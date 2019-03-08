Amedspor: Mansur Çalar'a futboldan men cezası siyasi bir karardır

PFDK’nin futbolcu Mansur Çalar’a futboldan men cezası vermesine tepki gösteren Amedspor Başkanı Ali Karakaş, siyasi saiklerle verilen karara itiraz edeceklerini söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK), Sakaryaspor maçında “rakip takım oyuncularını elindeki kesici aletle yaralamak” iddiasıyla suçlanan Amedspor kaptanı Mansur Çalar’a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek futboldan ömür boyu men etme cezasına ilişkin Talaytepe Tesislerinde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Amedspor Kulüp Başkanı Ali Karakaş, Genel Sekreter Bülent Oğuz, Asbaşkan Aziz Elaldı ve avukat Eser Sönmez katıldı.

ARDA TURAN ÖRNEĞİ

Açıklama yapan Amedspor Kulübü Genel Sekreteri Bülent Oğuz, Çalar’a verilen cezaya ilişkin benzer olaylar ve farklı cezalara dikkat çekti. Oğuz, PFDK’nin, Başakşehir-Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam’ı itip kırmızı kart gören, daha sonra da maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya yumruk atan Arda Turan’a yalnızca 16 maç ceza vermekle kalındığını hatırlatarak, elinde herhangi bir kesici veya delici teçhizat olmamasına rağmen sporcuları hakkında Sakaryaspor oyuncularını “jiletledi” diye ömür boyu futboldan men kararı verildiğini kaydetti.

“ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR”

Üç hafta önce Antalya’da Serik Belediyespor oyuncu ve taraftarlarının Cizresporlu sporcu ve kaleci antrenörlerini adeta canlarına kastederek saldırdıklarını belirten Oğuz, “Saldırıda Cizresporlu sporcu antrenörlerin vücutlarının belirli yerlerinde kırıklar olmasına rağmen ev sahibi Serikspor’a 1 maç seyircisiz ve 2 yöneticisine ise para ve hak mahrumiyeti verilmiştir. Sporcu ve antrenörlerin canına kastedilen bu maçta Serik Belediyespor’a yalnızca bu cezalar verildi. Hem Arda Turan hem de Serik Belediyespor-Cizrespor maçı örneklerinde de olduğu gibi bölge takımlarına karşı çifte standart uygulandığı kanaati oluşuyor” dedi.

“KABUL EDİLEMEZ”

Ayrıca Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun “Maça 18 dakika kala akredite olmayan hiç kimsenin bulunmaması gerektiği sporcu çıkış tüneli diye tabir edilen körükte” sahaya çıkmak üzere olan hakem ve Sakaryaspor sporcuları ile konuştuğunu ifade eden Oğuz, “Sofuoğlu’nun bu konuşmasını da resmi instagram hesabından canlı yayınlamıştır. Sofuoğlu’nun bu görüntüleri elimizde mevcuttur. Bu durum gözlemci raporunda yer almazken Muhammed Ali Özdemir adlı sporcumuzun yaklaşık olarak 30 dakika öncesinde körükte bulunması gerekçesiyle ‘akreditasyon siteminin işletilmemesi’ gerekçesiyle rapor tutulmuş ve tutulan rapor sonucunda kulübümüze 5 bin TL para cezası verilmiştir. Aynı durum olmamasına rağmen yanlış zamanda yanlış yerde olan birisine müsaade edip ceza vermezken ötekine ceza verilmesi kabul edilemez” diye konuştu.

“KARAR SİYASİ SAİKLERLE ALINDI”

Amedspor Kulüp Başkanı Karakaş da kararın siyasi saiklerle alındığına dikkat çekti. Karakaş, “Siyasetinizi spora bulaştırmayın. Futbol ile siyaset bir arada gidemez. PFDK’nin almış olduğu karar tarafsız ve adaletli değildir. Çok açıktır ki bazı kişilerin talimatları doğrultusunda alındı. PFDK’nin bu kararını geri çekmesi için bir hafta süresi var. Umut ediyoruz ki verdiği yanlış kararın farkına varır ve bu acımasız kararından vazgeçer. Yine bizim itiraz etmemiz için belli bir süre var. İtirazımızı yapacağız. PFDK kararından vazgeçmezse konuya yargıya taşıyacağız” dedi.

“HUKUKSUZLUĞU TEŞHİR EDECEĞİZ”

Amedspor Kulüp Avukatı Eser Sönmez de kararın çelişkilerle dolu raporlar doğrultusunda alındığını ifade ederek, hukuksuzluğu teşhir edeceklerini belirtti.

LİNÇ KAMPANYASI

Amedspor Asbaşkanı Aziz Elaldı de Amedspor’a dönük linç kampanyasının başlatıldığına dikkat çekti. Elaldı, A Spor tarafından yapılan maksatlı yayınlara cevap hakkı istediğini ancak kendisini yayına bağlamadıklarını kaydederek, A Spor’un özellikle Amedspor’a yönelik linç kampanyasında rol oynadığını dile getirdi. Elaldı, bu saldırıların sadece Amedspor’a değil tüm Diyarbakır’a yapıldığını vurguladı. (MA)