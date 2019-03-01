Flash TV, siyasi baskı nedeniyle yayınlarına ara veriyor

İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları ile idari, siyasi ve mali baskıların dayanılmaz hal aldığını belirten Flash TV, yayınlarına bu geceden itibaren 2 ay süre ile ara verme kararı aldı.

Flash TV’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Flash TV yayınlarına ara veriyor: Suçumuz tarafsızlık…

Flash Tv yayın hayatına ara veriyor… Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle, bir süre sesimizi kısıyoruz. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları: idari, siyasi ve mali baskılar dayanılmaz hal aldı.

Tüm çalışanlarımızın ve iş paydaşlarımızın zarar görmesini önlemek ve 28 yıllık özel televizyonculuk tarihimize gölge düşürmemek için; yayınlarımıza bir süre ara vermek kararımızı kamuoyuna duyururuz.

Bağımsız meda en az bağımsız yargı kadar değerlidir. Saygılarımızla."

Göktuğ Elektronik tarafından 1992 yılında açılan Flash TV'nin yayını geçtiğimiz aylarda Türksat’a ödemeyi yapamadığı için bir süre kesilmişti.

Yayın akışının büyük bölümünü eğlence programlarına ayıran kanal, yayın kesintisinin ardından haber programlarını yayından kaldırma kararı aldığını duyurmuştu. (HABER MERKEZİ)