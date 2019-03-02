Hulusi Akar'dan Menbic operasyonu açıklaması: Talimat bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de yeni bir operasyon için hazırlık yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat beklediklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA