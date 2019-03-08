EMEP: Gezi direnişi demokrasi talepli halk hareketidir, yargılanamaz

Emek Partisi Genel Merkezi tarafından Gezi direnişi için açılan dava ile ilgili açıklamasında; “Gezi bir halk hareketidir, halkın protestosundan suç örgütü çıkarılamaz” denildi.

Siyasi iktidarın toplumsal kutuplaşma yaratarak, buradan siyasi destek devşirme hedefi için Gezi direnişi üzerinden kara propaganda ve manipülasyona dönük söylemlere fazlasıyla başvurduğu ve aradan 6 yıl geçtikten sonra tekrar yargı süreci başlattığı belirtilen açıklamada “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Mayıs 2013 tarihinde Taksim Gezi Parkında başlayıp 80 kente yayılan; doğanın, kentin yağmalanmasına ve yaşam biçimine yönelik müdahalelere karşı sokağa çıkan ve 4.5 milyon yurttaşın protesto eylemlerinden 'tehlikeli bir suç örgütü' yarattı. Aralarında Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora ve Mücella Yapıcı gibi gazeteci, yazar, sanatçı, mimar, mühendislerden oluşan 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor” denildi.

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"HALKIN PROTESTO VE TALEPTE BULUNMA HAKKI CEZALANDIRILMAK İSTENİYOR"

AKP-Erdoğan iktidarını sarsan kitlesel ve yaygın gerçekleşen, halkın protesto ve talepte bulunma hakkının cezalandırılmak istendiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Halkın, siyasi iktidarın kente ve toplumsal yaşama dair, ekonomik, kültürel, sosyal, siyasi karar ve düzenlemelerine itiraz hakkı vardır ve Gezi eylemlerinde de halk kendiliğinden gelişen bir hareket içinde bu hakkını kullanmıştır. Dolayısıyla halkın protesto ve itiraz etme hakkı cezalandırılamaz. Halk hareketlerinden de suç örgütü çıkarılamaz. Böylesine kurmaca, hukuki dayanaktan ve toplumsal tarih okumasından yoksun iddialarla, ülkenin tümünde milyonlarca kişinin katıldığı, hiçbir siyasi parti ya da örgütün, kesimin doğrudan çağrıcısı, örgütleyicisi olmadığı, yurttaşların kendiliğinden hareketini 'beş on kişinin' örgütlediğini iddia etmek ancak hukuksuzluktan başka bir şey değildir.”

"MİLYONLARCA YURTTAŞIN İTİRAZINDAN BİR SUÇ ÖRGÜTÜ ÇIKARMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Hukuk dışı, mesnetsiz iddialarla iddianamenin hazırlanması ve böyle bir iddianamenin mahkemece kabul edilmesinin tek adam rejiminin yargı üzerindeki belirleyici etkisini de ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, “Aksi takdirde mevcut yasa, anayasa hükümlerinin dikkate alındığı bir hukuk sisteminde, milyonlarca yurttaşın günlerce süren barışcıl itirazından bir suç örgütü çıkarmak mümkün değildir. Yargı bir toplumsal baskı ve tehdit aracı olarak işletilirken, özel hayatın gizliliği ihlal edilerek, kişi mahremiyeti hiçe sayılarak, iktidarın planları kapsamında havuz medyası kara propagandanın çarklarını çevirmeye başladı” ifadelerine yer verildi.

"GEZİ’Yİ SAHİPLENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Gezi direnişi demokrasi talepli halk hareketidir, yargılanamaz" diyen Emek Partisi, "Böylesi hukuksuz, anti demokratik baskıcı politikalar, ezilen ve sömürülen milyonlarca işçi ve emekçinin biriken öfkesini yok edemeyecektir. Gezi direnişi demokrasi talepli halk hareketidir, yargılanamaz. Dava sürecine sahip çıkmak aynı zamanda demokrasiye sahip çıkmak demektir ve bütün demokrasi güçleriyle birlikte Gezi’yi sahiplenmeye devam edeceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)