08 Mart 2019 08:44

Iğdır'da şüpheli asker ölümü

Iğdır'da bir askerin arkadaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralandığı ve hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Iğdır'da şüpheli asker ölümü

Fotoğraf: DHA

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    Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırındaki Gökay bölüğünde görevli askerin, arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

    Aralık ilçesi İran sınırındaki Gökay bölüğünde görevli bir uzman çavuşun belinden çıkardığı tabancayı bırakmak istediği sırada silahın ateş alıdığı iddia edildi. Vucüduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan uzman çavuş S.Ö. Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. S.Ö. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    Uzman Çavuş S.Ö.'yü vuran askerin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    Şırnak Silopi'de 4 Mart günü 21 yaşındaki piyade er Uğur Çakmak, nöbet görevi sırasında arkadaşının silahıyla vurularak yaşamını yitirmişti. (HABER MERKEZİ)

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