Aydın'da hastaneye 300 metre uzaklıkta JES açılıyor!

Özer AKDEMİR

Aydın'da kent merkezini adeta kuşatan jeotermal şirketleri kentin artık içlerine kadar sokuluyor. Aydın'ın en büyük hastanesine 300 metre uzaklıkta jeotermal enerji santrali (JES) yapmaya başlayan şirket, proje tanıtım dosyasında zeytinlik alanları adeta gizlemiş.

Aydın'da Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne 300 metre uzakta yeni bir jeotermal santrali kuruluyor. Tamamı tarım arazisi üzerinde, zeytinlik ve incir bahçelerinde kurulacak olan JES konusunda köylülerle görüşmeye giden AYÇEP'liler çok ilginç bir görüntüyü fotoğrafladılar.

ŞİRKET DEREYE BORU HATTI YAPMIŞ!

Geçtiğimiz günlerde Kalfaköy'e giderek köylülerle yapılmak istenen JES projesi hakkında görüşen Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) üyelerine köylüler tarafından gösterilen görüntüler projenin yöre açısından ne kadar riskli olacağının kanıtı gibi. Şirketin arazide kuyu çalışmaları yaparken birçok zeytin ağacını kestiğini belirten köylüler, AYÇEP'lileri kuyuların açıldığı yere götürdüler. AYÇEP Sekreteri Gönül Hastaoğlu kuyuların olduğu alanda yaptıkları gözlemde, karşılarına çıkan ilginç manzarayı şu şekilde anlattı:

“Şirket yan yana üç tane kuyu için hazırlık yapmış. Kuyu sondajları için metal boruları yerleştirmişler. Üç kuyunun yanında içine naylon serili küçük bir çukur açarak bu sondaj sırasında çıkacak akışkanı güya burada toplamak istemişler. Ancak bu çukur sadece bir kuyudaki çalışma ile dolabilecek kadar küçük. Şirket bunu da hesap etmiş olacak ki, toprağın altından geçirilen künk borularla çukura dolacak akışkanın Zindan Deresine dökülmesini sağlamak üzere bir boru hattı yapılmış. Biz bu kuyuların yanında tuz ruhuna benzer kimyasal bir madde kokusu nedeniyle çok fazla duramadık. Sondaj sırasında kullanılıyormuş bu kimyasallar.”

Hastaoğlu, köylülerin Aydın kent merkezine çok yakın bir konumdaki tarlalarının imara açılmasını beklerken JES projesi ile karşılaştıklarını, bunu istemediklerine dair dilekçelerle önümüzdeki günlerde mahkemeye başvurmak istediklerini aktardı.

Fotoğraf: AYÇEP

HASTANEYE 300 METRE!

‘KEN KİPAŞ Elektirik Üretim A.Ş.’ tarafından Aydın ili, Efeler ilçesi, Kalfaköy mahallesi yakınlarında yapılmak istenen JES 18 MW gücünde. JES Proje tanıtım dosyasında (PTD) yer alan ifadeler santralin nasıl bir alana kurulmak istendiğini gösteriyor:

“Proje alanı ve yakın çevresi tarım arazileri ile kaplı olup, planlanan santral alanının 300 metre güneyinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü, 1 km güneyinde Aydın Merkez İlçesi, yine 1 km kuzeydoğusunda ise Kalfaköy Mahallesi bulunmaktadır.”

ZEYTİNLİKLER PROJE DOSYASINDA 'UNUTULMUŞ'!

Proje tanıtım dosyasında tarım arazisi olarak görünen JES alanının tarım dışı kullanımı için ÇED sürecinden sonra “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” uyarınca, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve/veya Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınacağı dile getiriliyor. PTD'de yer verilen proje alanı ile ilgili fotoğraflarda JES kurulmak istenen arazinin zeytinliklerle kaplı olduğu görülürken, dosyada bu konuya dair hiçbir bilgiye yer verilmiyor. Arazinin zeytinlikler ve incir bahçeleri ile dolu olduğu PTD'nin eklerinde yer alan Ek-8 Genel Yerleşim planında açıkça ortaya konmuş ancak PTD dosyasında buna dair hiçbir cümlenin olmaması dikkat çekiyor. Ek-8'deki Genel Yerleşim Planının büyütülmesi ile görülebilen tesis alanında yapılacak JES birimlerine yer verilirken “içerisinde 60 adet zeytin olan tarla”, “95 ağaçlık zeytinlik”, “İçinde kagir ev olan incir bahçesi” gibi bölümlerdeki bu ağaçların ne olacağı ile ilgili PTD dosyasında bir açıklamaya rastlanılmıyor. Ancak PTD'nin eklerinde yer alan Çevre Düzeni Planında Zeytinlik alanlarda Zeytincilik Yasasının geçerli olduğu belirtiliyor. Yasaya göre “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.”

KONFÜÇYÜS VAR ÇEVRESEL ETKİLER YOK!

Hz. İbrahim’den Konfüçyüs'e, George Lucas'tan Leonardo Da Vinci’ye kadar sondaj ve kuyu açma tarihi gibi son derece gerekli (!) bilgilerin olduğu PTD dosyasında, Aydın'ın en önemli hastanesine bu kadar yakınlıktaki bir JES'in çevreye, havaya, suya, zeytine, incire olan etkilerine yer verilmemiş. Şu an için ÇED süreci başlayacağı duyurulan JES projesi için ön hazırlık çalışmaları yapılan üç kuyu için kaç zeytin ağacının kesildiği, arazide başkaca ne tür bir faaliyetin yapıldığı gibi bilgilere de PTD dosyasında ulaşmak mümkün değil.