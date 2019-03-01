Danıştay ÇED’den kaçmaya çalışan maden şirketlerinin oyununu bozdu

Yusuf Yavuz

Maden firmalarının, 25 hektardan büyük ruhsat sahaları için parça parça başvuru yaparak “ÇED gerekli değildir” kararı alması, çevreye verilen zararın değerlendirme kapsamı dışında madencilik yapılmasına zemin hazırlıyordu. Danıştay 14. Dairesi, özellikle mermer ve taş ocakları için adeta usul haline gelen bu uygulamanın önünü kesecek bir karara imza attı.

Danıştay, 25 hektardan büyük alanlardaki madencilik faaliyetlerini ÇED denetiminden kaçırma yolunu açan maddenin yürütmesini durdurdu.

Ekoloji Kolektifinin açmış olduğu dava sonuçlandı. Danıştay 14. Dairesi’nin oy çokluğu ile aldığı kararda, “Maden firmalarının operasyonlarının sürdüğü alanın tamamına göre değerlendirme yapılması” ifadelerine yer verildi.

Danıştay 14. Dairenin kararı Fotoğraf: Ekoloji Birliği Derneği

ARAZİYİ PARÇALAYARAK ÇED DENETİMİNDEN KAÇIYORLARDI

Maden İşleri Genel Müdürlüğünden (MİGEM) yaklaşık 100 hektarlık alanlar için arama ruhsatı alan mermer ve taş ocağı firmaları, söz konusu arazide çalışma yapabilmek için ruhsat sahasının 25 hektardan daha küçük parçalar halinde ÇED başvurusu yapıyordu. Böylece ilgili yönetmeliğin öngördüğü şekilde “ÇED gerekli değildir” kararı verilen proje sahalarında çalışmalarına başlıyorlardı. Çalışma izni alınan alandaki malzeme bitince kapasite artırımına gitmek için yeni bir başvuru yapan firmalar, ruhsat sahası içerisindeki diğer alanları da aynı şekilde ÇED denetiminden kaçırarak faaliyet yürütüyordu. Artık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin kendi bölgelerindeki ruhsat sahaları için Danıştay’ın bu kararını dikkate alarak karar vermeleri gerekiyor.