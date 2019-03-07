Evrensel haberleri nedeniyle hakim karşısında: 3 erteleme 1 beraat

Meltem AKYOL

İstanbul

Evrensel'de çeşitli tarihlerde yayımlanan haberler nedeniyle, “iftira ve hakaret” suçlamalarıyla açılan davalardan üçü bu hafta görüldü. Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek'in ve Muhabir Cansu Pişkin'in yargılandığı dava ertelendi. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ise beraat etti. Ayrıca gazeteye Bilal Erdoğan’ın “kişilik hakları ihlal edildiği” iddiasıyla açılan 50 bin TL’lik tazminat davası daertelendi.

ŞİMŞEK'İN ALBAYRAK’IN ŞİKAYETİYLE YARGILANDIĞI DAVA ERTELENDİ

Evrensel Gazetesi Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek’in, Hazine ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’a hakaret ve iftira ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Dava hakim gelmediği için ertelendi. (5 Mart)

Evrensel'de 13 Temmuz 2018’de yayımlanan “Albayrak işçilere saldırı programının sinyalini verdi” başlıklı haber nedeniyle Evrensel gazetesine 100 bin TL para cezası talebiyle dava açılmıştı.

22 Temmuz’da tekzip de yayımladığımız haberle ilgili, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek’e de “hakaret” suçlaması yöneltilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Avukatı Ahmet Özel’in şikayetiyle açılan davanın ilk duruşmasında Evrensel'in avukatı Devrim Avcı söz konusu habere ilişkin düzenlenen iddianamede iki farklı kanunun söz konusu olduğunu söyledi. Avcı, Basın Kanunu’ndan kaynaklanan “Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması suçu” ile “hakaret” suçunun tefrik edilerek ayrı ayrı görülmesini talep etmiş mahkeme ise bu talebi reddetmişti.

Evrensel gazetesinin habere konu olan sayısı

Ekonomi politikalarını eleştiren Evrensel'e Berat Albayrak'tan tekzip

PİŞKİN’İN YARGILANDIĞI ‘TERÖR’ DAVASI ERTELENDİ

Evrensel Muhabiri Cansu Pişkin’in yargılandığı davanın ilk duruşması ise çarşamba günü 09.20’de İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Dava 25 Mart saat 16.30'a ertelendi.

Evrensel'de 5 Nisan 2018’de yayımlanan “Boğaziçililere Özel Savcı” başlıklı haber nedeniyle Cansu Pişkin’e “Kamu görevlisini terör örgütlerine hedef gösterdiği” iddiasıyla dava açıldı. Üç yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın iddianamesinde, soruşturmayı yürüten savcının isminin yazılması nedeniyle terör örgütlerine hedef olduğu öne sürüldü. Davaya konu haber, barış talep eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin tutuklanmasını konu alıyordu.

Boğaziçililere özel savcı!

Üstelik Savcı Güçlü’nün ismi ilk defa bir haberde yazılmıyordu. Güçlü’nün ismi 17 Ocak 2017’de Sabah, 22 Ocak 2017’de Habertürk ve Akşam, 31 Ocak 2017’de Takvim, 16 Şubat 2017’de Milliyet ve 29 Temmuz 2017’de Türkiye gazetelerinin internet sitelerinde yayımlanan soruşturma haberlerinde de yer alıyor.

GENEL YAYIN YÖNETMENİMİZ FATİH POLAT BERAAT ETTİ

Fotorğaf: Cansu Pişkin/Evrensel

Genel Yayın Yönetmenimiz Fatih Polat’ın “Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme” suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eti. (7 Mart)

Davaya konu olan “Vekilleri fitiller bu işi çözerim” başlıklı haberimize açılan davanın dördüncü duruşması Çağlayan’daki İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Polat ve avukatı Devrim Avcı katıldı. Duruşmayı IPI yöneticisi Caroline Stockford ve EMEP MYK üyesi İskender Bayhan izledi.

Haberin çıktığı 22 Şubat 2010 tarihinden önce Evrensel gazetesinde davaya konu haberle ilgili yayın yapılıp yapılmadığı hususunda yazılan bilirkişi raporunun dosyaya geldiği görüldü. Bilirkişi raporunda, haberin Evrensel’de çıkmadan evvel sekiz ayrı web sayfasında paylaşıldığı ve kamuoyuna duyurulduğu anlaşıldı. Polat’ın avukatı Avcı, haberde gizlilik hususunu içeren bir durum olmadığı yönündeki savunmasını tekrarladı ve bilirkişi raporunun da bunu doğrular nitelikte olduğunu söyledi. Suçun unsurlarının oluşmadığını belirten Avcı, beraat talep etti.

Son sözü sorulan Polat da, beraatini istedi. Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığına hükmederek Polat’ın beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Dönemin Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile dönemin TBMM Anayasa Komisyon Başkanı Burhan Kuzu’ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının haberleştirildiği 22 Şubat 2010 tarihinde Evrensel’in sorumlu yazı işleri müdürü olan Fatih Polat’a “Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme” suçlamasıyla dava açılmıştı. 5 Temmuz 2012’de çıkan basın affıyla Polat hakkında açılan kovuşturma ertelenmişti. Ancak 3 yıl içinde başka bir suç işlediği için kovuşturma yeniden başlamıştı.

BİLAL ERDOĞAN’IN ŞİKAYETİYLE AÇILAN DAVA ERTELENDİ

Evrensel’de 9 Mart 2014 tarihinde yayımlanan “Rüşvet ata sporumuzdur” haberimize ilişkin, Bilal Erdoğan’ın “kişilik hakları ihlal edildiği” iddiasıyla açılan 50 bin TL’lik tazminat davasının üçüncü duruşması da İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı habere ilişkin açılan ceza davasının devam ettiğini ve sonucunun beklenmesini talep etti.

Talebi kabul eden mahkeme duruşmayı 15 Ekim’e erteledi.