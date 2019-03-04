04 Mart 2019 22:44

Rant tanrıları yeni yağma istiyor: Kaş’a 200 binlik nüfus planı!

Türkiye’nin doğa, tarih ve turizm cenneti Kaş'ı betona boğacak imar planı onaylandı. Plan, 2040 yılı için ilçede 200 bin nüfus öngörüyor.

Rant tanrıları yeni yağma istiyor: Kaş’a 200 binlik nüfus planı!

Kaş Limanı | Fotoğraf: JJ Hall/Flickr (CC BY-NC 2.0)

    • Paylaş

    Yusuf YAVUZ

    Türkiye’de kitle turizminin girmediği nadir turizm merkezlerinden biri olan Antalya’nın Kaş ilçesi için büyükşehir belediyesi tarafından hazırlanan yeni imar planında yer alan kalkınma odaklı senaryoya göre 2040 yılı için ilçeye 200 bin nüfus öngörülüyor. Yeni plan tarihi ve doğal varlıklarıyla öne çıkan ilçedeki yatak sayısını ise yaklaşık yüzde 50 oranında artırıyor. Aralık 2018’de onaylanan, 25 Ocak’ta ise askı süresi dolan ‘Kaş 1/25 binlik Nazım İmar Planı’nın da daha öncekiler gibi yargıya taşındığını dile getiren Avukat Tuncay Koç, “Kaş'ta imar yoğunluğunu arttırmak istiyorlar. Hiç bir zorunluluk olmadığı halde Çukurbağ Mahallesi'nden Kalkan'a yapılmak istenen karayolu projesi de yeni plana işlenmiş durumda. Rant tanrıları yeni yağma istiyorlar. Kaş halkı buna izin vermeyecektir” diye konuştu.

    Antalya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan "Kaş 1/25 binlik Nazım İmar Planı", Aralık 2018’de belediye meclisince onaylandı. 25 Ocak’ta askı süresi dolan plan, Kaş ilçe merkezi ile birlikte ilçeye bağlı 54 mahallenin tümünü kapsıyor. Ancak daha önce ilçe merkezi için hazırlanan ve korunan alanları da imara açacak düzenlemeler içerdiği için yerel halkın ve sivil toplum örgütlerinin yargıya taşıdığı çevre düzeni planlarını Antalya İdare Mahkemesi iptal etmişti.

    KALKINMA ODAKLI PLANA GÖRE KAŞ’IN NÜSUFU 200 BİN OLACAK!

    Yeni hazırlanan imar planı, yargının daha öncekileri iptal etme gerekçelerini yeniden gündeme getirirken, mevcut nüfusu köyleriyle birlikte 58 bin 600 olan Kaş ilçesine 2040 yılı için 200 bin nüfus öngörmesi ise tartışma yarattı. Plan raporunda yer verilen üç ayrı senaryoda, Kaş’ın 2040 yılındaki nüfus öngörüleri ve yatak sayıları sıralanıyor. ‘Koruma’ eksenli senaryoya göre 2040 yılındaki nüfusu 130 bin olarak belirlenen Kaş ilçesinde, ‘koruma ve kalkınma’ odaklı bir model hayata geçirilirse nüfus aynı yıl için 165 bin olarak belirlenmiş durumda. ‘Kalkınma’ odaklı hazırlanan senaryoda ise Kaş’ın 2040 yılı nüfusu 200 bin kişi olarak öngörülüyor.

    YATAK SAYISI ÜÇ KAT ARTACAK, KAŞ KİTLE TURİZMİNE KAYACAK

    TÜİK’in Aralık 2018’de açıkladığı rakamlara göre Kaş ilçesinin nüfusu köyleriyle birlikte 58 bin 600 olarak belirlendi. AKP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı nazım imar planında yer verilen rakamlara göre 21 yıl sonra ilçe nüfusu en az üç kat artmış olacak. Hazırlanan yeni imar planında nüfus projeksiyonu, Türkiye’nin kitle turizminden korunabilmiş nadir kentlerinden biri olan Kaş’ta tepkiyle karşılandı. 2017 verilerine göre 9115 olan yatak sayısının, üç farklı senaryoya göre 2040 yılı için 12.500 ile 27 bin arasında değişen rakamlar öngörülmesi, en çok turizmcileri endişelendiriyor. Çünkü yatak sayısının bu ölçüde artırılması, Kaş’ın en önemli turistik cazibesi olan doğal güzelliğinin de betona boğulması ve ‘doğa ve tarih turizmi’ ekseninin ‘kitle turizmi’ yönüne kayması anlamına geliyor.

    AV. TUNCAY KOÇ: RANT TANRILARI YENİ YAĞMA İSTİYOR

    Kaş | Fotoğraf: Pixabay

    Çevre ve imar hukuku konularında yürüttüğü çalışmalarla tanınan Av. Tuncay Koç, Kaş için hazırlanan yeni imar planını “Rant tanrıları yeni yağma istiyor” ifadeleriyle değerlendirdi. Daha önce Kaş'ın ilçe merkezi için iki kez yapılan ve her ikisi de yargıya taşınan imar planlarının bir benzerinin bu kez tüm ilçe sınırlarını kapsayacak şekilde hazırlandığını dile getiren Avukat Tuncay Koç, "Kaş'ta imar yoğunluğunu arttırmak istiyorlar. Hiç bir zorunluluk olmadığı halde Çukurbağ Mahallesi'nden Kalkan'a yapılmak istenen karayolu projesi de yeni plana işlenmiş durumda. Rant tanrıları yeni yağma istiyorlar. Kaş halkı buna izin vermeyecektir. Bu plana da dava açılmış bulunmaktadır" diye konuştu.

    YENİ İMAR PLANINDA NELER VAR?

    İptali için yargıya taşınan nazım imar planıyla ilgili hazırlanan plan raporunda, Kaş’ta yapılması planlanan 3. havaalanı projesinin, Haziran 2017’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığı belirtiliyor ancak havalimanını yeri ve diğer ayrıntıları hakkında bir bilgiye verilmemesi dikkat çekiyor. Yerel seçim öncesinde AKP’nin büyükşehir belediye başkan adayı Menderes Türel’in bölgede yer alan seçim afişlerinde, henüz yeri netleşmeyen havalimanı projesinin 2 bin kişiye iş olanağı sağlayacağı iddia ediliyor.

    HANE SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

    TÜİK verilerine göre mevcut ilçe genelindeki hane sayısı 18062 olan Kaş’ta yeni plana göre yaklaşık yüzde 50 oranında artacak. Plana göre 2040 yılında Kaş’taki hane sayısının 26.585 olacağı tahmin ediliyor. Plan raporunda ayrıca 2040 yılında 165 bin kişinin yaşamasına olanak sağlayacak fiziki ve mekânsal alana ihtiyaç duyulacağının belirtilmesi dikkat çekiyor.

    BETON KARDEŞLİĞİ: KALKAN İLE İSLAMLAR BİRLEŞİYOR

    Kaş’ın turistik beldesi Kalkan, İslamlar Mahallesi ile birlikte ele alınıyor. Yoğun betonlaşma ile birlikte Kalkan’la birleşik hale gelen İslamlar Akbel Mahallesinin yapılaşma yoğunluğunun daha da artması bekleniyor. Yeni imar planı, Kalkan ve Akbel’in toplam 5841 olan bugünkü nüfusunu yaklaşık iki kar artırarak 2040 yılında 9289 olarak öngörüyor.

    YENİ PLANA GÖRE DEPREM VE HEYELAN BÖLGELERİNDE RİSK YOK!

    Plan raporunda, planlanan alan içerisinde 7269 sayılı afet yasası gereği yasaklanan ya da kısıtlanan bir alan bulunmadığı belirtiliyor. Ancak Kaş ilçesi 1. Derecede deprem bölgesi olarak biliniyor. 1979 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile heyelan bölgesi ilan edilerek yapılaşmaya kapatılan İslamlar Mahallesi son yıllarda izinsiz ve kaçak villalarla betonlaşırken büyük bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Planda bu konuda bir çözüm önerisine yer verilmemesi dikkat çekiyor.

    KAYMAKAMLIK BİLE YENİ İNŞAAT ALANLARI AÇILMASINI İSTEDİ

    Kaş’ta yeni inşaat alanları açılmasını isteyen ilçe kaymakamlığı, imar planının hazırlanması aşamasında büyükşehir belediyesine ilettiği resmi yazıda, heyelan bölgesi ilan edilen İslamlar başta olmak üzere çok sayıda köyde yeni imar alanları açılmasını istiyor. Kaş Kaymakamlığı’nın 29 Mayıs 2016 tarihli resmi görüşünde, ilçenin coğrafi yapısı nedeniyle inşaat alanlarının sınırlı olduğuna değinilerek, hazırlanan imar planında yeni arsa üretilmesi talep ediliyor. Yeni imar planında bu konuda düzenleme yapılmasını talep eden Kaymakamlık, Yeniköy, Çukurbağ, Pınarbaşı, Ağullu, Belenli, Bayındır, İslamlar ve Çayköy gibi mahallelerin imara açılmasını istiyor. Kaymakamlık ayrıca Kaş’a 250 yat bağlama kapasiteli bir yat limanı yapılmasını da istiyor.

    Danıştay ÇED’den kaçmaya çalışan maden şirketlerinin oyununu bozdu

    Danıştay ÇED’den kaçmaya çalışan maden şirketlerinin oyununu bozdu

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Van’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
    SONRAKİ HABER

    Çavuşoğlu'ya göre CHP; TİKKO, DHKP-C, PKK, 'FETÖ' ve Esad'la ittifakta
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Enflasyonda tanzim etkisi görüldü ama hayat ucuzlamadı

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘İtaat et rahat et’ diyenlere karşı ‘mücadele et rahat et’ diyenler

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Kadın emeği

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Yetkili ama sorumsuz belediyecilik dönemi

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Seçimin sınıf rengi: Bağımsız işçi adaylar

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    IMF'nin dönüşü

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Navratilova ve sporda trans kadınlar tartışması -1

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Şiir/ Mimarlık (5) (‘Modern’in ilkeleri açısından...)
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Çavuşoğlu'ya göre CHP; TİKKO, DHKP-C, PKK, 'FETÖ' ve Esad'la ittifakta
    Çavuşoğlu'ya göre CHP; TİKKO, DHKP-C, PKK, 'FETÖ' ve Esad'la ittifakta

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP'nin DHKP-C, PKK, 'FETÖ' ve TİKKO ile ittifak içinde olduğunu ve Esad'ın peşinden koştuğunu iddia etti.

    23 zincir market hakkında haksız rekabet soruşturması açıldı
    23 zincir market hakkında haksız rekabet soruşturması açıldı

    Rekabet Kurulu, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında soruşturma açtı.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela’ya geri dönen Juan Guaido halkı yeniden sokağa çağırdı
    Venezuela’ya geri dönen Juan Guaido halkı yeniden sokağa çağırdı

    Venezuela'ya geri dönen Juan Guaido, halkı 9 Mart Cumartesi günü sokağa çıkmaya çağırdı.

    Ferhat Tunç: Üretmeye bir süreliğine yurt dışında devam edeceğim
    Ferhat Tunç: Üretmeye bir süreliğine yurt dışında devam edeceğim

    Hakkında verilen hapis cezasına ve açılan davalara dikkat çeken Tunç: Düşünmeye, konuşmaya, üretmeye bir süreliğine yurt dışında devam edeceğim.

    Rant tanrıları yeni yağma istiyor: Kaş’a 200 binlik nüfus planı!
    Rant tanrıları yeni yağma istiyor: Kaş’a 200 binlik nüfus planı!

    Türkiye’nin doğa, tarih ve turizm cenneti Kaş'ı betona boğacak imar planı onaylandı. Plan, 2040 yılı için ilçede 200 bin nüfus öngörüyor.

    Kayseri bağımsız adayı Eylem Sarıoğlu: Birlikteliğimiz sürecek
    Kayseri bağımsız adayı Eylem Sarıoğlu: Birlikteliğimiz sürecek

    Emek ve demokrasi güçleriyle bir araya gelen Kayseri Bağımsız Başkan adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, "Birlikteliğimiz seçim sonrası da sürecek" dedi.

    484 bin kişi denetimli serbest! Hukukçular: Türkiye hapishaneye döndü
    484 bin kişi denetimli serbest! Hukukçular: Türkiye hapishaneye döndü

    Adalet Bakanlığı verilerine göre ocak ayı itibarıyla 484 bin 599 kişi denetimli serbestlik kıskacında. Hukukçular, "Türkiye hapishaneye döndü" diyor.

    Göç idaresi müdürlüğü önünde bekleyen mültecilere polis saldırısı
    Göç idaresi müdürlüğü önünde bekleyen mültecilere polis saldırısı

    Denizli'de kimliklerini yenilemek için Göç İdaresi Müdürlüğü önünde sabahlamak zorunda kalan mülteciler, polisin saldırısıyla karşılaşıyor.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    Trabzonspor, 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa maçından 1 puanla ayrıldı: 2-2
    Trabzonspor, 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa maçından 1 puanla ayrıldı: 2-2
    Büyülü masalların anlatıcısı: Can Göknil
    Büyülü masalların anlatıcısı: Can Göknil
    "Kullanışsız" tuhaflıklar, aslında evrim kuramının kanıtları
    "Kullanışsız" tuhaflıklar, aslında evrim kuramının kanıtları
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de son 9 hafta: Liverpool liderliği kaptırdı
    Premier Lig’de son 9 hafta: Liverpool liderliği kaptırdı
    GÜNCELLENDİ
    Ülkenin dört bir yanında kadınlardan 8 Mart etkinlikleri
    Ülkenin dört bir yanında kadınlardan 8 Mart etkinlikleri

    Bursa, Manisa ve Çorlu'da kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinliklerle karşıladı, 8 Mart günü alanlarda olma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    16 kişi için müebbet istenen Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi
    16 kişi için müebbet istenen Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi

    Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istenen iddianame mahkemece kabul edildi.

    İsveç’te sendikalar iş cinayetlerine karşı kampanya başlattı
    İsveç’te sendikalar iş cinayetlerine karşı kampanya başlattı

    İsveç'te iş cinayetlerinin artmasına tepki gösteren bazı sendikalar “Hiç kimse çalışırken ölmemeli” sloganıyla kampanya başlattı.

    Evrensel çalışanları, yaptıkları haberler nedeni ile hakim karşısında
    Evrensel çalışanları, yaptıkları haberler nedeni ile hakim karşısında

    Evrensel Gazetesinden Fatih Polat, Cem Şimşek ve Cansu Pişkin'in yaptıkları haberler nedeniyle yargılandıkları davalar bu hafta görülmeye devam edecek

    Meksika’da grev dalgası yayılıyor
    Meksika’da grev dalgası yayılıyor

    Metal sektöründe, Coca Cola'da, üniversitelerde çalışan işçilerin ve öğretmenlerin grevleri sürerken Walmart işçileri de iş bırakmayı tartışıyor.

    Otomotiv pazarı 2019'un ilk iki ayında yüzde 52,2 daraldı
    Otomotiv pazarı 2019'un ilk iki ayında yüzde 52,2 daraldı

    Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, 2019'un ilk 2 ayında otomotiv pazarı 52,2 daraldı. Öte yandan ithalat şubatta yüzde 16,6 düştü.

    İskender Bayhan'la yerel seçim ve 'beka' tartışmalarını değerlendirdik
    İskender Bayhan'la yerel seçim ve 'beka' tartışmalarını değerlendirdik

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile 'beka' tartışmalarını ve krize karşı mücadeleyi konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Amedspor-Sakarya maçı sonrası suç duyurusu ve karşılıklı iddialar
    Amedspor-Sakarya maçı sonrası suç duyurusu ve karşılıklı iddialar

    Sakaryasporlu bazı futbolcular, Amedspor maçında kesici cisimle saldırıya uğradıklarını belirterek şikayetçi oldu. Amedspor suçlamaları reddetti.

    GÜNCELLENDİ
    HDP: Cumhurbaşkanı'nın işi toplumu kutuplaştırmak değil
    HDP: Cumhurbaşkanı'nın işi toplumu kutuplaştırmak değil

    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, Erdoğan'ın "Yallah Kürdistan'a" açıklamasına tepki gösterdi, "Milyonlarca insanı kovma hakkına sahip değil" dedi.

    HDP: Demirtaş'a mektupları ya verilmiyor ya da geç veriliyor
    HDP: Demirtaş'a mektupları ya verilmiyor ya da geç veriliyor

    GDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Demirtaş’a gönderilen mektupların neden verilmediğini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a sordu.

    Tacettin Bayır: Sessiz kalan idareciler hakkında soruşturma var mı?
    Tacettin Bayır: Sessiz kalan idareciler hakkında soruşturma var mı?

    CHP Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir’deki bir okulda AKP propagandası yapılmasını TBMM gündemine taşıdı.

    Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Emekçiler kendine oy vermeli 
    Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Emekçiler kendine oy vermeli 

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Gebze, İzmit ve Derince’de ziyaretlerde bulundu.

    İsrail-Türkiye'nin Mavi Marmara anlaşmasında 5 gizli madde iddiası
    İsrail-Türkiye'nin Mavi Marmara anlaşmasında 5 gizli madde iddiası

    İsrail ile Türkiye arasındaki Mavi Marmara krizinin sonlanmasını sağlayan anlaşmada var olduğu öne sürülen 5 gizli madde UCM'ye sunuldu.

    Mimarlar Odası: AOÇ’de tarımsal depo alanı kiraya çıkartıldı
    Mimarlar Odası: AOÇ’de tarımsal depo alanı kiraya çıkartıldı

    AOÇ’nin temiz ve ulaşılabilir gıda için değerlendirilmesi gereken 8 bin 500 metrekare tarımsal depo alanı kiraya çıkarıldı.

    Tunç Soyer: İzmirli AKP'nin yaptığı ayrımcılığı görüyor
    Tunç Soyer: İzmirli AKP'nin yaptığı ayrımcılığı görüyor

    CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Tunç Soyer, gazetecilerin sorularını yanıtladı, İzmir'in sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı.

    Van’da 24 kurumdan açlık grevleriyle ilgili Adalet Bakanlığına çağrı
    Van’da 24 kurumdan açlık grevleriyle ilgili Adalet Bakanlığına çağrı

    Van’da aralarında sendika ve siyasi partilerin de olduğu 24 kurum açlık grevleriyle ilgili Adalet Bakanlığına bir an önce adım atması için çağrı yaptı