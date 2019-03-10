İzmir'de 8 Mart mitingi: Emeğimize saldıranlara karşı bir aradayız

İzmir Kadın Platformunun çağrısıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla İzmir’de bir araya gelen kadınlar talepleriyle Gündoğdu Meydanı’na yürüdü.

Mitingde AKP ve Erdoğan iktidarının yarattığı ekonomik krizin faturasını en çok kadınlara kesilmeye çalışıldığına dikkat çeken kadınlar, “İşyerlerinde ya ilk işten çıkarılanlar oluyoruz ya da ucuz iş gücü olarak sömürülenler. Krizin faturasını biz kadınlara ödetmeye çalışanlara, emeğimize ve haklarımıza saldıranlara karşı bugün bir aradayız” dedi.

İzmir Kadın Platformu adına ortak açıklamayı Özgür Genç ve Buse Engin yaptı.

İzmir’den direnen tüm kadınlara selam gönderilen açıklamada “Sendika haklarını talep eden, eşit işe eşit ücret talebiyle direnişlerini kazanımla sonuçlandıran Flormar işçisi kadınlara, köy meydanını jeotermal yapmak isteyenlere dar eden Kızılcaköylü kadınlara, ‘HES yapma boşuna yıkacağız başına’ diyen Salihlili kadınlara, KHK ile taşerondan kadroya geçişleri sırasında ‘güvenlik soruşturması’ gerekçesiyle işlerinden olan 11 ay rektörlük önünde direnen Ege Üniversitesi işçisi kadınlara, adalet için cezaevlerinde açlık grevine başlayan kadınlara İzmir’den selam gönderiyoruz” denildi.

Fotoğraf: Evrensel

AKP iktidarının kadınlara, çocuklara, LGBTİ+ bireylere yönelik şiddet ve saldırının her geçen gün arttığını da dikkat çeken Buse Engin “Her gün yeni intihar süsü verilmiş kadın cinayetleri haberleriyle uyanıyoruz. Şule Çet, Helin Plandöken, trans Hande gibi erkek şiddeti ile katledilen, katilleri aklanmaya çalışılan tüm kız kardeşlerimizin hesabını hep birlikte soracağız” dedi.

Kadınların yaşamın her alanında yaşadıklarını tek tek ele alarak, gördüğü şiddetten, ayrımcılığa, krizin etkilerinden, işsizliğe kadar tüm sorunların dile getirildiği açıklamada Özgür Genç “Kapitalizme, cinsel, sınıfsal, ulusal sömürüye, faşizme, erkek egemenliğine ve kadın düşmanlığına karşı dayanışmayla güçlenecek, dünyayı değiştirmek için mücadelemize devam edeceğiz. İtaat etmeyeceğiz, makbul kadınlar olmayacağız! Eşit, özgür, bir yaşam için, krize, savaşa, şiddete karşı yan yana gelmeye, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

‘Güvenlik soruşması’ gerekçesiyle işten atılan Ege Üniversitesi işçileri adına Serpil Arutlu Yaşar da mitingde yaptığı konuşmada “Suçlu değil, haklıyız. Haklarımız için mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Mitingde, uygun donör bekleyen 3.5 yaşında lösemi hastası Öykü Arin’in annesi Eylem Şen’in de mesajı okundu.

Miting Yasemin Göksu konseri ile son buldu. (İzmir/EVRENSEL)