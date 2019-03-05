Yayın hayatına ara verme kararı alan Flash Tv böyle veda etti

İdari, siyasi ve mali baskıları gerekçe göstererek yayın hayatına ara vereceğini açıklayan Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından Flash TV ekranları karardı.

Flash TV daha önce "İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları; idari, siyasi ve mali baskılar dayanılmaz hal aldı" açıklaması yaparak yayın hayatına ara vereceğini açıklamıştı.

“Gece Hattı” programında Sunucu Gökhan Taşkın’ın veda açıklamalarının ardından Flash Tv ekranları karardı.

Taşkın seyircilerine veda ederken, “Sesimizi kısıyoruz. Flash Tv bir süre yayınlarına ara veriyor.” İfadelerini kullandı.

Taşkın, sözlerini şöyle noktaladı: "28 yıllık tarafsız, bağımsız yayıncılığımıza gölge düşmesini engellemek için bir süre ara veriyoruz. Bağımsız bir yargıya ihtiyacımız olduğu kadar bağımsız bir medyaya da ihtiyacımız var. Bağımsız medya da şarttır demokrasilerde. Umuyorum iyi haberlerde, güzel haberlerde yeniden bir arada olacağız. O güne kadar hoşçakalın."

Taşkın'ın açıklamalarından sonra ekranda “Suçumuz tarafsız olmak" yazısı belirdi. (MEDYA SERVİSİ)