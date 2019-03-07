07 Mart 2019 11:31
Kayseri’de Erciyes Üniversitesi yemekhanesinde iş cinayeti
Erciyes Üniversitesi yemekhanesinde çalışan 21 yaşındaki aşçı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Kayseri Erciyes Üniversitesi Yemekhanesi
Fotoğraf: AA
Kayseri’de elektrik akımına kapılan aşçı hayatını kaybetti.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yemekhanesinde çalışan 21 yaşındaki Aşçı Kadirhan Özdemir, yemekhanede henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Kayseri/AA)
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