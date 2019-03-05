Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Görüşmede, Menbic ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Anadolu Ajansına göre Akar, Türkiye'nin Menbic Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki beklentisini ve Fırat'ın doğusunda oluşturulacak "güvenli bölgede" YPG güçlerinin bulunmaması ve emniyetin Türkiye tarafından sağlanması talebini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Bakan Akar tarafından; uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız, Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetinin Türkiye tarafından sağlanması gerektiği belirtildi.

Türkiye'nin sınırlarının ve insanlarımızın güvenliğinin bizim için esas olduğu, Türkiye'nin mücadelesinin DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristlerle olduğu, Kürt-Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla hiçbir sorunumuzun olmadığı, iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi."

Hulusi Akar, geçtiğimiz cumartesi Menbic ve Fırat'ın doğusuna yönelik askeri operasyon için "Hazırlıklarımızı yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeri, zamanı gelince gereği yapılacak" demişti. (DIŞ HABERLER)