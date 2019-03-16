Diyarbakır'da Newroz 21 Mart'ta, İstanbul'da 24 Mart'ta kutlanacak

HDP’nin, parti eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin katılacağı Newroz ve miting programları netleşti. HDP Diyarbakır, Van, İstanbul başta olmak üzere 27 yerde Newroz'u kutlayacak; 9 yerde de miting düzenleyecek.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Newroz ve miting programlarını netleştirdi. HDP, 21 Mart’ta Aydın, Bodrum, Çanakkale, Şırnak, Diyarbakır, Van, Cizre, Nusaybin, Midyat, Batman, Tatvan, Karakoçan, Suruç, Yüksekova, Antep, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Manisa, Cihanbeyli, Bursa, Hatay, Ağrı, Silopi’de; 24 Mart’ta ise İstanbul ve Datça’da Newroz'u kutlayacak. Diyarbakır ve İstanbul’daki Newroz kutlamalarına Pervin Buldan, Van’daki kutlamalara ise Sezai Temelli katılacak.

İSTANBUL NEWROZ'U BAKIRKÖY'DE KUTLANACAK

İstanbul’da Newroz tertip koordinasyonunun Bakırköy İlçe Seçim Kuruluna yaptığı başvuru kabul edildi. “Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız. Newroz Pîroz be” şiarıyla gerçekleşecek olan İstanbul Newroz kutlaması, 24 Mart Pazar günü saat 12:00’de Bakırköy pazar alanında yapılacak.

DİYARBAKIR'DA FİNAL MİTİNGİ 29 MART'TA

HDP, seçimler öncesi gerçekleştireceği final mitinglerini ise Bingöl, Van, Muş, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Iğdır, Şırnak ve Karakoçan’da yapacak.

Final mitinglerinin yerleri ve tarihleri şöyle:



25 Mart Pazartesi

Bingöl

27 Mart Çarşamba

Van

Muş

28 Mart Perşembe

Ağrı

29 Mart Cuma

Hakkari

Diyarbakır

Iğdır

30 Mart Cumartesi

Şırnak

Karakoçan

(MA)