sokakta yürüdü. Video: Evrensel https://t.co/Jou6pVJfC2 pic.twitter.com/9a9663VrNu — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) 10 Mart 2019

DHA’nın aktardığına göre de bir süre yürüdükten sonra Tarlabaşı'na doğru ilerleyen gruba plastik mermi ve gaz mermisiyle müdahalede bulundu. Grup müdahalenin ardından ara sokaklara dağıldı.

8 Mart Gece Yürüyüşü çağrıcılarından ‘ezan’ yanıtı: Çarpıtma

NE OLMUŞTU?

8 Mart'ta İstiklal Caddesi'ndeki Gece Yürüyüşü sırasında, kadınlar yürüyüşün polis tarafından engellenmek istenmesini protesto etti. Bu sırada ezanın başlaması üzerine iktidar medyası haberi "Kadınlar ezanı protesto etti" şeklinde verdi.

Erdoğan da bu gün Adana'daki seçim mitinginde bu çarpıtmayı devam ettirdi ve "Bu bayrağa, ezana tahammülü olmayanlara karşı bir ittifakla seçime giriyoruz. Güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup Ezan-ı Muhammediyeye terbiyesizlik ettiler. Biz gönüller kazanmak için çalıştığımızı söylüyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak istiklalimize istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı ezan bayrak düşmanlığıdır. Bunlar hiç İstiklal Marşı'mızı okumamışlar. Bu ülkede vatan, millet, bayrak, ezan düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak bizim boynumuzun borcudur. 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da çocuklarımızın da yüzüne bakamayız. 31 Mart'ta milletimiz bunlara hak ettiği dersi verecektir" dedi (İstanbul/EVRENSEL)

8 Mart yürüyüşünün hedef gösterilmesinden sonra cübbeliler ezan eylemi yapıyor Taksim Mis Sokak’ta. Polis müdahalesi ise tabii ki Yok! pic.twitter.com/6P7TjCe7u0 — Rabîa Çetîn (@cetinrabiaaa) 10 Mart 2019