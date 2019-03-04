Ekonomik krizle birlikte çelik üretiminde sert düşüş yaşandı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak ayında sert düşüş gösterdi. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 azalarak 2,6 milyon ton oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, nihai mamul çelik tüketimi söz konusu dönemde yüzde 43,3 azaldı ve 1,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Ham çelik üretimi ise yüzde 19,5 azalışla 2,6 milyon tona geriledi.

Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı ocakta yıllık olarak miktar açısından yüzde 18,2 artarak 1,9 milyon tona ulaştı.

İthalat ise söz konusu dönemde miktar bazında yüzde 30,9 azalışla 963 bin tona, değer bazında da yüzde 29,7 azalarak 807 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2018'in ocak ayında yüzde 112 olarak hesaplanırken, bu yılın aynı ayında yüzde 174'e yükseldi.

ÇİN ÜRETİMİNİ YÜZDE 4,3 ARTIRDI

Sektöre ilişkin gelişmelerin de değerlendirildiği açıklamada, dünya ham çelik üretiminin ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1 artışla 146,7 milyon tona yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Çin'in, üretimini aynı dönemde yüzde 4,3 artırdığı ve dünya çelik üretiminin yüzde 51'ine karşılık gelen 75 milyon tonluk imalat gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ham çelik üretiminin ocak ayında yüzde 19,5 düşmesinin çelik sektörünün karşılaşabileceği üretim ve ihracat kayıpları bakımından çok ciddi bir sinyal olarak görüldüğü vurgulanan açıklamada, yurt içi üretimin desteklenebilmesi için pek çok ülkede olduğu gibi gümrük vergisi ve ticaret politikası araçlarının etkili bir şekilde kullanılıp ithalatın kontrol altına alınması gerektiği ifade edildi. (AA)