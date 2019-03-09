09 Mart 2019 13:26

Kamu İhale Kurumu raporu yeniden yayımlandı: Fark 9,7 milyar TL

CHP Milletvekili Utku Çakırözer raporundaki Kamu İhale Kurumunun raporundaki skandalı duyurdu.

Kamu İhale Kurumu raporu yeniden yayımlandı: Fark 9,7 milyar TL

Kamu İhale Kurumu - Balgat/Ankara | Fotoğraf: Google Maps

    • Paylaş

    CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kamu İhale Kurumu’nun 2018 yılı Kamu Alımları İzleme Raporu’nda skandal bir hataya imza atıldığını açıkladı. Çakırözer, “Rapor; yayınlandıktan birkaç gün sonra silinip, yeniden düzenlenip, tekrar yayımlandı. İlk yayımlanan raporda; Kamu İhale Yasası’nın düzenleyici ve denetleyici hükümlerinden istisna tutulan ihalelerin toplam tutarı 33 milyar 37 milyon 720 bin olarak gösterildi. İstisna ihalelerin toplam tutarı, ikinci raporda 9 milyar 700 milyon 440 bin TL azaldı” dedi. Devletin en büyük ihalelerini yöneten kurumun toplama işleminden ibaret istatistikte yüzde 40 oranında bir hata yapmasının kabul edilemeyeceğini belirten Çakırözer, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a “Bu bir hata mı, bir ihmal mi? İki rapor arasındaki 9,7 milyarlık farkın gerekçesi ne, sorumlusu kim?” sorusunu yöneltti.

    CHP’li Çakırözer, Kamu İhale Kurumu’nun 2018 yılı ihalelerine ilişkin raporunu incelemiş ve toplamda 66,7 milyarlık kamu alımının adrese usulü ile yapıldığını açıklamıştı. Çakırözer, “30 milyar TL’lik ihale yasa kapsamında olsa da açık, şeffaf ve denetlenebilir olmayan usulle yapılmış. 33 milyarlık ihale Kamu İhale Yasası’ndan istisna tutulmuş. 3,7 milyarlık alım için ise ihale bile yapılmamış” demiş, millet için yapılan harcamaların üzerinde hiçbir şaibenin olmaması gerektiği çağrısını yapmıştı.

    Kamuda ihalelerinin çoğu adrese teslim

    Kamuda ihalelerinin çoğu adrese teslim

    SİLİNİP YENİDEN YAYIMLANDI

    Çakırözer, Kamu İhale Yasası’nın raporunda bir skandala imza atıldığını da ortaya çıkardı. Çakırözer, “Rapor; yayınlandıktan birkaç gün sonra Kamu İhale Kurumunun internet sitesinden silinip, yeniden düzenlenip, aynı sitede tekrar yayınlandı. Yayımlanan iki rapor arasında önemli farklar var” dedi.

    9,7 MİLYARLIK FARK

    Çakırözer, “Yayımlanan ilk raporda istisna kapsamında gerçekleştirilen ihalelerin toplam 33 milyar 37 milyon 720 bin TL tutarında olduğu görülüyordu. Ancak bu rapor silindi. Güncellenen raporda ise istisna ihalelerin toplam tutarı 23 milyar 337 milyon 280 bin TL olarak düzeltildi. İstisna ihalelerin toplam tutarı, ikinci raporda 9 milyar 700 milyon 440 bin TL azaldı” ifadelerini kullandı.

    “FARK KİT VE BİT’LERİN İSTİSNA İHALELERİNDE”

    Çakırözer, “Ortaya çıkan 10 milyara yakın farkın Kamu İktisadi Teşebbüs (KİT) ve Belediye İktisadi Teşebbüslerinin (BİT) Kamu İhale Yasası’nın düzenleyici ve denetleyici hükümlerinden istisna tutulan mal alım ihalelerinin toplamı olduğu anlaşılıyor” dedi.

    “DEV İHALELERİ YÖNETEN KURUMUN HATASI KABUL EDİLEMEZ”

    Çakırözer, Kamu İhale Yasası kapsamında olsa da yasanın hükümlerinden istisna tutulan ihaleleri çeşitlerinin, yasanın 3. maddesinin bentlerinde sıralandığı anımsatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

    “İstisna ihale türleri ‘z’ bendine kadar uzanıyor. Yasanın, kendi hükümlerinden istisna tuttuğu ihaleleri sıralamak için alfabede yer kalmadı. Üstüne istisna ihalelerin toplam tutarına ilişkin istatistikte 9.7 milyar TL’lik bir hata yapıldı. Devletin en büyük ihalelerini yöneten bir kurumun 9 milyar 700 milyon 440 bin TL tutarında yüzde 40 oranında bir istatistik hatası yapması kabul edilemez. Yüz milyarlarca liralık ihalelerin sorumlusu Kamu İhale Kurumu, ihalelerin toplam tutarını açıklamak için basit bir toplama işlemini nasıl yapamaz? Raporun silinip güncellenmesi böylesine büyük bir eksikliği, hatayı kapatır mı?” 

    ALBAYRAK’A SORDU

    Çakırözer, rapor bir hafta arayla yapılan değişiklik için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini Meclis’e sundu. Çakırözer, önergesinde şu sorulara yanıt aradı:

    “Kamu İhale Kurumu’nun Şubat 2018’de yayımladığı Kamu İhaleleri İzleme Raporun silinip, güncellenerek Mart ayında yeniden yayımlanmasının gerekçesi nedir? Silme, güncelleme ve yeniden yayımlama talimatını kim vermiştir? Raporda yer alan, “Kamu Alımlarına İlişkin Özet İstatistikler”, ”2018 Yılında Sözleşme Bilgileri Gelen İhaleler ve İdare Bilgileri”, “İstisna Kapsamında Gerçekleştirilen Kamu Alımlarının İhale Türüne Göre Sınıflandırılması” başlıklı tablolarda, istisna ihalelerin toplam tutarını gösteren rakamlar arasındaki 9 milyar 700 milyon 400 bin TL’lik fark nasıl oluşmuştur? Raporun silip, güncellenip, yeniden yayımlanmasının gerekçesi bu farkın tespit edilmesi midir? Bu fark nasıl ve kim tarafından tespit edilmiştir? Farkın oluşmasından Bakanlığınızın merkez birimleri haberdar edilmiş midir? İki rapor arasındaki bu farkın oluşması ile ilgili araştırma veya soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa ne gibi tedbirler alınmıştır? Fark bir hatadan mı yoksa bir ihmalden mi kaynaklanmıştır? Bundan kim ya da kimler sorumludur?”

    (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Bayraklı Belediyesinde TİS imzalandı
    SONRAKİ HABER

    İzmir Bayraklı'da CHP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı: 2 yaralı
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Muhtemel bir Gezi'ye iddianame

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Yerel seçimler, işçiler ve işçilerin adayları

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Venezuela için 5 senaryo

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Koşullar

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Herkesin bildiği sırlar!

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Haberleri kendinden daha tehlikeli: Momo

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Kültürel yokluğumuz satranç
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Akşener'den "Kaçacak deliği yok" diyen Erdoğan'a 28 Şubatlı yanıt
    Akşener'den "Kaçacak deliği yok" diyen Erdoğan'a 28 Şubatlı yanıt

    Meral Akşener "Kaçacak deliği yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 28 Şubatla yanıt verdi: Zamanında onlardan korkanlardan şimdi niye korkayım?

    Alpla Plastik’te örnek toplusözleşme: Ücret zammı ilk yıl 1000 TL
    Alpla Plastik’te örnek toplusözleşme: Ücret zammı ilk yıl 1000 TL

    Alpla Plastik’te imzalanan yeni dönem toplu iş sözleşmesi, işçilere nefes alma şansı tanıdı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Bayraklı'da CHP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı: 2 yaralı
    İzmir Bayraklı'da CHP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı: 2 yaralı

    CHP'nin Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal'ın Yamanlar seçim irtibat bürosuna silahlı saldırı gerçekleşti. 2 büro çalışanı yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Soylu'dan CHP'li adaylara: "Tanrıkulu'ndan nefret ediyorum desinler"
    Soylu'dan CHP'li adaylara: "Tanrıkulu'ndan nefret ediyorum desinler"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mansur Yavaş ve İmamoğlu'ya "Sezgin Tanrıkulu'ndan ve onun gibi milletvekillerinden nefret ediyorum desinler" dedi.

    TZD Başkanı Hüseyin Demirtaş: İhraç ettiklerimizi ithal ediyoruz
    TZD Başkanı Hüseyin Demirtaş: İhraç ettiklerimizi ithal ediyoruz

    Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Türkiye’nin ihraç ettiği ürünleri dahi ithal eder duruma geldiğini belirtti.

    Kale Kayış işçilerinin direnişi sürüyor
    Kale Kayış işçilerinin direnişi sürüyor

    Silivri'de bulunan Kale Kayış fabrikasındaki 100 işçinin, kötü çalışma koşullarına ve artan baskılara karşı 6 Mart’ta başlattığı direniş devam ediyor.

    DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Erdoğan'a hakaret suçu"ndan beraat etti
    DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Erdoğan'a hakaret suçu"ndan beraat etti

    Arzu Çerkezoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret suçu"ndan açılan davada mahkeme, "Hakaret değil, ifade özgürlüğü" diyerek beraat kararı verdi.

    Temelli: Polis baskınının amacı HDP’yi suçlu pozisyonda göstermek
    Temelli: Polis baskınının amacı HDP’yi suçlu pozisyonda göstermek

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır il binasına yapılan polis baskınını değerlendirdi: Bu gerilim siyasetinden oy devşirmeye çalışıyorlar.

    ‘I Subscribe’ abone kampanyası Evrensel ve BirGün ile devam ediyor
    EVRENSEL İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    Bir ulusun müzisyeni; Mihemed Şêxo
    Bir ulusun müzisyeni; Mihemed Şêxo
    Sağlıklı cilt hakkında doğru veya yanlış bilinen 7 bilgi
    Sağlıklı cilt hakkında doğru veya yanlış bilinen 7 bilgi
    Gerçekleşmiş Bir Düş Kuran Kadın: Aleksandra Kollontay
    Gerçekleşmiş Bir Düş Kuran Kadın: Aleksandra Kollontay
    Süper Lig'de 25'inci hafta Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçıyla açılıyor
    Süper Lig'de 25'inci hafta Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçıyla açılıyor
    Cumartesi Anneleri gözaltında kaybedilen kadınları andı
    Cumartesi Anneleri gözaltında kaybedilen kadınları andı

    Cumartesi Anneleri 728. hafta eyleminde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde gözaltında kaybedilen kadınlar için adalet talep etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya kadınlar günü batının anlayışı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya kadınlar günü batının anlayışı

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kadına yine "annelik" rolü biçti: "Bizim için kadınlar günü her gün. Ana yoksa insan yok. Ana varsa insan var"

    Köy okulunda ihmal: 3 öğrenci yandı
    Köy okulunda ihmal: 3 öğrenci yandı

    Diyarbakır Ergani'de bir köy okulunda şirketin getirdiği yemekleri sınıfta ısıttığı sırada su ısıtıcısının devrilmesi sonucu 3 öğrenci yandı.

    Finlandiya’da her yıl 50 bin kadın cinsel şiddete maruz kalıyor
    Finlandiya’da her yıl 50 bin kadın cinsel şiddete maruz kalıyor

    Uluslararası Af Örgütü, yayımladığı raporda Finlandiya'da her yıl 50 bin civarında kadının cinsel şiddete uğradığını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Dünyanın dört bir yanında kadınlar 8 Mart için alanlardaydı
    Dünyanın dört bir yanında kadınlar 8 Mart için alanlardaydı

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar pek çok ülkede krize, şiddete, eşitsizliğe karşı alanlara çıktı.

    Efemçukuru'nda bilirkişi incelemesi: Atık havuzundan numune alınamadı
    Efemçukuru'nda bilirkişi incelemesi: Atık havuzundan numune alınamadı

    Efemçukuru'ndaki altın madeninin kapasite artırımına karşı açılan davanın bilirkişi incelemesinde atık su toplama havuzlarından numune alınamadı.

    Reyhan Başaran: Bizim ödediğimiz vergilerle bize böbürleniyorlar
    Reyhan Başaran: Bizim ödediğimiz vergilerle bize böbürleniyorlar

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, İzmit ve Derince’de ziyaretlerde bulundu.

    Cumhur İttifakının Nazilli adayı Haluk Alıcık kadın çalışanı darbetti
    Cumhur İttifakının Nazilli adayı Haluk Alıcık kadın çalışanı darbetti

    Cumhur İttifakı’nın MHP Nazilli Belediye Başkanı ve adayı Haluk Alıcık’ın belediyede çalışan bir kadını darbettiği ortaya çıktı.

    Cezayir'de Buteflika'ya karşı kitlesel eylemler sürüyor
    Cezayir'de Buteflika'ya karşı kitlesel eylemler sürüyor

    Cezayir'de Cumhurbaşkanı Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı eylemler sürdü. Katılımın yoğun olduğu eylemlerde "Buteflika'ya hayır" denildi.

    Yolsuzluk ve usulsüzlük haberleri yargının hedefinde
    Yolsuzluk ve usulsüzlük haberleri yargının hedefinde

    Özellikle iktidar kanadının parçası olduğu yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını içeren haberler cezalarla susturulmaya çalışılıyor.

    ‘Yerel yönetim adayları mültecilerin de kapısını çalabilmeli’
    ‘Yerel yönetim adayları mültecilerin de kapısını çalabilmeli’

    Seçim bildirgelerinin vaatler kısmında mültecilere yer bile verilmemiş, mültecilerin yaşamları yok sayılmış durumda.

    Şehir hastanesi içinde ayrı dışında ayrı ulaşım çilesi
    Şehir hastanesi içinde ayrı dışında ayrı ulaşım çilesi

    Bilkent Şehir Hastanesine ulaşım vatandaşlar için çileye dönmüş durumda. 4 araç değiştirmek zorunda kalan hastalar uzaklıktan şikayetçi.

    Nar ve kar zamanı: Umut, özlem, bekleyiş
    Nar ve kar zamanı: Umut, özlem, bekleyiş

    12 Eylül dönemini anlatan Nar Zamanı ve Kar Zamanı isimli kısa filmlerin yönetmeni Cevahir Çokbilir’le konuştuk.

    Sağlıkta zorunlu bağış dönemi: Bağış yoksa tedavi de yok
    Sağlıkta zorunlu bağış dönemi: Bağış yoksa tedavi de yok

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde, hastalardan yaptıracakları işlemler için bağış adı altında para talep edilmeye devam ediliyor.

    Polis, HDP Diyarbakır il binasınının kapısını kırdı: 7 gözaltı
    Polis, HDP Diyarbakır il binasınının kapısını kırdı: 7 gözaltı

    10 kişinin açlık grevini sürdürdüğü HDP Diyarbakır il binasını basan polis dış kapıyı kırarak içeriye girdi, 7 kişiyi gözaltına aldı.

    Karabağlar Belediyesi işçisi kadınlar, 8 Mart'a grevde girdi
    Karabağlar Belediyesi işçisi kadınlar, 8 Mart'a grevde girdi

    8 Mart’a grevde giren Karabağlar Belediyesi çalışanı kadınlar, tüm kadınlara emekleri için mücadele çağrısında bulundu.