Aydın'ın en büyük hastanesinin yanı başına jeotermal santrali

Özer AKDEMİR

Son yıllarda Aydın çevresinde sayıları hızla artan jeotermal enerji santralleri (JES) artık kentin en büyük hastanesinin dibine kadar geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesine (ADÜ) 200-300 metre uzaklıkta yapımı devam eden JES “bu kadarına da pes” dedirtti.

HASTANE KAMPÜSÜNE 200 METRE!

Aydın kent merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Kalfaköy'de yapımı hızla devam eden JES santral ve kuyularının tamamı birinci sınıf tarım arazileri üzerine kuruluyor. Zeytinlikler, incir ve meyve bahçelerine açılan kuyuların olduğu arazilerdeki tüm ağaçlar kesilerek alana beton dökülmüş. Şu an birbirine yakın üç farklı alanda 7 kadar kuyu açıldığını söylüyor köylüler. Bu kuyulardan ikisinin açıldığı yer ise ADÜ hastanesine çok yakın. Hastane ile JES tesisi yapılacak yer arasında sadece Zindan Deresi denilen bir vadi var. JES tesisleri ile hastane arasında kuş uçumu 200-300 metre kadar bir mesafe olacak.

JES ZEYTİNLİKLE KAPI KOMŞU

JES tesisi, bölgede Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiraladığı 15 dönümlük araziye 240 kadar zeytin fidanı diken Kalfaköylü Metin Gökbel'e kapı komşu. Tel örgü ile çevrelenmiş JES tesislerinin etrafı incir ve zeytin bahçeleri ile dolu. JES tesisinin güney tarafında yer alan vadi ise kum ocağı şirketi tarafından her geçen gün oyuluyor. Bölgede ilk kuyuların iki yıl önce açıldığını söyleyen Gökbel, “Geçen sene de bir tane daha açıldı. Bu yıl önleyemezsek eğer bir kuyu daha açılacak. Bu bölge hep incir bahçesi ve zeytinlikti. Yediler yavaş yavaş. Hastaneye uzaklığı 300 metre ancak vardır.”

Fotoğraf: Özer Akdemir/Evrensel

KÖYÜMÜZÜN KAÇACAK YERİ KALMADI

Üniversite hastanesinin olduğu yerin de daha önceleri köylerine ait olduğunu ifade eden Gökbel, “Orada da zeytin; incir vardı hep. Köyün kaçacak yeri kalmadı. Bir kısmını üniversite aldı, bir kısmını jeotermalciler. Köyün arkası dağ, yan tarafı çamlık. Bu köylü nereye gidecek bilemiyorum. Geleceğimizi, her şeyimizi kuyular aldı elimizden. Zeytinlerimiz de yavaş yavaş kurumaya başladı. Köyde 65-70 hane var şu an. Ama evlenenler şehre kaçıyor” diye konuştu. Gökbel, JES sondaj kuyularının açılması sırasında çıkan akışkanın gizli bir boru hattı ile Zindan deresine döküldüğünü belirterek borunun yerini gösterdi. Çalılıklar arasına gizlenen borunun JES sondaj kuyuları için yapılan havuza uzandığı dikkat çekti.

ÜNİVERSİTE HASTANESİ NEDEN İTİRAZ ETMİYOR?

JES kuyuların olduğu bölgede konuştuğumuz Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) Sekreteri Gönül Hastaoğlu, JES tesislerinin hastaneye yakınlığına dikkat çekerek, “Hastaneye tedavi olmaya gelip, uzun süre kalan hasta bir de JES gazlarından etkilenecek. Üniversitenin de buna karşı bir itirazını duymadık. Burada bu şekilde bir JES'in kurulmasına izin de vermiş oluyorlar itiraz etmedikleri için. Valilik ADÜ'deki hocalardan JES komisyonu oluşturdu rapor hazırlamaları için. Biz o raporu da görmedik” dedi.

Fotoğraf: Özer Akdemir/Evrensel

HENÜZ ÇED BİLE ONAYLANMADI AMA...

Bölgenin her türlü meyve ve sebzenin yetiştiği bir tarım arazisi olduğunu söyleyen Hastaoğlu, “Buranın henüz ÇED toplantısı dahi yapılmadı. Ama buna rağmen çalışmalara devam ediyorlar. Kızılcaköy'de de aynısını yapmaya kalktılar, köylü tepki gösterince çalışmalar durdu. Kalfaköy'de çok büyük bir alanda çalışma yapılmış, ağaçlar sökülüp götürülmüş, dere toprakla doldurulmuş. Bu suç aslında” diye konuştu.

“DOĞAYI NEREYE KADAR TALAN EDECEĞİZ”

JES kuyularının bulunduğu tepenin altında da kum ocağının olduğunu aktaran Hastaoğlu, “O ayrı bir facia. Tepeler yok olmuş. Nereye kadar bu doğayı talan edeceğiz? Çocuklarımıza, torunlarımıza ne bırakacağız? Şu anki bütün yeraltı yerüstü zenginliklerimizi, talan edercesine birilerinin para kazanması için veriyoruz. Bizim çocuklarımız ne yiyecekler bunlar bittiği zaman. Yetkilerden biraz insaf, halktan da bu konuya duyarlı olmalarını ve yaşam alanlarını koruma mücadelemize katılmalarını istiyoruz” dedi.

Aydın'da hastaneye 300 metre uzaklıkta JES açılıyor!