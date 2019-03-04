Rant tanrıları yeni yağma istiyor: Kaş’a 200 binlik nüfus planı!

Yusuf YAVUZ

Türkiye’de kitle turizminin girmediği nadir turizm merkezlerinden biri olan Antalya’nın Kaş ilçesi için büyükşehir belediyesi tarafından hazırlanan yeni imar planında yer alan kalkınma odaklı senaryoya göre 2040 yılı için ilçeye 200 bin nüfus öngörülüyor. Yeni plan tarihi ve doğal varlıklarıyla öne çıkan ilçedeki yatak sayısını ise yaklaşık yüzde 50 oranında artırıyor. Aralık 2018’de onaylanan, 25 Ocak’ta ise askı süresi dolan ‘Kaş 1/25 binlik Nazım İmar Planı’nın da daha öncekiler gibi yargıya taşındığını dile getiren Avukat Tuncay Koç, “Kaş'ta imar yoğunluğunu arttırmak istiyorlar. Hiç bir zorunluluk olmadığı halde Çukurbağ Mahallesi'nden Kalkan'a yapılmak istenen karayolu projesi de yeni plana işlenmiş durumda. Rant tanrıları yeni yağma istiyorlar. Kaş halkı buna izin vermeyecektir” diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan "Kaş 1/25 binlik Nazım İmar Planı", Aralık 2018’de belediye meclisince onaylandı. 25 Ocak’ta askı süresi dolan plan, Kaş ilçe merkezi ile birlikte ilçeye bağlı 54 mahallenin tümünü kapsıyor. Ancak daha önce ilçe merkezi için hazırlanan ve korunan alanları da imara açacak düzenlemeler içerdiği için yerel halkın ve sivil toplum örgütlerinin yargıya taşıdığı çevre düzeni planlarını Antalya İdare Mahkemesi iptal etmişti.

KALKINMA ODAKLI PLANA GÖRE KAŞ’IN NÜSUFU 200 BİN OLACAK!

Yeni hazırlanan imar planı, yargının daha öncekileri iptal etme gerekçelerini yeniden gündeme getirirken, mevcut nüfusu köyleriyle birlikte 58 bin 600 olan Kaş ilçesine 2040 yılı için 200 bin nüfus öngörmesi ise tartışma yarattı. Plan raporunda yer verilen üç ayrı senaryoda, Kaş’ın 2040 yılındaki nüfus öngörüleri ve yatak sayıları sıralanıyor. ‘Koruma’ eksenli senaryoya göre 2040 yılındaki nüfusu 130 bin olarak belirlenen Kaş ilçesinde, ‘koruma ve kalkınma’ odaklı bir model hayata geçirilirse nüfus aynı yıl için 165 bin olarak belirlenmiş durumda. ‘Kalkınma’ odaklı hazırlanan senaryoda ise Kaş’ın 2040 yılı nüfusu 200 bin kişi olarak öngörülüyor.

YATAK SAYISI ÜÇ KAT ARTACAK, KAŞ KİTLE TURİZMİNE KAYACAK

TÜİK’in Aralık 2018’de açıkladığı rakamlara göre Kaş ilçesinin nüfusu köyleriyle birlikte 58 bin 600 olarak belirlendi. AKP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı nazım imar planında yer verilen rakamlara göre 21 yıl sonra ilçe nüfusu en az üç kat artmış olacak. Hazırlanan yeni imar planında nüfus projeksiyonu, Türkiye’nin kitle turizminden korunabilmiş nadir kentlerinden biri olan Kaş’ta tepkiyle karşılandı. 2017 verilerine göre 9115 olan yatak sayısının, üç farklı senaryoya göre 2040 yılı için 12.500 ile 27 bin arasında değişen rakamlar öngörülmesi, en çok turizmcileri endişelendiriyor. Çünkü yatak sayısının bu ölçüde artırılması, Kaş’ın en önemli turistik cazibesi olan doğal güzelliğinin de betona boğulması ve ‘doğa ve tarih turizmi’ ekseninin ‘kitle turizmi’ yönüne kayması anlamına geliyor.

AV. TUNCAY KOÇ: RANT TANRILARI YENİ YAĞMA İSTİYOR

Kaş | Fotoğraf: Pixabay

Çevre ve imar hukuku konularında yürüttüğü çalışmalarla tanınan Av. Tuncay Koç, Kaş için hazırlanan yeni imar planını “Rant tanrıları yeni yağma istiyor” ifadeleriyle değerlendirdi. Daha önce Kaş'ın ilçe merkezi için iki kez yapılan ve her ikisi de yargıya taşınan imar planlarının bir benzerinin bu kez tüm ilçe sınırlarını kapsayacak şekilde hazırlandığını dile getiren Avukat Tuncay Koç, "Kaş'ta imar yoğunluğunu arttırmak istiyorlar. Hiç bir zorunluluk olmadığı halde Çukurbağ Mahallesi'nden Kalkan'a yapılmak istenen karayolu projesi de yeni plana işlenmiş durumda. Rant tanrıları yeni yağma istiyorlar. Kaş halkı buna izin vermeyecektir. Bu plana da dava açılmış bulunmaktadır" diye konuştu.

YENİ İMAR PLANINDA NELER VAR?

İptali için yargıya taşınan nazım imar planıyla ilgili hazırlanan plan raporunda, Kaş’ta yapılması planlanan 3. havaalanı projesinin, Haziran 2017’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığı belirtiliyor ancak havalimanını yeri ve diğer ayrıntıları hakkında bir bilgiye verilmemesi dikkat çekiyor. Yerel seçim öncesinde AKP’nin büyükşehir belediye başkan adayı Menderes Türel’in bölgede yer alan seçim afişlerinde, henüz yeri netleşmeyen havalimanı projesinin 2 bin kişiye iş olanağı sağlayacağı iddia ediliyor.

HANE SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

TÜİK verilerine göre mevcut ilçe genelindeki hane sayısı 18062 olan Kaş’ta yeni plana göre yaklaşık yüzde 50 oranında artacak. Plana göre 2040 yılında Kaş’taki hane sayısının 26.585 olacağı tahmin ediliyor. Plan raporunda ayrıca 2040 yılında 165 bin kişinin yaşamasına olanak sağlayacak fiziki ve mekânsal alana ihtiyaç duyulacağının belirtilmesi dikkat çekiyor.

BETON KARDEŞLİĞİ: KALKAN İLE İSLAMLAR BİRLEŞİYOR

Kaş’ın turistik beldesi Kalkan, İslamlar Mahallesi ile birlikte ele alınıyor. Yoğun betonlaşma ile birlikte Kalkan’la birleşik hale gelen İslamlar Akbel Mahallesinin yapılaşma yoğunluğunun daha da artması bekleniyor. Yeni imar planı, Kalkan ve Akbel’in toplam 5841 olan bugünkü nüfusunu yaklaşık iki kar artırarak 2040 yılında 9289 olarak öngörüyor.

YENİ PLANA GÖRE DEPREM VE HEYELAN BÖLGELERİNDE RİSK YOK!

Plan raporunda, planlanan alan içerisinde 7269 sayılı afet yasası gereği yasaklanan ya da kısıtlanan bir alan bulunmadığı belirtiliyor. Ancak Kaş ilçesi 1. Derecede deprem bölgesi olarak biliniyor. 1979 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile heyelan bölgesi ilan edilerek yapılaşmaya kapatılan İslamlar Mahallesi son yıllarda izinsiz ve kaçak villalarla betonlaşırken büyük bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Planda bu konuda bir çözüm önerisine yer verilmemesi dikkat çekiyor.

KAYMAKAMLIK BİLE YENİ İNŞAAT ALANLARI AÇILMASINI İSTEDİ

Kaş’ta yeni inşaat alanları açılmasını isteyen ilçe kaymakamlığı, imar planının hazırlanması aşamasında büyükşehir belediyesine ilettiği resmi yazıda, heyelan bölgesi ilan edilen İslamlar başta olmak üzere çok sayıda köyde yeni imar alanları açılmasını istiyor. Kaş Kaymakamlığı’nın 29 Mayıs 2016 tarihli resmi görüşünde, ilçenin coğrafi yapısı nedeniyle inşaat alanlarının sınırlı olduğuna değinilerek, hazırlanan imar planında yeni arsa üretilmesi talep ediliyor. Yeni imar planında bu konuda düzenleme yapılmasını talep eden Kaymakamlık, Yeniköy, Çukurbağ, Pınarbaşı, Ağullu, Belenli, Bayındır, İslamlar ve Çayköy gibi mahallelerin imara açılmasını istiyor. Kaymakamlık ayrıca Kaş’a 250 yat bağlama kapasiteli bir yat limanı yapılmasını da istiyor.