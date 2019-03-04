Şubat ayı enflasyonu yüzde 19,67

TÜİK, Şubat 2019 enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, şubat ayında yüzde 0,16 artarken, yıllık bazda yüzde 19,67 oldu.

Enflasyon verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 arttı.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,48 ile sağlık grubunda oldu.

ZAM ŞAMPİYONU MARUL

Tüketici fiyatları bazında şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 35,19 ile marulda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında marulu, yüzde 23,97 ile maydanoz, yüzde 18,66 ile kırmızı lahana izledi.

Şubatta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 13,62 ile dereotu, yüzde 13,02 ile salatalık, yüzde 11,24 ile sarımsak, yüzde 10,99 ile portakal, yüzde 9,31 ile magazinler ve dergiler, yüzde 9,25 ile pırasa ve yüzde 8,54 ile ilaçlar sıralandı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,99 ile erkek kazağında gerçekleşti. Bunu yüzde 14,66 ile domates, yüzde 13,62 ile kadın kabanı, yüzde 11,49 ile çocuk kazağı, yüzde 10,81 ile elbise, yüzde 9,66 ile kadın botu, yüzde 9,39 ile erkek montu izledi. (EKONOMİ SERVİSİ)