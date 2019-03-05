HDP, İzmir'de 24 ilçede belediye meclis adayı çıkardı

Metehan UD

İzmir

İzmir'de belediye başkan adayı çıkarmama kararı alan HDP, 24 ilçede belediye meclis adayları çıkardı.

Türkiye, 31 Mart 2019'da mahalli idarecilerini seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanırken siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurullarına verdiği aday listeleri de kesinleşti. İzmir'de CHP ile İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ile AKP ile MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın yanı sıra Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti, DSP, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi de seçimler de yarışacak.

Batı illerinde "AKP-MHP bloğunu geriletmek" adına aday çıkarmama kararı alan Halkların Demokratik Partisi de İzmir'de belediye başkanlıkları ile seçime girmeyecek. İl Seçim Kuruluna verilen listelere göre HDP, İzmir'de 24 ilçede belediye meclis üyeliği için adaylarını belirledi.

Sezai Temelli: Aday çıkarmayarak ikinci tur koşullarını yarattık

HDP, Balçova, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde, yurttaşlardan belediye meclis üyeliği için oy isteyecek.

HDP Muğla Büyükşehir ve ilçe adaylarını geri çekti

HDP, batı illerindeki birçok belediye başkan adayını da geri çekme kararı almıştı. Muğla'da Büyükşehir, Marmaris, Bodrum, Menteşe ve Ula, Manisa'da Alaşehir, Soma ve Saruhanlı, Denizli'de ise Pamukkale ilçe belediye başkan adayları geri çekildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ise devam ediyor.

Manisa’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

HDP, TUNÇ SOYER'İ DESTEKLEYECEK

HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, basına yaptığı açıklamada "Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Halk toplantıları yaparak, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek neden Tunç Soyer'i desteklediğimizi açıklayacağız ve sandığa kitlemizi bu şekilde taşıyacağız" demişti.

İzmir’de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?