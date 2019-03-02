02 Mart 2019 19:38
Hulusi Akar'dan Menbic operasyonu açıklaması: Talimat bekliyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de yeni bir operasyon için hazırlık yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat beklediklerini söyledi.
Fotoğraf: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Menbic ve Fıratı'n doğusuna askeri operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Akar, şunları kaydetti:
"Hazırlıklarımızı yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeri, zamanı gelince gereği yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız." (HABER MERKEZİ)
ETİKETLER: MenbicHulusi Akar
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