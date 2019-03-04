Şırnak'ta şüpheli asker ölümü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 21 yaşındaki piyade er Uğur Çakmak, nöbet görevi sırasında arkadaşının bilinmeyen nedenle ateş alan tüfeğinden çıkan mermiyle yaşamını yitirdi.

DHA'da yer alan habere göre olay, bu sabah saat 10.50 sıralarında Silopi'nin Çalışkan beldesinde bulunan 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana geldi. Silah sesi üzerine nöbet kulübesinin bulunduğu bölgeye giden askerler, piyade er Uğur Çakmak'ı, ismi öğrenilemeyen arkadaşının tüfeğinden çıkan mermi ile boynundan vurulmuş halde buldu. Revirden gelen sağlıkçılar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Şırnak Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Hastanesine kaldırılan Çakmak yaşamını yitirdi. Çakmak'ın cenazesinin, otopsi sonrası memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesine göndereceği bildirildi.

ER ÇAKMAK'IN CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Piyade er Uğur Çakmak'ın ölüm haberi, İzmir'in Foça ilçesi Yenibağarası Mahallesi Bucak mevkisindeki tavuk çiftliğinde çalışan annesi Ayşe Çakmak ve babası Hüseyin Çakmak'a ulaştı. Uğur Çakmak'ın ölüm haberi, ailesine, Foça Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Koç ve askeri yetkililerce verildi. Çakmak'ın cenazesinin yarın memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise piyade er Uğur Çakmak'ın silah kazası sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak/Silopi’de 04 Mart 2019 tarihinde nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

BALIKESİR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Balıkesir Valiliği'nceolayla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"04.03.2019 günü Şırnak ili Silopi ilçesi 172'nci Zırhlı Tugayı Hudut Taburu Kışla Hizmet Takım Komutalığı emrinde görevli Piyade Er Uğur Çakmak saat 10.50 sularında nöbet mevziinde arkadaşının silahının ateş alması sonucu boyun bölgesinden yaralanmış, müteakiben kaldırıldığı Şırnak Şehit Tümgenerel Aydoğan Aydın Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimizin ilimize nakil ve defin işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle başta şehidimiz Piyade Er Uğur Çakmak olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, Balıkesirli hemşehrilerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." (HABER MERKEZİ)