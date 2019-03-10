Rusya-TSK devriyesinden bir gün sonra İdlib havadan vuruldu

Suriye’de çoğunluğu cihatçıların kontrolü altında olan İdlib vilayetine bağlı Cisir eş Şuğur kasabasına hava saldırıları gerçekleştirildi.

Saldırılar, İdlib’de Türkiye ile Rusya’nın ortak devriye faaliyeti başlatmasından bir gün sonra geldi.

Anadolu Ajansı, bombardımanı Hmeymim üssünden havalanan SU 34 tipi Rus savaş uçaklarının düzenlediğini belirtirken saldırıların faili olarak Suriye Hava Kuvvetlerini gösterdi.

Al Masdar ise Rus Hava Kuvvetlerinin Türkiye-İdlib sınırındaki Heyet Tahrir Şam ve Türkistan İslami Partisi mevzileriyle birlikte Cisir eş Şuğur’u da vurduğunu aktardı.

RUSYA: BİZ BOMBALAMADIK

Rusya, pazartesi günü yaptığı açıklamada "Uçaklarımız İdlib'de bombardıman düzenlemedi" dedi.

AA, Cisir eş Şuğur’a dönük bombardımanda 4 sivilin öldüğünü, 2 Beyaz Baretliler üyesinin yaralandığını aktardı.

Cumartesi günü TSK destekli Ceyşül Ahrar’ın Hama’nın kuzeybatısındaki Suriye ordusu mevzilerine baskın yaptığı, saldırıda 5 askerin ve çok sayıda cihatçının öldüğü duyuruldu.

TARTIŞILAN BÖLGE İDLİB

Cihatçıların, Lazkiye, Hama ve Halep’e yönelik saldırılar için bir üs olarak kullandığı İdlib, Suriye savaşının geride kalan sayılı sıcak cephelerinden biri.

Türkiye geçtiğimiz günlerde Suriye ordusunu İdlib’de ateşkesi bozmakla suçlarken Rusya ise önce Ankara’yı “terörist” kabul edilen Heyet Tahrir Şam’a ait bölgelerden saldırıları önleyememekle suçladı ardından daha ılımlı mesajlar vererek Soçi mutabakatı gereği ortak askeri devriyelerin başladığını duyurdu.

İDLİB'İN SON 4 YILI

İdlib, Mart 2015’te ABD’nin desteği ve Türkiye, Katar, Suudi Arabistan’ın organizasyonuyla oluşturulan ‘Fetih Ordusu’ tarafından Suriye ordusundan ele geçirildi. Ancak ‘Fetih Ordusu’nu oluşturan iki ana grup el Kaide bağlantılı Nusra Cephesi ve Ahrar Şam, Nusra’nın zaferiyle sonuçlanan sert çatışmalara girdiler. Sonraki dönemde Nusra'nın hakimiyeti azalsa da halen tüm bölgelerde “Şeriat” düzeni geçerli.

Suriye ordusu vilayetin güneyi ve doğusunda bazı bölümleri kontrol ediyor. (DIŞ HABERLER)

Akar: İdlib'de Rusya ile ortak devriye başladı

Muhammed Culani: Geçmişi, el Kaide'yle bağı, katliamları