Diyarbakır'da Newroz 21 Mart'ta, İstanbul'da 24 Mart'ta kutlanacak
HDP, Diyarbakır, Van ve İstanbul başta olmak üzere 27 yerde Newroz Bayramı’nı kutlayacak; 9 yerde de miting düzenleyecek. İşte, il il Newroz programı.
Fotoğraf: MA
HDP’nin, parti eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin katılacağı Newroz ve miting programları netleşti. HDP Diyarbakır, Van, İstanbul başta olmak üzere 27 yerde Newroz'u kutlayacak; 9 yerde de miting düzenleyecek.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Newroz ve miting programlarını netleştirdi. HDP, 21 Mart’ta Aydın, Bodrum, Çanakkale, Şırnak, Diyarbakır, Van, Cizre, Nusaybin, Midyat, Batman, Tatvan, Karakoçan, Suruç, Yüksekova, Antep, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Manisa, Cihanbeyli, Bursa, Hatay, Ağrı, Silopi’de; 24 Mart’ta ise İstanbul ve Datça’da Newroz'u kutlayacak. Diyarbakır ve İstanbul’daki Newroz kutlamalarına Pervin Buldan, Van’daki kutlamalara ise Sezai Temelli katılacak.
İSTANBUL NEWROZ'U BAKIRKÖY'DE KUTLANACAK
İstanbul’da Newroz tertip koordinasyonunun Bakırköy İlçe Seçim Kuruluna yaptığı başvuru kabul edildi. “Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız. Newroz Pîroz be” şiarıyla gerçekleşecek olan İstanbul Newroz kutlaması, 24 Mart Pazar günü saat 12:00’de Bakırköy pazar alanında yapılacak.
DİYARBAKIR'DA FİNAL MİTİNGİ 29 MART'TA
HDP, seçimler öncesi gerçekleştireceği final mitinglerini ise Bingöl, Van, Muş, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Iğdır, Şırnak ve Karakoçan’da yapacak.
Final mitinglerinin yerleri ve tarihleri şöyle:
25 Mart Pazartesi
Bingöl
27 Mart Çarşamba
Van
Muş
28 Mart Perşembe
Ağrı
29 Mart Cuma
Hakkari
Diyarbakır
Iğdır
30 Mart Cumartesi
Şırnak
Karakoçan
(MA)